Suscribirse

Deportes

Santiago Arias reveló lo que “nadie” ha hecho en la Selección Colombia: “lo he tenido claro”

El lateral derecho fue titular ante Bolivia por la fecha 17 de eliminatorias.

Redacción Deportes
8 de septiembre de 2025, 11:34 p. m.
Santiago Arias con la tricolor.
Santiago Arias con la tricolor. | Foto: Getty Images

El lateral derecho Santiago Arias habló con los medios de comunicación y reveló lo que nadie ha hecho en la Selección Colombia de Mayores, que es dirigida por el argentino Néstor Lorenzo.

Al ser consultado por el tema de ganarse el puesto en la titular del combinado patrio, Arias, que milita en Bahía de Brasil, dijo que nadie se ha ganado el lugar y que todos tienen que luchar.

Contexto: Leo Messi y Luis Díaz: Fifa los confronta a un día de la última fecha por Eliminatorias

“Totalmente, nadie se ha ganado el puesto, todos tenemos que luchar, pelear por un puesto tanto en nuestros clubes como en la Selección“, afirmó, en palabras recogidas por As Colombia.

Lo he tenido claro, eso también lo hacemos saber a los más jóvenes, trabajar por un bien común que es la Selección, que es un país. Los que estén bien en el momento siempre van a dejar el país en alto”, añadió.

Bolivia Colombia
Santiago Arias con la tricolor. | Foto: AFP

Santiago Arias se disputa el puesto con Daniel Muñoz, del Crystal Palace de Inglaterra. Muñoz suele ser el lateral derecho titular para Néstor Lorenzo. No estuvo ante Bolivia por acumulación de tarjetas amarillas.

Entre otras cosas, Santiago, que sabe muy bien lo que es ser mundialista, habló sobre lo que le ha podido aportar al combinado cafetero.

Contexto: Inteligencia artificial sentenció el Colombia vs. Venezuela: presagió ganador y marcador final

“Durante una eliminatoria se viven muchas cosas. He tenido lesión, he estado por fuera, otras veces en tribuna, otras veces jugando, todas las emociones cambian, pero el objetivo es apoyar si estás afuera y si estás adentro, aportar la experiencia que has conseguido durante toda tu carrera”, expresó.

El defensa también aprovechó el espacio para hacer referencia a la posibilidad de jugar un tercer Mundial de la Fifa con la tricolor. Como era de esperarse, no escondió su felicidad.

“Son tres ya y las tres han sido diferentes emociones únicas, cada vez que he ido a un Mundial ha sido como la primera vez, esta no ha sido la excepción y aparte que ahora tengo tres hijos que lo han disfrutado al máximo y por los cuales todos luchamos, por nuestras familias, es un orgullo inmenso volver a llevar a la Selección a un Mundial”, aseguró.

Santiago Arias, de Bahía, durante el partido de Copa Libertadores contra Internacional.
Santiago Arias, con Bahía de Brasil. | Foto: X de @ecbahia

Por último, enfatizó en la clasificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. “Orgullosos, contentos por la clasificación, todos estamos y sabemos que las eliminatorias son complicadas, cada vez más difíciles, conseguir puntos no es fácil, pero siempre tuvimos el objetivo en la cabeza”, sentenció.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alcalde de Cali, Alejandro Eder, habló sobre su primer día en la gira por Estados Unidos

2. “Hampón”, “corrupto probado”: el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, molesto porque Sneyder Pinilla hizo señalamientos en su contra

3. “Usar armas en las extremidades”: la radical estrategia que copiaría Colombia para frenar secuestros contra los militares

4. Gobernadora de Puerto Rico envió claro mensaje a Maduro: “no le vamos a pasar una más”

5. Alejandro Éder le contesta a Armando Benedetti tras anunciar una denuncia por visita a EE. UU.: “Todo nuestro actuar está dentro de la legalidad”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Santiago Arias Selección ColombiaEliminatorias SudamericanasMundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.