Luis Díaz acaricia el trofeo de la Bundesliga: el dato que reveló Bayern Múnich lo acerca anticipadamente

El Bayern Múnich de Luis Díaz reveló un dato estadístico que los acerca a levantar el trofeo de la Bundesliga de manera anticipada. Los bávaros lo publicaron en su web oficial, previo al juego contra el Frankfurt, que será este sábado, 20 de febrero.

Bayern Múnich informa que, con los seis puntos de ventaja que le lleva al segundo en la Bundesliga, el Borussia Dortmund, le alcanzaría para ser campeón. Cuenta que siempre que un equipo tiene esa diferencia de puntos sobre el segundo, a esta altura del campeonato (fecha 22), termina siendo campeón.

“Un líder con dicha ventaja a estas alturas de la temporada siempre ha acabado campeón en la era de los tres puntos. Así que, en términos puramente estadísticos, el campeonato ya está bastante encarrilado“, contó el Bayern Múnich en su web oficial.

Bayern Múnich vs. Frankfurt: canal y hora para ver a Luis Díaz peleando por la Bundesliga

“Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise: la máquina de hacer goles del Bayern”

Lo del Bayern Múnich en esta temporada 2025-2026 de Bundesliga es una locura. 22 partidos jugados, 82 goles a favor, 19 goles en contra y 57 puntos de 66 posibles. 18 triunfos, tres empates y solo una derrota.

Ese éxito parcial del Bayern Múnich, que lo acerca anticipadamente a levantar el trofeo de la Bundesliga, tiene varios protagonistas y entre ellos tres cruciales: Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

Dicho tridente, en números, ha aportado goles y asistencias que los convierten en el más letal de Alemania y uno de los más peligrosos de toda Europa.

Luis Díaz encajó perfecto en el Bayern Múnich, tras llegar a mediados de 2025 procedente de Liverpool. En lo que va del curso, ha anotado 13 goles y ha dado 13 asistencias en 21 partidos disputados. Una verdadera actuación destacada para el colombiano, que quiere llegar en forma al Mundial de 2026.

“El impactante nuevo fichaje Luis Díaz, que complementa a la perfección a los dos atacantes. ¡Todos los ingredientes posibles que demuestran que estamos ante un partido emocionante contra el Eintracht Frankfurt!“, cuenta la web oficial del Bayern Múnich.

Es muy probable que Luis Díaz sea titular ante el Frankfurt. El guajiro entra como un casi indispensable en el esquema táctico de Vincent Kompany en el Bayern Múnich, y un triunfo bávaro los dejaría más cerca del título de la Bundesliga.

Luis Díaz y Upamecano juntos en Bayern Múnich. Foto: Getty Images

¿Por qué canal ver en vivo Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt por Bundesliga?

Por medio de Disney+ Premium, a partir de las 9:30 a. m. (hora colombiana) de este sábado 20 de febrero de 2026. El compromiso se desarrollará en el Allianz Arena de Múnich.