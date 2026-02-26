Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver a Luis Díaz en el clásico alemán

Bayern Múnich tiene la oportunidad de dar un golpe certero a la tabla de posiciones de la Bundesliga. El conjunto bávaro visita a Borussia Dortmund con la esperanza de encarrilarse hacia un nuevo título del campeonato local.

Frase de Luis Díaz causa revuelo en la Selección Colombia: esto dijo sobre Jhon Jáder Durán

Luis Díaz se perfila para ser titular, acompañado en el frente de ataque por sus socios favoritos: el goleador inglés Harry Kane y el extremo francés Michael Olise.

El clásico de Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich está programado para este sábado, 28 de febrero, a las 12:30 de la tarde (hora de Colombia) en el Estadio Signal Iduna Park.

La transmisión oficial será en exclusiva por la aplicación de Disney + en dispositivos móviles y televisores inteligentes. ESPN no tiene incluido este partido en su parrilla de programación.

Así está la tabla de posiciones de la Bundesliga

Bayern Múnich viene de ganar ante Eintracht Frankfurt (3-2) en un partido que se le complicó sobre el final. Lucho fue titular en ese compromiso y, aunque no marcó, fue un dolor de cabeza para la defensa rival aprovechando los espacios a la espalda del lateral derecho.

Esa fecha terminó siendo redonda para el Bayern, pues Borussia Dortmund no pasó del empate contra RB Leipzig (2-2) en condición de visitante.

Así opera la ‘cláusula de idioma’ para Luis Díaz en Bayern: incumplir le saldría muy caro

A raíz de ese resultado, el equipo de Luis Díaz se consolidó en la cima con 60 puntos. El Dortmund, por su parte, permanece segundo pero con 52 unidades en total, es decir, ocho puntos por detrás.

Si Bayern Múnich sale victorioso de su visita al Signal Iduna Park, sacará una distancia de once puntos que será prácticamente lapidaria para el campeonato.

Pero en caso que Borussia Dortmund logre la épica en Der Klassiker, recortará a solo cinco puntos y pondrá de infarto la definición del título en la Bundesliga.

Luis Díaz hablando con Nicolas Jackson, su compañero en el ataque del Bayern Múnich. Foto: Getty Images via AFP

Luis Díaz ya jugó el clásico

Esta será la primera vez que Luis Díaz visita el estadio de su clásico rival, sin embargo, ya tuvo una experiencia contra ellos en la fecha 7 de la Bundesliga.

Aquel partido, disputado el 18 de octubre de 2025, terminó con victoria del Bayern por 2-1. Harry Kane abrió el marcador en el primer tiempo, Michael Olise puso el segundo al minuto 78 y Julian Brandt descontó para el Dortmund en la parte final.

Lucho tuvo opciones para marcar, pero ese día no se encontraba dulce con el gol. La idea es que en este segundo clásico de su carrera pueda romper la sequía y reportarse en las redes ante el principal adversario del fútbol alemán.

¿Qué canal pasa Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich?