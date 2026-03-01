Brighton and Hove vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

El duelo correspondiente a la fecha 29 de la Premier League se jugará el próximo miércoles 4 de marzo a las 14:30 horas.

Así llegan Brighton and Hove y Arsenal

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove consiguió sólo un punto en su último partido frente a Nottingham Forest, tras igualar -. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 3 goles en contra y marcó 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 2 a 2 con Wolverhampton. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 10 goles y ha recibido 4 en contra.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el décimo cuarto puesto con 34 puntos (8 PG - 10 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 61 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (18 PG - 7 PE - 3 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Chris Kavanagh.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 61 28 18 7 3 35 2 Manchester City 59 28 18 5 5 32 3 Aston Villa 51 28 15 6 7 8 4 Manchester United 48 27 13 9 5 11 14 Brighton and Hove 34 27 8 10 9 2

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 29: vs Arsenal: 4 de marzo - 14:30 horas

Fecha 30: vs Sunderland: 14 de marzo - 10:00 horas

Fecha 31: vs Liverpool: 21 de marzo - 07:30 horas

Fecha 32: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 29: vs Brighton and Hove: 4 de marzo - 14:30 horas

Fecha 30: vs Everton: 15 de marzo - 09:00 horas

Fecha 32: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Horario Brighton and Hove y Arsenal, según país