Barcelona da el golpe y vence al Levante para recuperar el liderato de la Liga de España

Barcelona recibió al Levante por la fecha 25 de la Liga Española de fútbol; los locales, que venían de dos derrotas consecutivas ante el Atlético de Madrid y el Girona, por su parte, la visita lucha por no descender y encaminar su actualidad deportiva, que pasa por las caídas ante el Valencia y el Villarreal.

Los catalanes buscaban aprovechar la caída de máximo rival en la jornada del sábado, cuando el Real Madrid perdió en el último suspiro de su encuentro contra el Osasuna por dos goles a uno.

Desarrollo del encuentro

A los cuatro minutos del primer tiempo, la nueva joya de La Masia, Marc Bernal, logró desviar un centro de Eric García, dando la ventaja a Barcelona. Una jugada colectiva de los dirigidos de Flick que lograba callar los murmullos de la previa del encuentro.

Pasada la mitad del primer tiempo, un centro del portugués Joao Cancelo fue rematado por el mediocampista Frenkie De Jong, marcando el segundo gol de los blaugranas y aumentando la ventaja.

Frenkie de Jong anotó el segundo gol del Barcelona. Foto: Getty Images

En los primeros minutos del segundo tiempo, el Levante intentó intimidar al Barcelona por medio de diversas llegadas, pero la buena respuesta del golero, Joan García, evitó la caída del arco blaugrana.

Sobre los 63 minutos, los asistentes al Spotify Camp Nou,corearon el nombre del volante español Pedri, que volvía a la convocatoria tras una lesión en el mes de enero. La figura del cuadro local es uno de los jugadores insignia y será pieza clave para los próximos encuentros.

Barcelona intentó aumentar la ventaja en el marcador; sin embargo, la falta de definición de los locales impedía la tarea. A pocos minutos del final del encuentro, Fermín López anotaba el tercer gol del encuentro.

El delantero español del Barcelona, ​​Lamine Yamal celebra el gol de su equipo junto al centrocampista español del Barcelona, ​​Fermín López. Foto: AFP

Con la victoria, los blaugrana lideran la liga con 61 puntos, superando por 1 punto al Real Madrid a falta de 13 fechas.

Próximos encuentros

Barcelona volverá a jugar contra el Villarreal en condición de local el próximo 28 de febrero; tres días más tarde deberá enfrentar la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, serie que pierde por cuatro goles a cero.

Por su parte, Levante recibirá al Alavés por la fecha 26 de la liga y jugará en los primeros días de marzo contra el Girona en una lucha directa por mantener su lugar en la primera división del fútbol español.