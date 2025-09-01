Gustavo Puerta se iría del Bayer Leverkusen por 3.5 millones de euros: club español lo quiere

Se mueve el futuro de Gustavo Puerta, volante colombiano de 22 años que estaría muy cerca de ser traspasado desde el Bayer Leverkusen alemán, al Racing de Santander español.

Así lo reveló el periodista Guillermo Arango en su cuenta de X. La cifra pactada entre los clubes sería entre 3.5 y 4 millones de euros. Las próximas horas serían claves en cuanto al tema.

🚨🇪🇸 Gustavo Puerta está muy cerca de llegar a préstamo al Racing de Santander @realracingclub pic.twitter.com/e2Cm0qEonj — Guillermo Arango (@guilloarango) September 1, 2025

Desde hace semanas era un misterio lo que podía pasar con Gustavo Puerta. El volante estaba en préstamo con Hull City de Inglaterra, pero la cesión finalizó y debió regresar al Leverkusen.

Gustavo Puerta venía jugando en Hull City. | Foto: PA Images via Getty Images

La prensa deportiva internacional revelaba que en el equipo alemán no iba a ser tenido en cuenta. Por tanto, varios clubes aparecían en lista para hacerse con sus servicios, y todo apunta a que el Racing de Santander se lo llevará.

Así las cosas, Puerta se marcharía del Bayer Leverkusen sin haberse consolidado nunca allí en la titular. Por eso es que dicho equipo lo cedió dos veces a otros clubes, con el fin de que agarrara ritmo.

Real Racing de Santander se desempeña en la segunda división de España. Se espera que allí, Gustavo sí tenga el ritmo esperado y pueda consolidarse como un jugador importante.

Cabe recordar que el volante cafetero ha tenido ruedo en Selección Colombia desde procesos formativos. Fue capitán de la sub-20 y ya ha sido llamado por Néstor Lorenzo a la mayor.

Sin embargo, para la doble fecha eliminatoria de septiembre, donde Colombia enfrentará a Bolivia y Venezuela, Gustavo no integró la lista. Fue una de las ausencias más notorias en los llamados por el argentino.

Transfermarkt reporta que el valor de Gustavo Puerta en el mercado es de 3.5 millones de euros. Se trata del más alto de su carrera hasta ahora, y con última actualización en mayo de 2025.

La mayoría de la carrera del volante ha sido en Europa, con un breve paso en Bogotá F.C. recién arrancaba. 1.FC Nürnberg (Alemania) es otro equipo que lo tuvo en sus filas.

El Mundial 2026 asoma bastante cerca y tanto Puerta como los demás futbolistas nacionales quieren tener un cupo en la lista definitiva de Néstor Lorenzo.

Para ir al Mundial 2026, la Selección Colombia deberá ganarle a Bolivia en Barranquilla, este jueves 4 de septiembre, por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas. Luego, cinco días después, cerrará ante Venezuela de visita.

Gustavo Puerta (izq.) con la Selección Colombia sub-20. | Foto: Getty Images