Arsenal da mazazo a la tabla de la Premier League: Tottenham no fue aliado para Manchester City

Arsenal se llevó este domingo los tres puntos en un tenso derbi en el norte de Londres, en la cancha del Tottenham (4-1), una victoria que los gunners necesitaban para alejar los fantasmas aparecidos tras dos empates decepcionantes en la Premier.

Los hombres de Mikel Arteta ganaron el duelo estelar de la 27ª fecha y lo hicieron en terreno hostil, en gran parte a merced de un doblete de Eberechi Eze, que no había marcado en liga desde su triplete en la ida (4-1) de noviembre.

Arsenal se quedó por goleada con el clásico del norte de Londres. Foto: AFP

Arsenal se complicó con el colero: así quedó la tabla de posiciones en Premier League

Eze había estado a punto de fichar por los spurs antes de llegar al Arsenal, procedente del Crystal Palace en agosto.

El delantero centro Viktor Gyökeres, criticado a comienzo de temporada por su rendimiento insuficiente, también marcó dos goles en uno de sus mejores partidos con la camiseta roja (47′, 90+4′).

Extiende la diferencia en la cima

Los spurs del nuevo entrenador Igor Tudor, lastrados por las numerosas lesiones, estuvieron muchos minutos metidos en el partido con el gol de Randal Kolo Muani. Fue el primer tanto en la Premier del internacional francés.

En la clasificación, el Arsenal (1º, 61 puntos), que lleva 22 años sin conquistar la Premier, recupera un colchón de cinco puntos sobre el Manchester City (2º, 56 puntos), al que visitará en abril.

Los gunners cuentan sin embargo con un partido más que los citizens, que disputaron el miércoles en Wolverhampton (2-2) en un partido adelantado de la 31ª fecha.

Este domingo, el Arsenal recuperó el paso a costa de su rival histórico, un Tottenham que es 16º con solo cuatro puntos más que el primer equipo en descenso, el West Ham.

Barcelona da el golpe y vence al Levante para recuperar el liderato de LaLiga de España

Horas antes, un gol de Alexis Mac Allister le permitió al Liverpool imponerse al Nottingham Forest (1-0) para regresar a la senda que conduce a la próxima Champions.

Los reds estuvieron lejos de ofrecer su mejor cara en el City Ground, pero se fueron con tres puntos de oro gracias al campeón del mundo argentino.

Liverpool, salvado por la campana

El volante marcó dos goles en el tramo final del partido: el primero fue anulado por tocar el balón con el codo (89′), pero el segundo sí subió al marcador tras revisión del VAR, que descartó un fuera de juego del capitán Virgil van Dijk (90+7′).

Ese final feliz le permite al Liverpool (6º, 45 puntos) colocarse a la altura del Chelsea (4º, 45 puntos), que no pasó del empate la víspera ante el Burnley, y del Manchester United (5º, 45 puntos), a la espera de la visita de los Red Devils el lunes al Everton.

Nottingham Forest (17º, 27 puntos) se queda dos puntos por encima del West Ham (18º, 25 puntos).

Tres días después de su victoria 3-0 en Estambul ante el Fenerbahçe, en el playoff de la Europa League y en el debut del entrenador Vitor Pereira, los tricky trees fueron dominadores en el primer tiempo ante unos reds que no enviaron ningún disparo entre los tres palos, incapaces de conservar la posesión del balón y febriles en defensa.

*Con información de la AFP.