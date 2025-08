Luis Díaz quedó loco con lo que le dijo Messi en eliminatorias: video de su sorpresiva reacción

“Yo ya lo había enfrentado, pero no había tenido la oportunidad de charlar ni de cruzar palabras. Fue la primera vez para mi (...) fue un momento de fan, donde me quedé prácticamente sin palabras. Lo único que me salió decirle en ese momento es que era el ídolo y que lo respetaba mucho”, arrancó contando Luis Díaz en el espacio referenciado.

Luego, siguió: “Luego, él también se me acercó y me dijo unas bonitas palabras. Algo como ‘sigue haciendo lo que vienes haciendo, me alegra por lo que estás pasando, estás jugando muy bien’, y yo como ‘wow, Messi me está diciendo esto, ¿sabes?’. No es cualquiera”.