Bayern Múnich vs. RB Leipzig: hora y canal para ver a Luis Díaz en cuartos de Copa Alemania

Decisivo duelo para el Bayern Múnich de Luis Díaz: eliminación directa ante RB Leipzig en Copa Alemania.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

9 de febrero de 2026, 12:35 p. m.
Luis Díaz, colombiano estrella al servicio de Bayern Múnich
Luis Díaz, colombiano estrella al servicio de Bayern Múnich Foto: Getty Images

Atrás queda la paliza que Bayern Múnich le propinó al Hoffenheim por Bundesliga (5-1). Ahora, el equipo de Vincent Kompany se prepara para hacer frente a otra competencia en el radar de cara al resto de la temporada: la Copa Alemania.

Bayern Múnich recibirá en el Allianz Arena al RB Leipzig, por los cuartos de final de la Copa Alemania. Será este miércoles, 11 de febrero de 2026, a partir de las 2:45 p. m. (hora colombiana) y con transmisión de Disney+.

Luis Díaz se perfila para ser titular con Bayern Múnich ante RB Leipzig. El guajiro viene de anotar triplete y provocar dos penales en el juego ante Hoffenheim por Bundesliga. Se sigue posicionando como uno de los mejores en el esquema de Kompany.

Golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich ante Hoffenheim.
Pinta una nueva titularidad para Luis Díaz en Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Bayern Múnich va por la Copa Alemania

Ya con la tranquilidad de haberle sacado aún más puntos de ventaja al Borussia Dortmund, en la tabla de posiciones de Bundesliga, ahora Bayern Múnich se concentra en la Copa Alemania.

Los bávaros vienen haciendo una temporada destacada. Ya ganaron la Supercopa de Alemania, avanzaron directamente a octavos de final de la Champions League, lideran la Bundesliga y están en rondas decisivas de la Copa nacional.

Vincent Kompany ha tenido que manejar las lesiones en Bayern Múnich. El entrenador belga de 39 años ha encontrado una nómina ganadora en el frente de ataque, donde Luis Díaz es una de las grandes figuras.

Al lado del colombiano aparecen otros nombres como Michael Olise y Harry Kane, completando un tridente mortal que le puede dar muchos réditos al equipo de cara a la recta final de la temporada.

Sobre la importancia de Luis Díaz, Kompany mencionó: “Ya había dicho que él tiene como una creatividad caótica. No piensa de más en la última fase, simplemente lo siente, trata de pasar por sobre el jugador rival. Sé lo que es tratar de defender a un jugador que se aproxima, crees que es el momento ideal para quitarle la pelota y en ese momento de repente da un paso extra o cambia de dirección”.

Finalmente, añadió: “Crees que tal vez el ataque terminó y de repente estás en una situación en la que él sale hacia el gol o donde ocurren este tipo de faltas como la de hoy. Lucho es inteligente, por supuesto, pero él ama este caos y eso es lo que lo hace muy peligroso”.

¿Qué canal pasa Bayern Múnich vs. RB Leipzig?

  • Fecha: miércoles, 11 de febrero de 2026, cuartos de final de Copa Alemania
  • Hora: 2:45 p. m. (COL)
  • Canal: Disney+

