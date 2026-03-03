Deportes

Mágica jugada de Luis Díaz: sombrero y entre cuatro no lo pararon en Bayern vs. Dortmund

Aunque no fue bien calificado, el extremo jugó otro partido en el que los lujos fueron parte de su repertorio en Bundesliga.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

3 de marzo de 2026, 4:37 p. m.
Luis Díaz dejó una serie de jugadas claves en el clásico de Bayern Múnich y Dortmund
Luis Díaz dejó una serie de jugadas claves en el clásico de Bayern Múnich y Dortmund Foto: Transmisión oficial (A.P.I) y Getty Images

Varias repeticiones de lo que fue el partido de Luis Díaz ante Borussia Dortmund salieron a la luz, donde se pudo ver la capacidad individual del guajiro en el clásico del pasado fin de semana, donde defendió los intereses del Bayern Múnich.

Quien está marcado con la camiseta 14 de los rojos hizo un fuerte despliegue físico por todo el campo para apilar rivales, al mismo tiempo que iba abriendo espacios para que sus compañeros brillaran.

Luis Díaz jugando con Bayern Múnich, ante Borussia Dortmund, por Bundesliga.
Luis Díaz jugando con Bayern Múnich, ante Borussia Dortmund, por Bundesliga. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Si bien pudo haber firmado un partido sacrificado con gol o asistencia, la marca férrea de los contrarios no le dio la libertad de movimiento con la que cuenta en otras fechas de la Bundesliga.

A pesar de estar algo más cohibido, el guajiro tuvo jugadas como una que generó en el primer tiempo, en la que fue acechado por cuatro rivales y ninguno pudo quitarle el balón. A estos les fue necesaria una falta para detenerlo.

@futboltv105 #deporte #futbol⚽️ #deportestiktok #seleccioncolombia🇨🇴❤️ @Content Creator Insights 2025 ♬ sonido original - FUTBOLTV10

Por la banda derecha se convirtió en un dolor de cabeza para el lateral de ese costado. En un momento recurrió a un recurso técnico y, al pasarle el balón por encima en un ‘sombrerito’, lo dejó en ridículo.

Lucho logró acumular en esa grabación más de seis minutos de acciones ofensivas que le sirvieron para figurar como uno de los destacados del 2-3 entre Dortmund y Bayern Múnich.

Histórico de la Selección apoya llamado de Falcao al Mundial 2026: recado a los otros delanteros de Colombia

Dicha victoria para los bávaros les permitió dejar casi sentenciado el título de Bundesliga. Con 11 puntos de diferencia en la tabla de posiciones y menos de 13 fechas por jugarse, a menos de que suceda algo muy sorpresivo serán los campeones de Alemania.

Clásico alemán en manos de Bayern

Luis Díaz dio sus impresiones al término del juego en la casa del Dortmund. A los micrófonos de Caracol Radio les demostró su alegría por haber ganado un partido tan clave de la temporada actual.

“Rescatar que el equipo hizo un gran partido, buscamos el resultado desde el principio y sacamos los tres puntos, que eran importantes”, resaltó del trabajo grupal de los dirigidos por Vincent Kompany.

”La victoria era clave porque así nos vamos con puntos de ventaja; entonces es importante para el campeonato. La verdad, muy feliz por todo”, sumó a la importancia del triunfo.

Sobre si ya quedaba sentenciado el título alemán en su favor, Lucho fue cauteloso: “Era importante la victoria para ampliar un poco la diferencia sobre ellos. Creo que hay que ir partido a partido, no confiarse y estar tranquilos”.

La prensa mundial señala a James Rodríguez: le dan palo por su ‘banqueada’ en Minnesota United

“Hemos sacado un grandísimo resultado para que en los partidos que vengan tengamos menos presión y así jugar el campeonato más tranquilos. Ellos también van a hacer su trabajo de aquí en adelante y nosotros haremos el nuestro”, completó de lo que será la disputa hasta que acaben las jornadas.

Este viernes, 6 de marzo, es el próximo reto de los rojos en la liga alemana, y será ante Mönchengladbach. Dicho juego está previsto para las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para Colombia de ESPN y Star+.

