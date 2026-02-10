Deportes

Triunfo del Newcastle prende alarmas en Tottenham: remezón en Premier League

Los spurs empiezan a mirar con malos ojos el descenso en la Premier League: están cerca de la caída.

Redacción Deportes
10 de febrero de 2026, 6:22 p. m.
Newcastle vs. Tottenham por Premier League.
Newcastle vs. Tottenham por Premier League. Foto: Getty Images

Newcastle (10º) sembró de nubes el futuro de Thomas Frank como entrenador del Tottenham, después de vencerlo a domicilio 2-1 este martes en la 26ª fecha de la Premier League.

El gol de la victoria de Jacob Ramsey (68′) certificó el tercer triunfo fuera de casa en liga de las Urracas y alivió de paso la presión sobre su entrenador, Eddie Howe.

Jacob Ramsey sentenció el triunfo de Newcastle sobre Tottenham.
Jacob Ramsey sentenció el triunfo de Newcastle sobre Tottenham. Foto: Getty Images

Tottenham, vigente campeón de la Europa League, cae al puesto decimosexto de la Premier tras perder ante un Newcastle que puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar.

El entrenador danés de los Spurs tuvo que configurar un once de circunstancias, motivado por una enfermería a rebosar, a la que se unió el delantero francés Wilson Odobert en el primer tiempo.

Y lo que parecía una buena noche para el Newcastle quedó empañada en la recta final, cuando su capitán, Bruno Guimaraes, se retiró dolorido en los isquiotibiales.

El conjunto del norte de Inglaterra visita al Aston Villa el sábado en la cuarta ronda de la FA Cup, antes de un largo viaje a Azerbaiyán para enfrentarse al Qarabag en la ida de los playoffs de la Liga de Campeones de Europa.

Tottenham recibirá a su gran rival, el Arsenal, el 22 de febrero en la próxima fecha de la Premier.

Cuatro partidos se jugaron este martes, 10 de febrero de 2026, contando triunfo 2-1 de Newcastle sobre Tottenham. Además, se presentaron los siguientes marcadores:

  • Chelsea 2 - 1 Leeds
  • Everton 1 - 2 Bournemouth
  • West Ham 1 - 1 Manchester United
Noah Okafor del Leeds le amargó la noche al Chelsea.
Noah Okafor del Leeds le amargó la noche al Chelsea. Foto: Getty Images

La jornada se completará con varios otros partidos, destacando el de Manchester City ante Fulham y Arsenal visitando a Brentford. Los resultados de los gunners y los ciudadanos dejarán importantes cambios en la tabla de posiciones, tomando en cuenta que ya arranca la recta final de la temporada.

*Con información de AFP

