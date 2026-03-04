Deportes

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach: canal y hora para ver a Luis Díaz por Bundesliga

El conjunto bávaro tiene once puntos de ventaja en la tabla de posiciones y le falta poco para asegurar el título.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

4 de marzo de 2026, 3:06 p. m.
Luis Díaz jugará este viernes en la fecha 25 de la Bundesliga.
Luis Díaz jugará este viernes en la fecha 25 de la Bundesliga. Foto: NurPhoto via Getty Images

Una semana después de haber remontado en el clásico, Bayern Múnich vuelve a la acción contra Borussia Mönchengladbach por la fecha 25 de la Bundesliga.

El conjunto bávaro tiene once puntos de diferencia en la tabla de posiciones y falta muy poco para que pueda coronarse campeón del torneo local, primero de los tres objetivos trazados en el cuerpo técnico de Vincent Kompany.

Mágica jugada de Luis Díaz: sombrero y entre cuatro no lo pararon en Bayern vs. Dortmund

Bayern Múnich se encargará de abrir la jornada en el partido programado para este viernes, 6 de marzo, a las 2:30 de la tarde (hora de Colombia). La transmisión oficial estará a cargo de Disney + y no aparece en la parrilla de programación de ESPN para la señal de TV.

Para ver el partido contra Borussia Mönchengladbach es necesario comprar la suscripción o tener una cuenta activa en la aplicación.

Ciclismo

Santiago Buitrago, campeón del Laiguegliase: así se coronó en la importante carrera en Italia

Deportes

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs. Millonarios por la Copa Sudamericana?

Deportes

Nacional vs. Millonarios tendrá narrador inédito: ESPN confirmó los elegidos para la transmisión

Deportes

🔴 EN VIVO | Atlético Nacional vs. Millonarios hoy: clásico de lujo por la Copa Sudamericana 2026

Deportes

Así será el nuevo estadio El Campín: diseño futurista y fotos al detalle de la megaobra que ya inició

Deportes

Mundial 2026 en código rojo: FIFA cancela 800 reservas y pone contra las cuerdas a México

Deportes

Dolor en América de Cali: David González confirmó noticia a horas del juego por Sudamericana

Deportes

Luis Díaz no para de recibir alegrías: anuncio oficial de la Bundesliga le saca otra sonrisa

Deportes

Mágica jugada de Luis Díaz: sombrero y entre cuatro no lo pararon en Bayern vs. Dortmund

Deportes

Luis Díaz reaccionó al polémico sorteo que les tocó en Champions League: dio su veredicto

Bayern Múnich, encaminado hacia el título

Después de la victoria en Dortmund, todo está dado para que Bayern Múnich se corone campeón de la Bundesliga por trigesimocuarta ocasión (34).

Con una decena de partidos por jugar, el equipo de Luis Díaz solo necesita mantener la ventaja sobre sus inmediatos rivales para que el título llegue a las vitrinas.

Luis Díaz no para de recibir alegrías: anuncio oficial de la Bundesliga le saca otra sonrisa

Al tiempo estarán jugando por la Champions League y la Copa de Alemania, dos trofeos que quiere Kompany, sus jugadores y por supuesto la junta directiva.

“Depende de nosotros y no vamos a dejarlo escapar. Si somos sinceros: con once puntos de ventaja, creo que ya no lo vamos a perder. Nunca ha pasado hasta ahora y así seguirá siendo”, declaró Joshua Kimmich tras la victoria contra Borussia Dortmund.

Luis Díaz salió sin gol ni asistencia en el juego de Bundesliga ante Eintracht Frankfurt.
Luis Díaz busca sumar goles y asistencias ante Borussia Mönchengladbach. Foto: FC Bayern via Getty Images

Al interior del vestuario ya saborean otro título de Bundesliga, que será el primero de Luis Díaz en su carrera. El atacante colombiano viene de ganar la Premier League la temporada pasada y ahora está muy cerca de coronarse como campeón de liga en otro país europeo.

Harry Kane confía en la victoria contra el Mönchengladbach para mantener la diferencia de once puntos (o incluso más) en la cima de la tabla de posiciones. “Estamos en una buena posición, pero normalmente es más fácil estar motivados en estos partidos tan importantes. En los demás partidos hay que estar igual de concentrados y dispuestos a luchar, y el viernes por la noche no será diferente”, aseguró.

Y es que Bayern Múnich vuelve al Allianz Arena con la tranquilidad del deber cumplido y una diferencia que incluso le podría permitir a Kompany hacer modificaciones en la nómina pensando en los octavos de Champions.

Qué canal pasa Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

  • Bundesliga - Fecha 25
  • Estadio: Allianz Arena
  • Fecha y hora: Viernes 6 de marzo, 2:30 p. m. (COL)
  • Canal: Disney +

Más de Deportes

Santiago Buitrago se quedó con la edición 63 del Trofeo Laigueglia, en Italia

Santiago Buitrago, campeón del Laiguegliase: así se coronó en la importante carrera en Italia

Alfredo Morelos y Leo Castro, goleadores de Nacional y Millonarios, respectivamente, para Copa Sudamericana

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs. Millonarios por la Copa Sudamericana?

ESPN hará presencia en el Atanasio Girardot para transmitir Atlético Nacional vs. Millonarios.

Nacional vs. Millonarios tendrá narrador inédito: ESPN confirmó los elegidos para la transmisión

Falcao García está entre los convocados para la serie entre Nacional y Millonarios.

🔴 EN VIVO | Atlético Nacional vs. Millonarios hoy: clásico de lujo por la Copa Sudamericana 2026

El Estadio El Campín en 2028 será un estadio renovado para Santa Fe, Millonarios y eventos culturales

Así será el nuevo estadio El Campín: diseño futurista y fotos al detalle de la megaobra que ya inició

WASHINGTON � FIFA President Gianni Infantino during the draw for the 2026 World Cup in the United States. ANP KOEN VAN WEEL netherlands out - belgium out (Photo by Koen van Weel / ANP MAG / ANP via AFP)

Mundial 2026 en código rojo: FIFA cancela 800 reservas y pone contra las cuerdas a México

David González no pudo tener a su disposición el nuevo delantero de América de Cali para Sudamericana

Dolor en América de Cali: David González confirmó noticia a horas del juego por Sudamericana

Luis Javier Suárez alcanzó la línea de los 30 goles con Sporting de Lisboa ante Porto

Esto dice la prensa de Portugal de Luis Javier Suárez: partido con Porto los puso a hablar

Inter Miami estrenará estadio el próximo 4 de abril, cuando se haga la inauguración del Nu Stadium

‘Nu Stadium’, así será la nueva casa de Messi del Inter Miami: anuncio oficial con su capacidad

Noticias Destacadas