Nueva decisión en Bayern Múnich de Luis Díaz genera tristeza: Kompany no lo tuvo en cuenta

Una gran expectativa había en Bayern Múnich por la reaparición de Harry Kane. Dicho goleador inglés sufrió una lesión que lo dejó desde hace unas semanas por fuera y, tras semanas de rehabilitación, Vincent Kompany había anticipado que podría jugar.

Una hora antes del inicio del juego de este sábado en Bundesliga la salida de la nómina titular dio a conocer que el compañero al ataque de Luis Díaz no estaría desde el arranque.

Al parecer, Kane no se ha recuperado en su totalidad de lo que tiene y necesita más tiempo de descanso.

Para la afición bávara esto no cae bien, pues preocupa que su máximo goleador tampoco pueda estar en la vuelta de los octavos de final de Champions League, a disputarse en la semana entrante.

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Díaz y Olise lideran la ofensiva

Afortunadamente, Colombia sí respira tranquilo al ver a Luis Díaz en el esquema titular que se medirá por la fecha 26 al Bayer Leverkusen.

Luis Díaz junto a Michael Olise en Bayern Múnich. Foto: Corbis via Getty Images

Junto al otro extremo sensación de Europa, el francés, Michael Olisé, estos buscarán otra victoria que los acerque mucho más a la consecusión anticipada de la Bundesliga en Alemania.

Como centro delantero neto en lugar de Harry Kane estará Nicolas Jackson, que viene alzando su nivel tras algunas anotaciones marcadas en los últimos partidos. Se espera que en esta ocasión aporte con más tantos para Bayern, quien apostó por él a inicios de la presente temporada.

Kompany dejó triste al Bayern

Los aficionados del Bayern Múnich esperaban tras las declaraciones de su entrenador previas al juego, que Harry volviese a ser parte del esquema titular.

No obstante, todo parece indicar que en las últimas revisiones médicas no hubo una recuperación total del estado del inglés y prefirieron no arriesgarlo a una complicación de mayor complejidad.

Vincent Kompany, DT del Bayern, junto a uno de sus jefes en Alemania. Foto: Getty Images

“Puede que juegue mañana. Ha entrenado toda la semana. No hemos corrido ningún riesgo con él”, fue lo que anticipó Kompany en la rueda de prensa previa.

“No podemos bajar la guardia, aunque vayamos once puntos por delante. Si Harry está en forma, jugará. Hoy estamos recabando más información sobre su estado físico”, decía el DT el viernes ante los interrogantes que le planteaban sobre Harry Kane.

Calendario no da espera al Bayern

Las diferentes competencias en Europa avanzan a gran ritmo. Bayern Múnich se mantiene en la pelea en todos los frentes en los que compite y cuenta con altas probabilidades de consagrarse anticipadamente en la Bundesliga.

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A falta de pocas jornadas para el cierre, el equipo de Lucho es líder con autoridad y le saca 10 puntos de ventaja a su principal perseguidor, Borussia Dortmund. Este sábado enfrentará a Leverkusen, conjunto que lucha por mantenerse en los puestos de competiciones europeas, por lo que se perfila como un desafío exigente.

El compromiso, correspondiente a la fecha 26 del campeonato local, comenzará a las 9:30 a. m. En caso de superar ese encuentro, el Bayern deberá enfocarse de inmediato en la vuelta de los octavos de final de la Champions League frente a Atalanta, programada para el miércoles 18 de marzo.