Título de Premier League se inclinó para Arsenal: tabla de posiciones tras fallo del Manchester City

Se acrecentó la diferencia positiva del líder. Para los de Pep Guardiola pudo haberse visto sentenciada la pérdida del trofeo más importante de Inglaterra.

4 de marzo de 2026, 4:34 p. m.
Arsenal tomó más ventaja y se acercó al título de Premier League
Arsenal tomó más ventaja y se acercó al título de Premier League Foto: Getty Images y AFP

Arsenal superó por la mínima diferencia a Brighton, mientras que Manchester City se enredó con Nottingham Forest y sumó apenas una unidad en la fecha 29 de la Premier League.

Estos resultados beneficiaron al cuadro rojo, que amplió a siete puntos la diferencia sobre su más inmediato perseguidor en la cima de la tabla de posiciones.

En el American Express Community Stadium, casa del Brighton, fue suficiente una anotación de Bukayo Saka al minuto 9 para que los dirigidos por Mikel Arteta se quedaran con una victoria clave en sus aspiraciones de conquistar la Premier League.

El extremo derecho inglés marcó con un potente disparo desde la entrada del área, que fue desviado por el camerunés Carlos Baleba lo justo para despistar al arquero neerlandés Bart Verbruggen.

A la misma hora, el City, en su feudo, inició ganándole a su rival de turno con un tanto de Antoine Semenyo (31′). Después de eso se pensaba que la máquina celeste seguiría de largo, pero no fue así y al 56′ se vio sorprendida cuando Morgan Gibbs-White marcó el empate.

Poco después, Rodri le devolvió la alegría a los citizens con una anotación al minuto 62. A falta de menos de media hora, se esperaba que los celestes no se dejaran empatar, pero no fue así. Elliot Anderson marcó, a menos de 14 minutos para el final, el 2-2 definitivo.

Con ocho fechas por disputarse, aún queda un cruce entre ambos que será determinante para definir cuál será el campeón de la Premier League en la temporada 2025/2026.

Calendario de Arsenal y Manchester City

Partidos de Arsenal para conseguir su título:

  • 1 marzo: vs. Chelsea (local)
  • 4 de marzo: vs. Brighton (visitante)
  • 15 de marzo: vs. Everton (local)
  • 11 de abril: vs. Bournemouth (local)
  • 18 de abril: vs. Manchester City (visitante)
  • 25 de abril: vs. Newcastle (local)
  • 2 de mayo: vs. Fulham (local)
  • 9 de mayo: vs. West Ham (visitante)
  • 17 de mayo: vs. Burnley (local)
  • 24 de mayo: vs. Crystal Palace (visitante)

Próximos partidos de Manchester City:

  • 28 de febrero: vs. Leeds (visitante)
  • 4 de marzo: vs. Nottingham Forest (local)
  • 14 de marzo: vs. West Ham (visitante)
  • Aplazado: vs. Crystal Palace (local)
  • 11 de abril: vs. Chelsea (visitante)
  • 18 de abril: vs. Arsenal (local)
  • 25 de abril: vs. Burnley (visitante)
  • 2 de mayo: vs. Everton (visitante)
  • 9 de mayo: vs. Brentford (local)
  • 17 de mayo: vs. Bournemouth (visitante)
  • 24 de mayo: vs. Aston Villa (local)

Chelsea le pasó por encima al Aston Villa, quien aún teniendo a Dibu Martínez en el arco, no pudo hacer nada para evitar el 1-4 que le propinó el conjunto de Londres en Villa Park.

Manchester United también perdió ante Newcastle United. Luego de jornadas esplendidas para los diablos rojos, estos regresaron a la derrota con un resultado doloroso de apenas 2-1.

