Deportes

Vincent Kompany le repite la fórmula a Luis Díaz: reiterativo en Bayern Múnich

Indiscutido, y responde en la cancha: Vincent Kompany confía en Luis Díaz y lo demuestra en sus decisiones.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
11 de febrero de 2026, 2:19 p. m.
Vinent Kompany y Luis Díaz en un entrenamiento de Bayern Múnich.
Vinent Kompany y Luis Díaz en un entrenamiento de Bayern Múnich. Foto: Photo by Frank Hoermann/SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP

Luis Díaz es inamovible. Vincent Kompany no tiene ni en planes dejar al guajiro en el banco de suplentes, por eso le repite la fórmula: nuevamente titular con Bayern Múnich, como casi toda la temporada, pero ahora por Copa de Alemania.

El partido de este miércoles, 11 de febrero, es entre Bayern Múnich y RB Leipzig por los cuartos de final de la Copa de Alemania. Luis Díaz integra la titular en ataque junto a Michael Olise y Harry Kane, tridente de oro del cuadro bávaro.

Si Bayern Múnich quiere avanzar en la competencia, deberá ganar sí o sí en el Allianz Arena, pues es a partido único. Quien venza, los bávaros o RB Leipzig, estará automáticamente instalado en las semifinales.

Triplete de Luis Díaz provocó marca inédita para Bayern Múnich: nunca antes visto en Bundesliga

Vincent Kompany se la repite a Luis Díaz, y los datos lo avalan

¿Cómo no va a ser titular Luis Díaz en Bayern Múnich? El cuadro alemán pagó cerca de 75 millones de euros al Liverpool por el guajiro, y con confianza lo consolidó como su mejor refuerzo para el curso 2025-2026.

Deportes

Christian González definió su futuro: anunció el equipo donde jugará por 30 millones de dólares

Deportes

Jugador español que se pierde el Mundial 2026 rompe el silencio tras su grave lesión de ligamentos

Deportes

Frank Fabra fue presentado por su nuevo equipo: vuelve al fútbol colombiano y firma por 5 meses

Deportes

Real Madrid da anuncio final sobre la Superliga: decisión conjunta con Uefa

Deportes

Técnico del Zenit frenó en seco a Jhon Jáder Durán: esto le dijo tras su primer entrenamiento

Ciclismo

Nairo Quintana revela cuál grande correrá en 2026: dio detalles y habló del retiro

Deportes

James Rodríguez ‘se regó’: criticó al periodismo, negó lo del frío y dijo por qué se fue del Bayern Múnich

Deportes

Triplete de Luis Díaz provocó marca inédita para Bayern Múnich: nunca antes visto en Bundesliga

Deportes

Arne Slot reaccionó al triplete y partidazo de Luis Díaz: confesó qué siente al verlo así

Deportes

Friburgo da un golpe sobre la mesa y avisa a Luis Díaz y Bayern Múnich en la Copa de Alemania

Hace tan solo un par de días, el domingo 8 de febrero, Bayern Múnich goleó por 5-1 al Hoffenheim en la fecha 21 de la Bundesliga. Tres de esos tantos fueron de Luis Díaz, que logró su primer hat-trick con los bávaros, y provocó dos penales que Harry Kane cambió por gol.

Luis Díaz está enchufado, y Kompany lo quiere mantener así. Incluso, el entrenador belga ya ha manifestado varias veces que Díaz es clave en el ataque de su equipo, generando caos en las defensas rivales y aportando en todos los sentidos.

“Tiene una energía tremenda, Lucho es una máquina. A veces hay momentos difíciles, pero muestra la misma energía en los entrenamientos de los lunes. Eso nos ha ayudado mucho esta temporada. Estos chicos han jugado muchos minutos”, dijo Kompany sobre Díaz.

Vincent Kompany abraza a Luis Díaz.
La relación de Vincent Kompany con Luis Díaz deja los frutos esperados en Bayern Múnich: goles y buenas actuaciones del guajiro. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Además, Lucho está en línea recta para tener una temporada récord con Bayern Múnich. El liderato en Bundesliga, la presencia en octavos de Champions League y el claro objetivo de quedarse con la Copa de Alemania, ponen a Díaz en un equipo competitivo con miras al Mundial 2026.

Más de Deportes

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - DECEMBER 28: Christian Gonzalez #0 of the New England Patriots looks on during the game against the New York Jets at MetLife Stadium on December 28, 2025 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Evan Bernstein/Getty Images)

Christian González definió su futuro: anunció el equipo donde jugará por 30 millones de dólares

Vinent Kompany y Luis Díaz en un entrenamiento de Bayern Múnich.

Vincent Kompany le repite la fórmula a Luis Díaz: reiterativo en Bayern Múnich

Selección de España encara su primer baja para el Mundial 2026.

Jugador español que se pierde el Mundial 2026 rompe el silencio tras su grave lesión de ligamentos

Frank Fabra, defensor colombiano de Independiente Medellín.

Frank Fabra fue presentado por su nuevo equipo: vuelve al fútbol colombiano y firma por 5 meses

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Real Madrid da anuncio final sobre la Superliga: decisión conjunta con Uefa

Jhon Jáder Durán en su primer entrenamiento como jugador del Zenit

Técnico del Zenit frenó en seco a Jhon Jáder Durán: esto le dijo tras su primer entrenamiento

Nairo Quintana, colombiano al servicio de Movistar Team.

Nairo Quintana revela cuál grande correrá en 2026: dio detalles y habló del retiro

James Rodríguez habló para la prensa de Estados Unidos.

James Rodríguez ‘se regó’: criticó al periodismo, negó lo del frío y dijo por qué se fue del Bayern Múnich

Desde el cuerpo técnico de Millonarios respondieron si van o no por el peruano Andy Polo.

Millonarios responde si va a contratar a un jugador mundialista: cuerpo técnico tomó decisión

España y Argentina ya tienen bajas confirmadas para el Mundial 2026.

Esta es la lista de figuras que se perderán el Mundial 2026: lesionados, eliminados y en duda

Noticias Destacadas