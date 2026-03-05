Deportes

Luis Díaz se queda sin Harry Kane: Bayern Múnich confirmó las malas noticias sobre su goleador

Vincent Kompany habló en rueda de prensa y anunció la baja sensible para el partido contra Borussia Mönchengladbach.

Sebastián Clavijo García

5 de marzo de 2026, 8:06 a. m.
Luis Díaz jugará este viernes sin la compañía de Harry Kane en el Bayern Múnich.
Luis Díaz jugará este viernes sin la compañía de Harry Kane en el Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Faltando pocas horas para el partido de Bundesliga contra Borussia Mönchengladbach, el técnico Vincent Kompany confirmó la baja por lesión de Harry Kane.

El delantero británico no estará disponible para jugar este viernes y enciende las alarmas de cara al juego de ida contra Atalanta por los octavos de final de la Champions League.

“Harry Kane no jugará mañana. Sufrió un golpe en la pantorrilla y aún no se ha recuperado. Es solo un golpe, nada grave a corto plazo, pero podríamos tardar un día en incorporarlo“, expresó Kompany.

La expectativa es que Harry Kane se reincorpore a entrenamientos el fin de semana y pueda estar en la convocatoria para el viaje a Bérgamo. El cuerpo médico del Bayern Múnich pidió precaución para evitar lesiones más graves en el tramo final de la temporada.

“Lo tenemos bastante tranquilo; claro, nos habría gustado contar con Harry, pero estas cosas pasan“, agregó el DT.

Harry Kane es el máximo goleador del Bayern Múnich en la presente temporada y dentro del vestuario es considerado un líder por el resto de sus compañeros. Junto a Luis Díaz y Michael Olise, conformó uno de los tridentes más temibles del fútbol europeo.

La oportunidad de jugar caería en manos de Nicolas Jackson, quien no ha tenido suficientes minutos por el gran nivel que atraviesa el goleador de la selección inglesa.

“Los chicos que juegan mañana contra el Gladbach tienen muchísimas ganas. Cuando Harry no esté, algunos de ellos esperarán tener su momento”, advirtió Kompany.

Bayern tiene once puntos de diferencia sobre el segundo clasificado de la tabla y eso le permite jugar con cierto espacio de tranquilidad. Aunque la idea es ganar todos los partidos que quedan por delante, no quieren arriesgarse con un jugador vital como Kane.

En otro contexto hubieran forzado su presencia ante un rival complicado como Mönchengladbach; sin embargo, la victoria en el clásico de la semana pasada encaminó el título a falta de diez fechas.

Bayern's head coach Vincent Kompany arrives for the Bundesliga soccer match between RB Leipzig and FC Bayern Munich in Leipzig, Germany, Saturday, Jan. 17, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)
Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich. Foto: AP

Kompany está contento por las semanas largas que ha tenido para trabajar. “Si analizo la situación objetivamente, quizás haya dos jugadores con menos ritmo porque hemos tenido menos partidos. Eso cambiará en las próximas tres o cuatro semanas. No me preocupa el estado físico de nuestros chicos”, expresó.

“Están listos, nos hemos preparado mentalmente para la próxima serie de partidos entre semana, además del parón de selecciones, y tenemos muchas ganas. Es más trabajo para mí como entrenador, pero también facilita las cosas porque los chicos saben que su momento llegará. Hemos llegado donde estamos hoy y la confianza es tan alta como antes”, agregó.

Bayern Múnich enfrentará a Borussia Mönchengladbach este viernes, 6 de marzo, desde las 2:30 de la tarde (hora de Colombia). El partido estará disponible a través de la aplicación de Disney+ en dispositivos móviles.

