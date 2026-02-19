Fútbol - Inglaterra - Premier League

Tottenham vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Toda la previa del duelo entre Tottenham y Arsenal. El partido se jugará en el Wembley Stadium el domingo 22 de febrero a las 11:30 horas. Será arbitrado por Peter Bankes.

19 de febrero de 2026, 9:25 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Tottenham y Arsenal correspondiente a la fecha 27 se disputará en el Wembley Stadium desde las 11:30 horas, el domingo 22 de febrero.

Así llegan Tottenham y Arsenal

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Newcastle United. Suma 2 partidos sin ganar y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 10 goles y ha marcado 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Arsenal igualó 2-2 el juego frente a Wolverhampton. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 12 goles a favor y ha recibido 6 en su arco.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 4 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 23 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 4-1 a favor de Arsenal.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 29 puntos (7 PG - 8 PE - 11 PP), mientras que la visita sumó 58 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (17 PG - 7 PE - 3 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Peter Bankes.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5827177332
2Manchester City5326165530
3Aston Villa5026155610
4Manchester United4526129510
16Tottenham29267811-1

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 28: vs Fulham: 1 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 29: vs Crystal Palace: 5 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 30: vs Liverpool: 15 de marzo - 11:30 horas
  • Fecha 31: vs Nottingham Forest: 22 de marzo - 09:15 horas
  • Fecha 32: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 28: vs Chelsea: 1 de marzo - 11:30 horas
  • Fecha 29: vs Brighton and Hove: 4 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Everton: 15 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 32: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Horario Tottenham y Arsenal, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

