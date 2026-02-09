Deportes

La reacción del técnico del Hoffenheim tras el show de Luis Díaz y los penaltis provocados: “Estaré satisfecho”

El técnico del Hoffenheim reaccionó tras el show de Luis Díaz y la amarga noche que les hizo pasar tras el triplete y dos penaltis provocados.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

9 de febrero de 2026, 10:46 p. m.
Luis Díaz, Jonas Urbig y Christian Ilzer.
Luis Díaz, Jonas Urbig y Christian Ilzer. Foto: Fotos: Getty Images

Lejos de hacer autocrítica, el técnico del Hoffenheim, Christian Ilzer, reaccionó a la derrota ante el Bayern Múnich y elogió a sus jugadores. Eso tras un aplastante 5-1 a favor del club bávaro en el Allianz Arena en partido válido por la fecha 21 de la Bundesliga.

El show de Luis Díaz destruyó por completo su estrategia de visitante. Un poderoso triplete le sirvió a Lucho para aumentar su nombre en el fútbol de Europa y reafirmar la confianza del técnico Vincent Kompany. Por si fuera poco, el guajiro provocó dos penaltis que le sirvieron a Harry Kane para llegar al número cinco en una noche mágica.

Una ‘Manito’ de autoridad, en una fecha fundamental para que el Bayern Múnich saliera de la mala racha tras dos partidos sin ganar de forma consecutiva en la Bundesliga y aires de críticas. Una goleada que cae en gran momento para el club bávaro, en un mes donde no tendrá Champions League y tampoco puede fallar en la Copa de Alemania.

Las palabras del técnico del Hoffenheim tras la goleada

Christian Ilzer no bajó la cabeza y dijo que sus jugadores hicieron un buen trabajo más allá de que estuvieron con 10 jugadores gran parte del partido, además que cree que no era tarjeta roja para Kevin Akpoguma tras la falta a Luis Díaz que fue penalti. Ignora el abultado marcador en el Allianz Arena y se muestra en contra del arbitraje.

“Dije antes del partido: si mi equipo demuestra de lo que es capaz, si creemos en nosotros mismos, incluso aquí en este estadio contra este equipo de élite, estaré satisfecho después, independientemente del resultado. Vi un buen rendimiento de mi equipo en todos los aspectos que pudimos controlar”, dijo Christian Ilzer post partido.

Christian Ilzer, DT del Hoffenheim.
Christian Ilzer, DT del Hoffenheim. Foto: Getty Images

Sobre la roja en el penalti provocado por Luis Díaz: “Una decisión claramente errónea. No hay necesidad de discutirlo, todo el mundo lo vio. No hubo falta en absoluto. 75.000 personas en el estadio esperaban un partido de alto nivel. Me da un poco de pena por ellos que se haya convertido en este juego con un jugador menos. Eso definitivamente no era tarjeta roja”.

Christian Ilzer y Vincent Kompany hablan tras el partido.
Christian Ilzer y Vincent Kompany hablan tras el partido. Foto: Getty Images

“El hecho de que viniera y lo discutiera conmigo inmediatamente, demuestra su gran carácter (Kompany y la charla por el penalti). Por eso es una persona cercana y por eso tiene tanto éxito. Él es tan ganador como yo. Dos partidos sin ganar le pesan en el corazón tanto como a mí”, agregó Christian Ilzer.

