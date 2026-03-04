Una semana después de haber remontado en el clásico, Bayern Múnich vuelve a la acción contra Borussia Mönchengladbach por la fecha 25 de la Bundesliga.

El conjunto bávaro tiene once puntos de diferencia en la tabla de posiciones y falta muy poco para que pueda coronarse campeón del torneo local, primero de los tres objetivos trazados en el cuerpo técnico de Vincent Kompany.

Mágica jugada de Luis Díaz: sombrero y entre cuatro no lo pararon en Bayern vs. Dortmund

Bayern Múnich se encargará de abrir la jornada en el partido programado para este viernes, 6 de marzo, a las 2:30 de la tarde (hora de Colombia). La transmisión oficial estará a cargo de Disney + y no aparece en la parrilla de programación de ESPN para la señal de TV.

Para ver el partido contra Borussia Mönchengladbach es necesario comprar la suscripción o tener una cuenta activa en la aplicación.

Bayern Múnich, encaminado hacia el título

Después de la victoria en Dortmund, todo está dado para que Bayern Múnich se corone campeón de la Bundesliga por trigesimocuarta ocasión (34).

Con una decena de partidos por jugar, el equipo de Luis Díaz solo necesita mantener la ventaja sobre sus inmediatos rivales para que el título llegue a las vitrinas.

Luis Díaz no para de recibir alegrías: anuncio oficial de la Bundesliga le saca otra sonrisa

Al tiempo estarán jugando por la Champions League y la Copa de Alemania, dos trofeos que quiere Kompany, sus jugadores y por supuesto la junta directiva.

“Depende de nosotros y no vamos a dejarlo escapar. Si somos sinceros: con once puntos de ventaja, creo que ya no lo vamos a perder. Nunca ha pasado hasta ahora y así seguirá siendo”, declaró Joshua Kimmich tras la victoria contra Borussia Dortmund.

Luis Díaz busca sumar goles y asistencias ante Borussia Mönchengladbach. Foto: FC Bayern via Getty Images

Al interior del vestuario ya saborean otro título de Bundesliga, que será el primero de Luis Díaz en su carrera. El atacante colombiano viene de ganar la Premier League la temporada pasada y ahora está muy cerca de coronarse como campeón de liga en otro país europeo.

Harry Kane confía en la victoria contra el Mönchengladbach para mantener la diferencia de once puntos (o incluso más) en la cima de la tabla de posiciones. “Estamos en una buena posición, pero normalmente es más fácil estar motivados en estos partidos tan importantes. En los demás partidos hay que estar igual de concentrados y dispuestos a luchar, y el viernes por la noche no será diferente”, aseguró.

Y es que Bayern Múnich vuelve al Allianz Arena con la tranquilidad del deber cumplido y una diferencia que incluso le podría permitir a Kompany hacer modificaciones en la nómina pensando en los octavos de Champions.

Qué canal pasa Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund