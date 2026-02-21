Deportes

Líder impensado en Liga BetPlay: tabla de posiciones tras juegos de Once Caldas, Nacional y Millonarios

Un soberbio gol puso en la cima a un club que está siendo sorpresa en el FPC. Con 17 puntos se hace inalcanzable el ‘cóndor’.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

21 de febrero de 2026, 9:54 p. m.
Liga BetPlay 2026-I con líder inédito a la altura de la fecha 8.
Liga BetPlay 2026-I con líder inédito a la altura de la fecha 8. Foto: Once Caldas, Nacional y @MillosFCoficial

Durante el sábado 21 de febrero se jugaron cuatro partidos correspondientes a la Liga BetPlay 2026-I en su fecha 8.

Más de un histórico entró en acción, dejando resultados esperados para la mayoría de estos y un líder que, al iniciar el torneo, no estaba pensado que se posicionara como el primero cerca de la mitad de la fase regular.

Once Caldas y Fortaleza fueron quienes abrieron la jornada sabatina con un triunfo de los blancos por goleada 4-2. Aunque los bogotanos dieron la pelea, un Dayro Moreno enchufado anotó doblete para ayudar a los suyos a sumar tres puntos más.

Para Moreno fue una tarde redonda la vivida este sábado en Liga BetPlay. A los 47 minutos ya había aportado al Once para encaminar la victoria que lograron con resultado final de 4-2.

Deportes

Sebastián Villa atacó y se le puso cara a cara a Santiago Arias: tenso cruce estuvo caliente

Deportes

Lo último de James Rodríguez no es bueno: su DT en Minnesota relató lo que vive el 10

Deportes

De taco: Dayro Moreno se fajó el gol de la fecha y doblete en Liga BetPlay vs. Fortaleza

Deportes

Prensa alemana no considera a Luis Díaz: dura reacción por partido sin gol con Bayern Múnich

Deportes

Estropeada del Real Madrid sacude LaLiga: tabla de posiciones en su lucha con Barcelona

Deportes

De volea Luis Javier Suárez: golazo en Sporting de Lisboa es sensación para el Mundial 2026

Ciclismo

Daniel Martínez completó la cuarta etapa de la Vuelta al Algarve sin sobresaltos

Deportes

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Pereira vs. Pasto dejó al líder y Llaneros enfrió al Medellín

Deportes

Lluvia de memes por la nueva camiseta de Millonarios: se usará de visitante y el color sorprendió

Deportes

Independiente Santa Fe reacciona a la crisis y confirma su nuevo delantero: “Debe llegar hoy”

Ya en la segunda parte, un ‘pase de la muerte’ otorgado por un compañero permitió que el intrépido Moreno no dudase en lanzar el balón de taco hacia el arco de Fortaleza. Su ejecución fue precisa para poner el 3-2 a 15 minutos del final.

Dayro Moreno marcó una joya de gol con Once Caldas vs. Fortaleza
Dayro Moreno marcó una joya de gol con Once Caldas vs. Fortaleza Foto: Colprensa y captura Win Sports

Una vez hecho semenjante gol, Dayro no dudó en salir corriendo para atrás del arco y dedicar esa anotación a toda la afición del Once que tanto lo quiere por su entrega al cuadro blanco.

En las repeticiones desde varios ángulos, se ve la complejidad que tuvo el movimiento que resultó en uno de los goles más bonitos de la carrera de Moreno. Este fue el número 171 en la historia vestido con los colores de Once Caldas.

Con tres puntos en el bolsillo el Once siguió escalando puestos, lo que les permite ya estar en la casilla tercera a falta de que se complete el resto de la jornada ocho.

Bucaramanga y Cali, en ceros

Más tarjetas rojas que goles hubo en el estadio de Atlético Bucaramanga. Allí imperó el juego duro que fue juzgado por el juez con dos tarjetas rojas: una para cada escuadra.

En cuanto a acciones clara sí hubo generación tanto de los de Leonel Álvarez, como de los dirigidos por Alberto Gamero, pero no la eficacia para romper un 0-0 que fue amargo para ambos.

Nacional de paseo en Medellín

No necesito esforzarse mucho el cuadro verde de Antioquia para asegurarse un 3-0 a su favor en el estadio Atanasio Girardot.

En el estreno como titular de ‘Chicho’ Arango, también se dio su primer gol vestido con los colores del equipo del cual es hincha y al que llegó en el más reciente mercado de fichajes.

Fue el atacante quien abrió el marcador, para que luego cayeran los tantos de Alfredo Morelos, que se hizo sentir al 33′ y al 56′.

Polémica dañó andar de Millonarios

A la altura del minuto 57 empezaba a caer la noche para Millonarios ante Internacional de Bogotá, que pudo haberse ido adelante si el juez central le hubiese mantenido la decisión de un penal a favor tras falta a Mackalister Silva.

Después de dicha polémica, quien sí aprovechó fue el cuadro local, pero su alegría no duró mucho. Leonardo Castro igualó antes del 60′ y puso el juego con un marcador 1-1.

Para el final del compromiso más alegrías se dieron; dos por un lado y los autores fueron Kevin Parra (66′ y 82′) y nuevamente Leo Castro al 74′ para un 3-2 que dejó a Inter como el líder solitario de la Liga BetPlay 2026-II con 17 puntos.

Más de Deportes

Sebastián Villa y Santiago Arias se enfrentaron en la Primera División de Argentina

Sebastián Villa atacó y se le puso cara a cara a Santiago Arias: tenso cruce estuvo caliente

James Rodríguez no participó de la primera convocatoria oficial de Minnesota United FC

Lo último de James Rodríguez no es bueno: su DT en Minnesota relató lo que vive el 10

Dayro Moreno marcó una joya de gol con Once Caldas vs. Fortaleza

De taco: Dayro Moreno se fajó el gol de la fecha y doblete en Liga BetPlay vs. Fortaleza

Luis Díaz salió sin gol ni asistencia en el juego de Bundesliga ante Eintracht Frankfurt.

Prensa alemana no considera a Luis Díaz: dura reacción por partido sin gol con Bayern Múnich

Real Madrid cayó con Osasuna y dejó el camino libre la Barcelona en LaLiga

Estropeada del Real Madrid sacude LaLiga: tabla de posiciones en su lucha con Barcelona

Luis Javier Suárez acumuló un gol más con Sporting de Lisboa y hace méritos para ir al Mundial 2026

De volea Luis Javier Suárez: golazo en Sporting de Lisboa es sensación para el Mundial 2026

La fracción de 175 km puso a prueba la resistencia de los ciclistas.

Daniel Martínez completó la cuarta etapa de la Vuelta al Algarve sin sobresaltos

Harry Kane abrió el marcador tras un cabezazo preciso de Stanišić.

Bayern Múnich con Luis Díaz como titular se impone ante un Frankfurt que metió suspenso en los últimos minutos

El líder de la Bundesliga busca otra victoria con Díaz en el once inicial.

Técnico del Bayern Múnich tomó decisión de última hora en relación a Lucho Díaz y el juego Bayern Múnich vs. Frankfurt

Noticias Destacadas