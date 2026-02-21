Deportes

Bayern Múnich con Luis Díaz como titular se impone ante un Frankfurt que metió suspenso en los últimos minutos

La primera mitad terminó con Bayern dominando, pero Frankfurt sin rendirse.

Luis Díaz fue titular y aportó velocidad y movilidad en el ataque.
Luis Díaz fue titular y aportó velocidad y movilidad en el ataque.

El Allianz Arena vivió un partido intenso este sábado, cuando el Bayern Múnich recibió al Eintracht Frankfurt por la Bundesliga. Desde el inicio, los locales marcaron la pauta, presionando cada balón y buscando abrir espacios en la defensa rival.

El colombiano Luis Díaz arrancó como titular, aportando movilidad y desborde por la banda, mientras sus compañeros buscaban concretar la superioridad en el marcador.

Primer tiempo: dominio bávaro y goles tempraneros

El Bayern no tardó en generar situaciones de riesgo. Al minuto 15, Aleksandar Pavlović remató de volea y obligó a Kauã Santos, arquero de Frankfurt, a estirarse al máximo; pese a tocar el balón, la cancha mojada complicó cualquier intento de control.

Solo unos minutos después, Harry Kane amplió la ventaja tras un cabezazo hacia atrás de Josip Stanišić, definiendo con precisión al palo derecho. Con el 2-0, los locales mantenían la presión alta y Luis Díaz seguía activo, participando en varias jugadas de ataque y buscando abrir la defensa visitante.

Segundo tiempo: Frankfurt reacciona pero no logra remontar

En la segunda mitad, Bayern continuó dominando, aunque Frankfurt encontró espacios para intentar descontar. Al minuto 67, Harry Kane volvió a aparecer, esta vez con un potente disparo de media distancia que terminó en el fondo de la red, llegando a 28 goles en la Bundesliga.

Los visitantes no se dieron por vencidos: al minuto 76, Burkardt transformó un penal en el 3-1, y más adelante, al minuto 86, un error defensivo del Bayern permitió a Arnaud Kalimuendo acercar el marcador a 3-2, generando un final lleno de tensión.

Aun así, los bávaros lograron conservar la victoria, consolidándose en la cima de la tabla con 60 puntos, mientras que Frankfurt quedó en la séptima posición con 31 unidades.

Con este triunfo, el Bayern se prepara para el clásico alemán ante el Borussia Dortmund el próximo 28 de febrero en el Signal Iduna Park, mientras que Frankfurt buscará recuperarse en los próximos compromisos de la Bundesliga.

