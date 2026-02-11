Deportes

Triplete de Luis Díaz provocó marca inédita para Bayern Múnich: nunca antes visto en Bundesliga

El triplete de Luis Díaz, y su participación directa en los otros dos goles, coloca a la actual plantilla del Bayern Múnich en la historia de la Bundesliga.

Redacción Deportes
11 de febrero de 2026, 9:31 a. m.
Luis Díaz junto a sus compañeros del Bayern Múnich en la temporada 2025-2026.
Luis Díaz junto a sus compañeros del Bayern Múnich en la temporada 2025-2026. Foto: Getty Images

Ya varios días después de que Luis Díaz descrestara con un triplete en Bayern Múnich, sobre Hoffenheim, empiezan a aparecer los datos. Estos señalan que, más allá del estelar performance del guajiro, le ayudó a hacer historia al cuadro bávaro.

Fue el mismo Bayern Múnich el que lo reportó en su web oficial. En el partido ante Hoffenheim, Luis Díaz anotó triplete y provocó dos penales, mismos que Harry Kane cambió por gol. El marcador final fue 5-1, aplastante e histórico.

Con esos cinco goles que le anotaron al Hoffenheim, tres de ellos de Lucho, Bayern Múnich alcanzó los 79 tantos en 21 partidos jugados, hasta ahora, en Bundesliga 2025-2026. Esto, según la web oficial del cuadro bávaro, es un récord absoluto e inédito.

La reacción del técnico del Hoffenheim tras el show de Luis Díaz y los penaltis provocados: “Estaré satisfecho”

“Bayern Múnich es claramente el mejor ataque de la historia de la Bundesliga”

La web oficial del Bayern Múnich lo explica con datos: “El ataque del FC Bayern no solo es fuerte, sino que es históricamente excepcional. Con 79 goles en 21 partidos, el FC Bayern es claramente el mejor ataque de la historia de la Bundesliga (antes eran 68 goles en 21 partidos en la 2021/22)”.

Luis Díaz junto a sus compañeros del Bayern Múnich en la temporada 2025-2026.

