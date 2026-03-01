Fútbol - Inglaterra - Premier League

Brighton and Hove vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

Te contamos la previa del duelo Brighton and Hove vs Arsenal, que se enfrentarán en The Amex el próximo miércoles 4 de marzo a las 14:30 horas. Chris Kavanagh será el árbitro del partido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

1 de marzo de 2026, 8:46 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 29 de la Premier League se jugará el próximo miércoles 4 de marzo a las 14:30 horas.

Así llegan Brighton and Hove y Arsenal

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove consiguió sólo un punto en su último partido frente a Nottingham Forest, tras igualar -. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 3 goles en contra y marcó 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 2 a 2 con Wolverhampton. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 10 goles y ha recibido 4 en contra.

Fútbol

Universidad de Chile vs Palestino: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana

Fútbol

Blooming vs San Antonio Bulo Bulo: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Sudamericana

Fútbol

Aston Villa vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

Fútbol

Newcastle United vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

Fútbol

Manchester City vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

Fútbol

Fulham vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

Fútbol

O'Higgins vs Tolima: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el décimo cuarto puesto con 34 puntos (8 PG - 10 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 61 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (18 PG - 7 PE - 3 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Chris Kavanagh.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal6128187335
2Manchester City5928185532
3Aston Villa512815678
4Manchester United4827139511
14Brighton and Hove342781092

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 29: vs Arsenal: 4 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Sunderland: 14 de marzo - 10:00 horas
  • Fecha 31: vs Liverpool: 21 de marzo - 07:30 horas
  • Fecha 32: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 29: vs Brighton and Hove: 4 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Everton: 15 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 32: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Horario Brighton and Hove y Arsenal, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

Más de Fútbol

Universidad de Chile vs Palestino: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana

Blooming vs San Antonio Bulo Bulo: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Sudamericana

Aston Villa vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

Newcastle United vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

Manchester City vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

Fulham vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

O'Higgins vs Tolima: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Carabobo vs Sporting Cristal: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Atlético FC enfrenta a Leones FC buscando salir del último puesto

Noticias Destacadas