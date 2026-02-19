Tottenham vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

El duelo entre Tottenham y Arsenal correspondiente a la fecha 27 se disputará en el Wembley Stadium desde las 11:30 horas, el domingo 22 de febrero.

Así llegan Tottenham y Arsenal

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Newcastle United. Suma 2 partidos sin ganar y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 10 goles y ha marcado 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Arsenal igualó 2-2 el juego frente a Wolverhampton. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 12 goles a favor y ha recibido 6 en su arco.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 4 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 23 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 4-1 a favor de Arsenal.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 29 puntos (7 PG - 8 PE - 11 PP), mientras que la visita sumó 58 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (17 PG - 7 PE - 3 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Peter Bankes.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 58 27 17 7 3 32 2 Manchester City 53 26 16 5 5 30 3 Aston Villa 50 26 15 5 6 10 4 Manchester United 45 26 12 9 5 10 16 Tottenham 29 26 7 8 11 -1

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 28: vs Fulham: 1 de marzo - 09:00 horas

Fecha 29: vs Crystal Palace: 5 de marzo - 15:00 horas

Fecha 30: vs Liverpool: 15 de marzo - 11:30 horas

Fecha 31: vs Nottingham Forest: 22 de marzo - 09:15 horas

Fecha 32: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 28: vs Chelsea: 1 de marzo - 11:30 horas

Fecha 29: vs Brighton and Hove: 4 de marzo - 14:30 horas

Fecha 30: vs Everton: 15 de marzo - 09:00 horas

Fecha 32: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Horario Tottenham y Arsenal, según país