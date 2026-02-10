Deportes

Lluvia de elogios del director deportivo del Bayern tras el triplete de Luis Díaz y los penaltis ante Hoffenheim

El director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, no para los elogios para Luis Díaz.

William Horacio Perilla Gamboa

10 de febrero de 2026, 7:06 p. m.
Luis Díaz celebra la obra maestra en Berlín / Max Eberl, director deportivo del Bayern.
Luis Díaz celebra la obra maestra en Berlín / Max Eberl, director deportivo del Bayern. Foto: Fotos: Getty Images

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, anda encantado con Luis Díaz en el equipo. Cada que puede lo llena de elogios, mucho más cuando es la máxima figura del ataque bávaro y uno de los mejores extremos del mundo en la actualidad.

Por la fecha 21 de la Bundesliga, Luis Díaz volvió a la titularidad del Bayern Múnich en el partido contra el Hoffenheim y quedó más que claro que es el socio vital para Harry Kane en la zona ofensiva. Otra vez hubo show, en un recital de goles en el Allianz Arena más que necesario para levantar cabeza en el fútbol alemán.

Bayern Múnich enfrentaba una fecha crucial para sus objetivos, pues llevaba dos partidos sin ganar en la Bundesliga. Primero cedió una inesperada derrota ante el Augsburgo en el Allianz Arena y luego empató con el Hamburgo de visitante. Este panorama estaba creando un aire de crisis en el gigante alemán y necesitaba no solamente la victoria, sino la goleada para volver a la confianza en la prensa y en sus fanáticos.

MUNICH, GERMANY - FEBRUARY 08: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen arrives at the stadium prior to the Bundesliga match between FC Bayern München and TSG Hoffenheim at Allianz Arena on February 08, 2026 in Munich, Germany. (Photo by F. Noever/FC Bayern via Getty Images)
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich. Foto: FC Bayern via Getty Images

El director deportivo aumenta la lluvia de elogios al ver lo que hizo Luis Díaz ante Hoffenheim en esa victoria urgente, donde Lucho marcó un triplete y provocó dos penaltis que ejecutó Harry Kane, para el 5-1 definitivo en el Allianz Arena y ratificar el dominio absoluto en la Bundesliga. El gigante bávaro no cede más y se perfila en este remate de temporada al máximo título en el fútbol alemán.

Max Eberl le dedicó unas palabras a Luis Díaz

En palabras a la web oficial del Bayern Múnich, el director deportivo del Bayern Múnich destacó la ventaja que tiene el equipo en la cima de la tabla y que Luis Díaz marcó diferencia, siendo el jugador clave. Confesó que el guajiro siempre juega con “pasión y ganas”.

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich.
Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich. Foto: Getty Images

“Hoy nos hemos distanciado del equipo que iba tercero y fue otra victoria importante después de la reciente contra el Leipzig. Luis Díaz marcó la diferencia hoy; fue el jugador clave, aunque logramos la victoria en grupo. Luis siempre juega con pasión y ganas. Además, a veces puede superar a varios jugadores. Estamos muy contentos de tenerlo aquí“, dijo Max Eberl sobre Lucho.

“El miércoles se trata de clasificarnos contra el Leipzig (Copa de Alemania). Hace mucho que no estamos en la final de Copa. Probablemente, ambos equipos no estén en su mejor nivel actualmente, pero ya lo han demostrado esta temporada. Será un encuentro fascinante”, puntualizó el director deportivo sobre el juego ante Leipzig.

