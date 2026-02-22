Deportes

Barcelona da el golpe y vence al Levante para recuperar el liderato de la Liga de España

Los blaugrana recuperaron a Pedri y Rashford tras varias semanas de baja.

Manuel Santiago Sánchez González

22 de febrero de 2026, 12:28 p. m.
El FC Barcelona recuperó la punta del torneo.
El FC Barcelona recuperó la punta del torneo. Foto: Getty Images

Barcelona recibió al Levante por la fecha 25 de la Liga Española de fútbol; los locales, que venían de dos derrotas consecutivas ante el Atlético de Madrid y el Girona, por su parte, la visita lucha por no descender y encaminar su actualidad deportiva, que pasa por las caídas ante el Valencia y el Villarreal.

Bayern Múnich con Luis Díaz como titular se impone ante un Frankfurt que metió suspenso en los últimos minutos

Los catalanes buscaban aprovechar la caída de máximo rival en la jornada del sábado, cuando el Real Madrid perdió en el último suspiro de su encuentro contra el Osasuna por dos goles a uno.

Desarrollo del encuentro

A los cuatro minutos del primer tiempo, la nueva joya de La Masia, Marc Bernal, logró desviar un centro de Eric García, dando la ventaja a Barcelona. Una jugada colectiva de los dirigidos de Flick que lograba callar los murmullos de la previa del encuentro.

Pasada la mitad del primer tiempo, un centro del portugués Joao Cancelo fue rematado por el mediocampista Frenkie De Jong, marcando el segundo gol de los blaugranas y aumentando la ventaja.

Frenkie de Jong anotó el segundo gol del Barcelona. Foto: Getty Images

El delantero español del Barcelona, ​​Lamine Yamal celebra el gol de su equipo junto al centrocampista español del Barcelona, ​​Fermín López. Foto: AFP

