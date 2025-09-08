Suscribirse

Leo Messi y Luis Díaz: Fifa los confronta a un día de la última fecha por Eliminatorias

Uno de los dos se quedará con el reconocimiento al término del proceso rumbo al Mundial 2026.

Redacción Deportes
8 de septiembre de 2025, 10:33 p. m.
Luis Díaz y Lionel Messi libran batalla por el ganador de la tabla de goleadores en las Eliminatorias
Luis Díaz y Lionel Messi libran batalla por el ganador de la tabla de goleadores en las Eliminatorias | Foto: AFP

Para Colombia hay más en juego que solo tres puntos durante la última fecha de las eliminatorias al Mundial 2026. Luis Díaz es uno de los hombres al que más le interesa el duelo con Venezuela, pues se juega un reconocimiento personal frente a Lionel Messi.

Cada uno estará en una cancha distinta, pero ambos tendrán el mismo objetivo de salir como goleadores de la edición que está por terminar de las clasificatorias.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - JUNE 10: Lionel Messi of Argentina greets Luis Diaz of Colombia prior to the FIFA World Cup 2026 South American Qualifier match between Argentina and Colombia at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on June 10, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)
Lionel Messi saludando a Luis Díaz previo al partido de Argentina vs. Colombia en el Monumental | Foto: Getty Images

Su buen rendimiento, en materia de anotaciones, ha hecho que lleguen a la última fecha enfrentándose por el primer lugar.

Después de la fecha pasada en donde cada uno jugó con su país, quien se adelantó por un tanto fue el rosarino sobre el guajiro.

A pesar de eso, la definición no está para nada sentenciada; será la fecha de este próximo martes quien defina al ganador.

Contexto: Venezuela vs. Colombia: hora exacta y canal para ver el partido por las eliminatorias

Así la va lista de goleadores en las Eliminatorias Conmebol:

8 – Lionel Messi (Argentina)

7 – Luis Díaz (Colombia)

6 – Miguel Terceros (Bolivia)

5 – Darwin Núñez (Uruguay)

5 – Raphinha (Brasil)

5 – Enner Valencia (Ecuador)

5 – Salomón Rondón (Venezuela)

4 – Julián Álvarez (Argentina)

4 – Lautaro Martínez (Argentina)

4 – Tony Sanabria (Paraguay)

3 – Rodrigo Aguirre (Uruguay)

3 – Thiago Almada (Argentina)

3 – Nicolás de la Cruz (Uruguay)

3 – Julio Enciso (Paraguay)

3 – Nicolás Otamendi (Argentina)

3 – Rodrygo (Brasil)

3 – Eduardo Vargas (Chile)

Previo a esa jornada crucial, el máximo organismo del balompié mundial, FIFA, hizo precisión sobre este enfrentamiento.

En principio tituló al respecto de este confrontamiento: “Los goleadores de las Eliminatorias sudamericanas 2026: una corona para varios reyes”.

Tras esto hizo un recorrido histórico donde no garantizó que quien ganase el primer lugar esta vez, lo refrendaría luego en la cita orbital.

Contexto: Última fecha de las eliminatorias sudamericanas: canal y hora para ver todos los partidos

“La historia no muestra una lógica que indique que el goleador de las Eliminatorias luego tendrán un torneo brillante en la Copa Mundial de la FIFA”, señala.

Después de eso, también el organismo considera que el seleccionado que cuenta con un atacante de gran nivel, podría tener goles a su merced.

“Lo que sí queda claro es que todos los equipos que gozan de buena salud cuentan con un delantero que hace goles”, apunta.

Fifa analiza al término de la nota que esa lucha por el goleador es una sin un dominador claro.

“En las Eliminatorias sudamericanas los candidatos son varios y la jerarquía sobra, pero la lista varía fecha a fecha para determinar quién es el máximo anotador”, precisan.

De los duelos Venezuela vs. Colombia y Ecuador vs. Argentina se sabrá la suerte que finalmente tuvieron Luis Díaz y Lionel Messi con su disputa.

En ambos juegos se cree que los involucrados vayan a ser titulares con sus respectivas selecciones.

Cabe aclarar que casi todos los partidos de la fecha final tendrán horarios similares; a excepción del que se dará entre Ecuador y Argentina, todos tendrán como hora de inicio las 6:30 p.m. (hora de Colombia).

