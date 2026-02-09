Deportes

Prensa alemana enaltece a Luis Díaz por su nuevo hito con Bayern Múnich: no se guardan nada

Luis Díaz ocupa las primeras páginas en Alemania y le recalcan su gran labor con Bayern Múnich. Un nuevo hito para el colombiano.

Redacción Deportes
9 de febrero de 2026, 11:39 a. m.
Luis Díaz celebrando luego de que Bayern Múnich goleara a Hoffenheim en Bundesliga.
Luis Díaz celebrando luego de que Bayern Múnich goleara a Hoffenheim en Bundesliga. Foto: Corbis via Getty Images

Lluvia de elogios para Luis Díaz, luego de que el colombiano le anotara un triplete al Hoffenheim en la victoria 5-1 del Bayern Múnich. Horas después, la prensa alemana enaltece a Lucho le coloca una calificación perfecta debido a su actuación.

No solo fue el triplete. Es que Luis Díaz participó en todos los goles que Bayern Múnich le hizo al Hoffenheim. Provocó los dos penales, que Harry Kane convirtió, anotó los otros tres e hizo expulsar a un defensar rival. Fue una noche perfecta para el guajiro en el Allianz Arena.

Se trata de un hito, pues es el primer triplete de Luis Díaz con Bayern Múnich. Todo pinta a que la historia entre el colombiano y el club bávaro va a segur siendo color de rosa, debido a las brillantes actuaciones del futbolista de 29 años.

Prensa alemana le da puntaje perfecto a Luis Díaz

SportBild le puso la calificación ideal (1) a Luis Díaz, y lo explicó: “Participó en todos los goles del Bayern: El astuto colombiano provocó el penalti del 1-0, provocando así la expulsión de Akpoguma, del Hoffenheim (minuto 17). También recibió una falta antes del segundo penalti (minuto 44). Marcó los goles del 3-1, 4-1 y 5-1“.

Solo Luis Díaz y Harry Kane tuvieron ese puntaje ideal (1). En cuanto al inglés, revelan: “Convirtió el penalti del 1-0 con precisión al ángulo inferior izquierdo (minuto 20). Volvió a marcar desde el punto de penalti para el 2-1 (minuto 45). Dio la asistencia para el gol de Díaz para el 3-1 tras una carrera por el centro del campo”.

Luis Díaz: triplete y liderato para Bayern Múnich

El hito de Luis Díaz con Bayern Múnich va más allá de una marca personal o un simple resultado deportivo. Ese 5-1 sobre Hoffenheim, con triplete de él, rompió una racha de dos partidos sin ganar para los bávaros en Bundesliga.

Bayern llegaba al juego tras perder con Augsburgo y empatar con Hamburgo. Eso produjo que Borussia Dortmund le descontara puntos en la tabla de posiciones de Bundesliga, lo que activó alarmas.

Triplete de Luis Díaz con Bayern Múnich.
Triplete de Luis Díaz y balón a casa: hito con Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Antes del juego ante Hoffenheim, Dortmund ya estaba a tres puntos del Bayern Múnich. Si los bávaros perdían, quedaban a tiro de perder el liderato. No obstante, la magia de Luis Díaz y la efectividad de Harry Kane condujeron al cuadro de Vincent Kompany a mejor puerto.

Ahora, Bayern Múnich es líder de la Bundesliga con 54 puntos. Segundo asoma Borussia Dortmund con 48, es decir, a seis de diferencia.

