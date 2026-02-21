De taco: Dayro Moreno se fajó el gol de la fecha y doblete en Liga BetPlay vs. Fortaleza

Atónitos quedaron varios de los espectadores que presenciaron la joya de gol de taco, obra del experimentado atacante de Once Caldas Dayro Moreno, en el estadio Palogrande de Manizales.

A sus 40 años, el delantero que sigue haciendo méritos para ser considerado en Selección Colombia se fajó el que podría ser considerado uno de los tantos más destacados en lo corrido de 2026.

Luego de un ‘pase de la muerte’ otorgado por un compañero, el intrépido Moreno no dudó en lanzar el balón de taco hacia el arco de Fortaleza. Su ejecución fue precisa para poner el 3-2 a 15 minutos del final.

⚽🤩 ¡LA MAGIA DE DAYRO MORENO! ¡El crack de Once Caldas apareció un taconazo de lujo y puso el 3-2!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/g8nlC9LDWT — Win Sports (@WinSportsTV) February 21, 2026

Una vez hecho semenjante gol, Dayro no dudó en salir corriendo para atrás del arco e irle a dedicar esa anotación a toda la afición del Once que tanto lo quiere por su entrega al cuadro blanco.

En las repeticiones desde varios ángulos, se ve la complejidad que tuvo el movimiento que resultó en uno de los goles más bonitos de la carrera de Moreno. Este fue el número 171 en la historia vestido con los colores de Once Caldas.

Atrevido mensaje para Néstor Lorenzo: Dayro Moreno es la razón y el Mundial 2026 en juego

Datos del doblete de Dayro vs. Fortaleza

Para Moreno fue una tarde redonda la vivida este sábado en Liga BetPlay. A los 47 minutos ya había aportado al Once para encaminar la victoria que lograron con resultado final de 4-2.

Ese par de anotaciones de Moreno les permitieron a historiadores como Hincapié Datos sacar estadísticas del nacido en el departamento del Tolima. Uno de los más sonoros estuvo relacionado con la constancia para marcar del atacante desde 2004.

“Dayro Moreno, único jugador colombiano que ha marcado goles en 23 temporadas consecutivas en la historia del fútbol mundial con clubes de primera división”, reveló el estadígrafo.

También se le reconoció al de Chicoral que no es una racha de un tiempo corto. El año inmediatamente anterio se llevó méritos internacionales como ser el “máximo goleador de Copa Sudamericana 2025. A sus 40 años las corre todas como si fuera el debut profesional cuando tenía 17 años”.

Para terminar, Hincapié dejó un palo a la posible convocatoria de Falcao García por encima de la de Moreno para el Mundial 2026: “Y Lorenzo pactando cupo al Mundial con quien no lo merece”.

Esto tendría que pasar para que convoquen a Hugo Rodallega a la Selección Colombia: ya lo hizo Dayro Moreno

¿Moreno lo merece más que Falcao?

En la conversación por ir al Mundial 2026 con la Selección Colombia hay muchos. Uno de los debates más fuertes que se plantea es el relacionado con los delanteros, donde Falcao García, Dayro Moreno y Hugo Rodallega merodean el puesto.

Falcao García estaría en los planes de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026 Foto: Colprensa

Si se trata de merecimientos netamente deportivos, lo de los últimos dos mencionados les daría para pensar que pueden ser parte. No obstante, en el transcurrir de la presente semana se conoció una versión desde Argentina donde daban casi como un hecho el que Falcao iría a la Copa del Mundo.

“Ya lo llamó Lorenzo, ya le dijo que si juega mínimo 2-3 partidos por mes lo va a llevar. Colombia necesita un líder, con experiencia, que sepa manejar el grupo porque tiene un plantel muy joven”, apuntó Sebastián Srur en Picado TV.

Según esta versión, “si está bien, Falcao va al Mundial 2026 con 40 años”.