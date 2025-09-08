El lateral derecho Santiago Arias habló con los medios de comunicación y reveló lo que nadie ha hecho en la Selección Colombia de Mayores, que es dirigida por el argentino Néstor Lorenzo.

Al ser consultado por el tema de ganarse el puesto en la titular del combinado patrio, Arias, que milita en Bahía de Brasil, dijo que nadie se ha ganado el lugar y que todos tienen que luchar.

“Totalmente, nadie se ha ganado el puesto, todos tenemos que luchar, pelear por un puesto tanto en nuestros clubes como en la Selección“, afirmó, en palabras recogidas por As Colombia.

“Lo he tenido claro, eso también lo hacemos saber a los más jóvenes, trabajar por un bien común que es la Selección, que es un país. Los que estén bien en el momento siempre van a dejar el país en alto”, añadió.

Santiago Arias con la tricolor. | Foto: AFP

Santiago Arias se disputa el puesto con Daniel Muñoz, del Crystal Palace de Inglaterra. Muñoz suele ser el lateral derecho titular para Néstor Lorenzo. No estuvo ante Bolivia por acumulación de tarjetas amarillas.

Entre otras cosas, Santiago, que sabe muy bien lo que es ser mundialista, habló sobre lo que le ha podido aportar al combinado cafetero.

“Durante una eliminatoria se viven muchas cosas. He tenido lesión, he estado por fuera, otras veces en tribuna, otras veces jugando, todas las emociones cambian, pero el objetivo es apoyar si estás afuera y si estás adentro, aportar la experiencia que has conseguido durante toda tu carrera”, expresó.

El defensa también aprovechó el espacio para hacer referencia a la posibilidad de jugar un tercer Mundial de la Fifa con la tricolor. Como era de esperarse, no escondió su felicidad.

“Son tres ya y las tres han sido diferentes emociones únicas, cada vez que he ido a un Mundial ha sido como la primera vez, esta no ha sido la excepción y aparte que ahora tengo tres hijos que lo han disfrutado al máximo y por los cuales todos luchamos, por nuestras familias, es un orgullo inmenso volver a llevar a la Selección a un Mundial”, aseguró.

Santiago Arias, con Bahía de Brasil. | Foto: X de @ecbahia