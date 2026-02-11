Triplete de Luis Díaz provocó marca inédita para Bayern Múnich: nunca antes visto en Bundesliga

Ya varios días después de que Luis Díaz descrestara con un triplete en Bayern Múnich, sobre Hoffenheim, empiezan a aparecer los datos. Estos señalan que, más allá del estelar performance del guajiro, le ayudó a hacer historia al cuadro bávaro.

Fue el mismo Bayern Múnich el que lo reportó en su web oficial. En el partido ante Hoffenheim, Luis Díaz anotó triplete y provocó dos penales, mismos que Harry Kane cambió por gol. El marcador final fue 5-1, aplastante e histórico.

Con esos cinco goles que le anotaron al Hoffenheim, tres de ellos de Lucho, Bayern Múnich alcanzó los 79 tantos en 21 partidos jugados, hasta ahora, en Bundesliga 2025-2026. Esto, según la web oficial del cuadro bávaro, es un récord absoluto e inédito.

“Bayern Múnich es claramente el mejor ataque de la historia de la Bundesliga”

La web oficial del Bayern Múnich lo explica con datos: “El ataque del FC Bayern no solo es fuerte, sino que es históricamente excepcional. Con 79 goles en 21 partidos, el FC Bayern es claramente el mejor ataque de la historia de la Bundesliga (antes eran 68 goles en 21 partidos en la 2021/22)”.

De esos 79 goles, Luis Díaz ha aportado 13, Michael Olise 10 y Harry Kane 24. Son un tridente absolutamente letal que no solo podrían marcar récord en Alemania, sino también en Europa en caso de que sigan con el promedio de gol que manejan.

“Si el equipo mantuviera el promedio actual de goles durante toda la temporada, alcanzaría los 128 goles, tantos como solo el Aston Villa logró hasta ahora en la liga inglesa, aunque hace más de noventa años, en la temporada 1930/31″, explica la web oficial del Bayern Múnich.

Y añaden: “Hasta la fecha, este sigue siendo el récord histórico de goles en las principales ligas europeas. Una cifra que confirma la calidad ofensiva del FC Bayern al más alto nivel”.

Luis Díaz celebrando luego de que Bayern Múnich goleara a Hoffenheim en Bundesliga. Foto: Corbis via Getty Images

Luis Díaz también rompe récord individual

Luis Díaz no solo encajó su primer hat-trick en Bundesliga, sino que, además, igualó su marca de goles en todas las temporadas que estuvo en Premier League con Liverpool. Lleva 13, y está a un tanto de alcanzar los 14 que anotó con Porto.

“Luis Díaz ha marcado la diferencia hoy (...) Ha sido el jugador clave hoy, aunque la victoria la hemos conseguido como equipo. Luis siempre juega con pasión y entrega. A veces es capaz de dejar atrás a varios jugadores. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros”, afirmó Max Eberl, director deportivo del elenco bávaro, tras el aplastante 5-1 de Bayern Múnich sobre Hoffenheim.