Líder impensado en Liga BetPlay: tabla de posiciones tras juegos de Once Caldas, Nacional y Millonarios

Durante el sábado 21 de febrero se jugaron cuatro partidos correspondientes a la Liga BetPlay 2026-I en su fecha 8.

Más de un histórico entró en acción, dejando resultados esperados para la mayoría de estos y un líder que, al iniciar el torneo, no estaba pensado que se posicionara como el primero cerca de la mitad de la fase regular.

Once Caldas y Fortaleza fueron quienes abrieron la jornada sabatina con un triunfo de los blancos por goleada 4-2. Aunque los bogotanos dieron la pelea, un Dayro Moreno enchufado anotó doblete para ayudar a los suyos a sumar tres puntos más.

Para Moreno fue una tarde redonda la vivida este sábado en Liga BetPlay. A los 47 minutos ya había aportado al Once para encaminar la victoria que lograron con resultado final de 4-2.

Ya en la segunda parte, un ‘pase de la muerte’ otorgado por un compañero permitió que el intrépido Moreno no dudase en lanzar el balón de taco hacia el arco de Fortaleza. Su ejecución fue precisa para poner el 3-2 a 15 minutos del final.

Dayro Moreno marcó una joya de gol con Once Caldas vs. Fortaleza Foto: Colprensa y captura Win Sports

Una vez hecho semenjante gol, Dayro no dudó en salir corriendo para atrás del arco y dedicar esa anotación a toda la afición del Once que tanto lo quiere por su entrega al cuadro blanco.

En las repeticiones desde varios ángulos, se ve la complejidad que tuvo el movimiento que resultó en uno de los goles más bonitos de la carrera de Moreno. Este fue el número 171 en la historia vestido con los colores de Once Caldas.

Con tres puntos en el bolsillo el Once siguió escalando puestos, lo que les permite ya estar en la casilla tercera a falta de que se complete el resto de la jornada ocho.

Bucaramanga y Cali, en ceros

Más tarjetas rojas que goles hubo en el estadio de Atlético Bucaramanga. Allí imperó el juego duro que fue juzgado por el juez con dos tarjetas rojas: una para cada escuadra.

En cuanto a acciones clara sí hubo generación tanto de los de Leonel Álvarez, como de los dirigidos por Alberto Gamero, pero no la eficacia para romper un 0-0 que fue amargo para ambos.

Nacional de paseo en Medellín

No necesito esforzarse mucho el cuadro verde de Antioquia para asegurarse un 3-0 a su favor en el estadio Atanasio Girardot.

En el estreno como titular de ‘Chicho’ Arango, también se dio su primer gol vestido con los colores del equipo del cual es hincha y al que llegó en el más reciente mercado de fichajes.

Fue el atacante quien abrió el marcador, para que luego cayeran los tantos de Alfredo Morelos, que se hizo sentir al 33′ y al 56′.

Polémica dañó andar de Millonarios

A la altura del minuto 57 empezaba a caer la noche para Millonarios ante Internacional de Bogotá, que pudo haberse ido adelante si el juez central le hubiese mantenido la decisión de un penal a favor tras falta a Mackalister Silva.

⚽🧐¡El árbitro había pitado penal a favor de Millonarios y se iba expulsado el jugador de Inter. Bogotá, pero luego de ver la jugada en el VAR, el central determina que no es penal y no se va expulsado Carlos Vivas!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/RUOLfWpiqB — Win Sports (@WinSportsTV) February 22, 2026

Después de dicha polémica, quien sí aprovechó fue el cuadro local, pero su alegría no duró mucho. Leonardo Castro igualó antes del 60′ y puso el juego con un marcador 1-1.

Para el final del compromiso más alegrías se dieron; dos por un lado y los autores fueron Kevin Parra (66′ y 82′) y nuevamente Leo Castro al 74′ para un 3-2 que dejó a Inter como el líder solitario de la Liga BetPlay 2026-II con 17 puntos.