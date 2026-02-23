Deportes

La lista de rivales que le quedan a Arsenal y Manchester City: así se definirá la Premier League

Ahora mismo están separados por cinco puntos en la tabla de posiciones, pero el conjunto londinense tiene un partido más.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

23 de febrero de 2026, 9:55 a. m.
Arsenal y Manchester City, candidatos al título de la Premier League.
Arsenal y Manchester City, candidatos al título de la Premier League. Foto: The Associated Press (AP)

Arsenal y Manchester City arrancan la recta final por el título de la Premier League. Los gunners mantuvieron en liderato con su victoria contra Tottenham, sin embargo, tienen a Pep Guardiola al acecho de la cima.

En el camino todavía hay un duelo directo en el Etihad Stadium que podría ser fundamental para las aspiraciones de ambos.

Arsenal pinchó en las últimas semanas, mientras que Manchester City viene en constante crecimiento tras los fichajes que llegaron en invierno y cambiaron las sensaciones en la interna del camerino celeste.

Ahora mismo no hay un claro favorito para quedarse con el trofeo, pues el calendario tiene rivales de todos los gustos que son capaces de dañarles el caminado en cualquier momento.

Deportes

Así reaccionó Benfica tras la sanción contra Gianluca Prestianni: tajante respuesta a la UEFA

Deportes

Mundial 2026 | ¿Qué pasará con los dos partidos de Colombia en México tras la ola de violencia?

Deportes

Mano dura de UEFA con Prestianni: oficializan su castigo por caso con Vinícius Júnior

Deportes

Se expone a sanciones: Bayern Múnich es duro con Luis Díaz y le hace fuerte exigencia

Deportes

Salió el primer parte médico sobre la lesión de Juanfer Quintero: no son buenas noticias

Deportes

Real Madrid vs. Benfica: canal y hora para ver el partido de Richard Ríos en la Champions League

Deportes

Hugo Rodallega reveló la razón de su molestia con Teófilo Gutiérrez; dio detalles de la pelea

Deportes

Arsenal da mazazo a la tabla de la Premier League: Tottenham no fue aliado para Manchester City

Deportes

Arsenal se complicó con el colero: así quedó la tabla de posiciones en Premier League

Deportes

Tabla en Premier League: tropiezo de Arsenal alegra al Manchester City

El calendario de Arsenal

Arsenal, por ejemplo, tiene rivales de peso como Chelsea, Newcastle o el propio Manchester City que serán una prueba de fuego para el éxito de Mikel Arteta.

Este es el calendario de los gunners hasta final de temporada:

  • 1 marzo: vs. Chelsea (local)
  • 4 de marzo: vs. Brighton (visitante)
  • 15 de marzo: vs. Everton (local)
  • 11 de abril: vs. Bournemouth (local)
  • 18 de abril: vs. Manchester City (visitante)
  • 25 de abril: vs. Newcastle (local)
  • 2 de mayo: vs. Fulham (local)
  • 9 de mayo: vs. West Ham (visitante)
  • 17 de mayo: vs. Burnley (local)
  • 24 de mayo: vs. Crystal Palace (visitante)

La victoria contra Tottenham el domingo fue un bálsamo de tranquilidad para Arteta, que venía de recibir una lluvia de críticas por el empate contra Wolves en la fecha adelantada.

“Tenemos que entender la belleza de este deporte, que hace unos días contra los Wolves, empatamos en el último tiro del partido, y viéndolo ahora, no hay explicación de cómo pasó eso“, indicó ante la prensa local.

Real Madrid vs. Benfica: canal y hora para ver el partido de Richard Ríos en la Champions League

El estratega español considera que “cada capítulo es parte del viaje, parte de la historia de la temporada. Ahora bien, ¿cómo vamos a usar eso para definir nuestra temporada? Esa era la reacción que buscábamos".

YouTube video mnjHjqO37v0 thumbnail

Próximos partidos de Manchester City

Aunque Manchester City viene en curva ascendente, no se puede relajar porque cualquier paso en falso puede ser aprovechado por el Arsenal para dar el martillazo final hacia el título.

Este es el calendario de Pep Guardiola y sus dirigidos:

  • 28 de febrero: vs. Leeds (visitante)
  • 4 de marzo: vs. Nottingham Forest (local)
  • 14 de marzo: vs. West Ham (visitante)
  • Aplazado: vs. Crystal Palace (local)
  • 11 de abril: vs. Chelsea (visitante)
  • 18 de abril: vs. Arsenal (local)
  • 25 de abril: vs. Burnley (visitante)
  • 2 de mayo: vs. Everton (visitante)
  • 9 de mayo: vs. Brentford (local)
  • 17 de mayo: vs. Bournemouth (visitante)
  • 24 de mayo: vs. Aston Villa (local)
Se expone a sanciones: Bayern Múnich es duro con Luis Díaz y le hace fuerte exigencia

Guardiola está convencido de dar pelea hasta el final, aunque reconoce la fortaleza del Arsenal y los argumentos que tiene para salir campeón.

Curiosamente, Arteta fue discipulo de Pep y ahora se han convertido en rivales directos en la Premier League sin contar que también se estarán enfrentando en la final de la Carabao Cup.

Pep Guardiola cumplirá cifra histórica de partidos en Inglaterra
Pep Guardiola y Erling Haaland Foto: Getty Images via AFP

Más de Deportes

Gianluca Prestianni de Benfica reacciona tras desperdiciar una ocasión en el partido contra Real Madrid en la Liga de Campeones, el miércoles 28 de enero de 2026, en Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Así reaccionó Benfica tras la sanción contra Gianluca Prestianni: tajante respuesta a la UEFA

Los trabajos de renovación en el Estadio Azteca, recientemente rebautizado como Estadio Banorte, antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Ciudad de México, México, el 13 de febrero de 2026

Mundial 2026 | ¿Qué pasará con los dos partidos de Colombia en México tras la ola de violencia?

Gianluca Prestianni fue apartado por UEFA tras el supuesto insulto racista a Vinícius Jr.

Mano dura de UEFA con Prestianni: oficializan su castigo por caso con Vinícius Júnior

En caso de no cumplir, Luis Díaz pagaría sanciones en Bayern Múnich

Se expone a sanciones: Bayern Múnich es duro con Luis Díaz y le hace fuerte exigencia

BUENOS AIRES, ARGENTINA - FEBRUARY 22: Juan Fernando Quintero of River Plate leaves from the field after being injured during a Torneo Apertura Mercado Libre 2026 match between Velez Sarsfield and River Plate at Jose Amalfitani Stadium on February 22, 2026 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Salió el primer parte médico sobre la lesión de Juanfer Quintero: no son buenas noticias

Richard Ríos visita el Santiago Bernabéu por primera vez en su carrera.

Real Madrid vs. Benfica: canal y hora para ver el partido de Richard Ríos en la Champions League

Hugo Rodallega aseguró que Teófilo es "mediático y le gusta provocar"

Hugo Rodallega reveló la razón de su molestia con Teófilo Gutiérrez; dio detalles de la pelea

Santa Fe, Junior y América entraron en acción durante el domingo 22 de febrero en Liga BetPlay

Santa Fe frenó a Junior: tabla de posiciones tras cimbronazo en Liga BetPlay y juego de América

Fifa manifestó preocupación por lo que pasa en Guadalajara, sede de concentración de Colombia en el Mundial 2026

Fifa se pronunció por ola violenta en Guadalajara, sede de Colombia y donde se jugará el Mundial 2026, según medio mexicano

Noticias Destacadas