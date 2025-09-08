No lo convocaron a Selección Colombia, pero en Europa celebran su fichaje: “Nos tocó la lotería”

En la lista de convocados por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia, para la doble fecha eliminatoria ante Bolivia y Venezuela, no figuró el nombre de Gustavo Puerta. Por ritmo de juego, pues llevaba varias semanas sin jugar, el volante quedó fuera de las opciones del argentino.

Puerta, de 22 años, venía teniendo una temporada destacada en Hull City de la segunda división inglesa. Allí estaba en cesión desde Bayer Leverkusen, pero en junio de este 2025 tuvo que regresar al cuadro alemán; y para septiembre fue traspasado al Racing de Santander español por cerca de 3.5 millones de euros.

Son varios los motivos que habrían llevado a Néstor Lorenzo a no llamar a Puerta a la Selección Colombia. Uno es que Gustavo venía de una para prolongada de partidos, pues Hull City sufrió una sanción, no pudo hacerse con los servicios del volante, y su futuro era incierto porque en el Bayer no contarían con él.

En contraste, Racing de Santander considera que se ganó la lotería fichando al colombiano. Este lunes, 8 de septiembre, fue presentado oficialmente en el club español, aunque ya tuvo ruedo en el terreno de juego.

Chema Aragón, director deportivo del Racing de Santander, afirmó: “Estoy muy contento de este fichaje, creo que nos tocó la lotería con Gustavo”, en declaraciones recogidas por As Colombia.

Gustavo Puerta en Racing de Santander, su nuevo equipo. | Foto: Prensa Racing de Santander.

“Es ese caramelito que te ponen en la boca una semana antes del cierre de mercado cuando estás esperando a que aparezca algo bueno y así fue de inesperado. Cuando surgió no pensé que podríamos ficharle, era un jugador que había hecho un buen año en el Hull City con opción de compra obligatoria y una sanción poco habitual le dejó en el mercado”, añadió.

Los ojos de la segunda división española se posaron sobre Puerta el pasado domingo 8 de septiembre. Ese día, Gustavo fue titular con Racing de Santander y anotó gol para la segunda parte. Aunque el primer tiempo le costó, recompuso y su nombre fue tendencia.

Si bien en esta oportunidad Puerta no fue convocado a la Selección Colombia, puede que en los amistosos venideros sí sea tenido en cuenta por Néstor Lorenzo. ¿La razón? El argentino buscaría ver caras nuevas, o poco usadas en el campo, de cara al Mundial 2026.

Gustavo Puerta (izq) también ha tenido procesos formativos con Selección Colombia. | Foto: Getty Images

El próximo partido de Racing de Santander será el domingo 14 de septiembre, ante Cultural Leonesa, por la cuarta jornada de la segunda división española.