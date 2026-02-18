Arsenal se complicó con el colero: así quedó la tabla de posiciones en Premier League

El líder Arsenal dejó escapar la victoria este miércoles en el tiempo añadido en casa del colista Wolverhampton (2-2), un tropiezo de consecuencias imprevisibles en la pelea de los gunners por el título.

Los londinenses de Mikel Arteta llegaron a gozar de una ventaja de dos goles merced a Bukayo Saka (5′) y al ecuatoriano Piero Hincapié (56′), pero un disparo lejano del español Hugo Bueno (61′) y un gol en propia de Riccardo Calafiori (90+4) provocaron que dos puntos se escurriesen de las manos del Arsenal.

Ese derrumbe en los últimos minutos concede munición a quienes consideran al Arsenal como un equipo sin una mentalidad fuerte que le ayude a lidiar con la presión en los tramos finales de la temporada.

Los gunners, subcampeones de la Premier League en las tres última temporadas, sólo han logrado dos victorias en sus siete últimos partidos de liga (una derrota y cuatro empates).

Cuentan con cinco puntos más que su inmediato perseguidor, Manchester City (2º, 53 puntos), aunque el Arsenal tiene un partido más disputado.

Y además ahora les esperan dos derbis calientes en las dos próximas fechas, contra Tottenham, el domingo, y el Chelsea el 1 de marzo.

Este partido contra el colista Wolverhampton, del colombiano Yerson Mosquera, estaba inicialmente previsto el fin de semana del 22 de marzo. Fue adelantado para permitir al Arsenal disputar ese día la final de la Copa de la Liga ante Manchester City.

Arsenal, a levantar cabeza con Tottenham

La gran oportunidad de Arteta y sus dirigidos será este domingo. Esa visita al Tottenham marca un punto de quiebre en la temporada, donde una victoria gunner en el mencionado derbi puede acabar siendo bisagra.

Triunfo del Newcastle prende alarmas en Tottenham: remezón en Premier League

Es cierto que Arsenal tropezó contra Wolverhampton, pero aún está vivo en todas las competencias. Desde la Premier League, pasando por la FA Cup, y la final de la EFL Cup. Aún pinta para ser una temporada histórica.

Arsenal, obligado a levantar cabeza en Premier League. Foto: Offside via Getty Images

¿Sacudón o el mismo libreto? Días claves para Arsenal, que quiere volver a ser campeón y ve todas las competencias como una latente posibilidad de darle alegría a su hinchada, una de las más populares de Inglaterra.

*Con información de AFP