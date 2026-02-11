Vincent Kompany le repite la fórmula a Luis Díaz: reiterativo en Bayern Múnich

Luis Díaz es inamovible. Vincent Kompany no tiene ni en planes dejar al guajiro en el banco de suplentes, por eso le repite la fórmula: nuevamente titular con Bayern Múnich, como casi toda la temporada, pero ahora por Copa de Alemania.

El partido de este miércoles, 11 de febrero, es entre Bayern Múnich y RB Leipzig por los cuartos de final de la Copa de Alemania. Luis Díaz integra la titular en ataque junto a Michael Olise y Harry Kane, tridente de oro del cuadro bávaro.

🔴⚪ Mit dieser 𝗘𝗹𝗳 ins Pokal-Halbfinale 💪 pic.twitter.com/cT4S3pEhOy — FC Bayern München (@FCBayern) February 11, 2026

Si Bayern Múnich quiere avanzar en la competencia, deberá ganar sí o sí en el Allianz Arena, pues es a partido único. Quien venza, los bávaros o RB Leipzig, estará automáticamente instalado en las semifinales.

¿Cómo no va a ser titular Luis Díaz en Bayern Múnich? El cuadro alemán pagó cerca de 75 millones de euros al Liverpool por el guajiro, y con confianza lo consolidó como su mejor refuerzo para el curso 2025-2026.

Hace tan solo un par de días, el domingo 8 de febrero, Bayern Múnich goleó por 5-1 al Hoffenheim en la fecha 21 de la Bundesliga. Tres de esos tantos fueron de Luis Díaz, que logró su primer hat-trick con los bávaros, y provocó dos penales que Harry Kane cambió por gol.

Luis Díaz está enchufado, y Kompany lo quiere mantener así. Incluso, el entrenador belga ya ha manifestado varias veces que Díaz es clave en el ataque de su equipo, generando caos en las defensas rivales y aportando en todos los sentidos.

“Tiene una energía tremenda, Lucho es una máquina. A veces hay momentos difíciles, pero muestra la misma energía en los entrenamientos de los lunes. Eso nos ha ayudado mucho esta temporada. Estos chicos han jugado muchos minutos”, dijo Kompany sobre Díaz.

La relación de Vincent Kompany con Luis Díaz deja los frutos esperados en Bayern Múnich: goles y buenas actuaciones del guajiro. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Además, Lucho está en línea recta para tener una temporada récord con Bayern Múnich. El liderato en Bundesliga, la presencia en octavos de Champions League y el claro objetivo de quedarse con la Copa de Alemania, ponen a Díaz en un equipo competitivo con miras al Mundial 2026.