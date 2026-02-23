La lista de rivales que le quedan a Arsenal y Manchester City: así se definirá la Premier League

Arsenal y Manchester City arrancan la recta final por el título de la Premier League. Los gunners mantuvieron en liderato con su victoria contra Tottenham, sin embargo, tienen a Pep Guardiola al acecho de la cima.

En el camino todavía hay un duelo directo en el Etihad Stadium que podría ser fundamental para las aspiraciones de ambos.

Arsenal pinchó en las últimas semanas, mientras que Manchester City viene en constante crecimiento tras los fichajes que llegaron en invierno y cambiaron las sensaciones en la interna del camerino celeste.

Ahora mismo no hay un claro favorito para quedarse con el trofeo, pues el calendario tiene rivales de todos los gustos que son capaces de dañarles el caminado en cualquier momento.

El calendario de Arsenal

Arsenal, por ejemplo, tiene rivales de peso como Chelsea, Newcastle o el propio Manchester City que serán una prueba de fuego para el éxito de Mikel Arteta.

Este es el calendario de los gunners hasta final de temporada:

1 marzo: vs. Chelsea (local)

4 de marzo: vs. Brighton (visitante)

15 de marzo: vs. Everton (local)

11 de abril: vs. Bournemouth (local)

18 de abril: vs. Manchester City (visitante)

25 de abril: vs. Newcastle (local)

2 de mayo: vs. Fulham (local)

9 de mayo: vs. West Ham (visitante)

17 de mayo: vs. Burnley (local)

24 de mayo: vs. Crystal Palace (visitante)

La victoria contra Tottenham el domingo fue un bálsamo de tranquilidad para Arteta, que venía de recibir una lluvia de críticas por el empate contra Wolves en la fecha adelantada.

“Tenemos que entender la belleza de este deporte, que hace unos días contra los Wolves, empatamos en el último tiro del partido, y viéndolo ahora, no hay explicación de cómo pasó eso“, indicó ante la prensa local.

El estratega español considera que “cada capítulo es parte del viaje, parte de la historia de la temporada. Ahora bien, ¿cómo vamos a usar eso para definir nuestra temporada? Esa era la reacción que buscábamos".

Próximos partidos de Manchester City

Aunque Manchester City viene en curva ascendente, no se puede relajar porque cualquier paso en falso puede ser aprovechado por el Arsenal para dar el martillazo final hacia el título.

Este es el calendario de Pep Guardiola y sus dirigidos:

28 de febrero: vs. Leeds (visitante)

4 de marzo: vs. Nottingham Forest (local)

14 de marzo: vs. West Ham (visitante)

Aplazado: vs. Crystal Palace (local)

11 de abril: vs. Chelsea (visitante)

18 de abril: vs. Arsenal (local)

25 de abril: vs. Burnley (visitante)

2 de mayo: vs. Everton (visitante)

9 de mayo: vs. Brentford (local)

17 de mayo: vs. Bournemouth (visitante)

24 de mayo: vs. Aston Villa (local)

Guardiola está convencido de dar pelea hasta el final, aunque reconoce la fortaleza del Arsenal y los argumentos que tiene para salir campeón.

Curiosamente, Arteta fue discipulo de Pep y ahora se han convertido en rivales directos en la Premier League sin contar que también se estarán enfrentando en la final de la Carabao Cup.