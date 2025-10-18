Gol clave en el Bayern Múnich vs. Dortmund tuvo magia de Luis Díaz: acabó en blooper y es viral

El Allianz Arena de Múnich fue el escenario del encuentro más esperado del fútbol alemán: Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund, conocido como Der Klassiker.

El Bayern Múnich se impuso 2-1 sobre el Borussia Dortmund en el Allianz Arena. Luis Díaz volvió a mostrar su talento y estuvo directamente involucrado en el segundo gol, con un centro peligroso que tras un rebote confuso, terminó dentro del arco rival. Gracias a esa acción, el colombiano se convirtió en protagonista de la victoria bávara.

En esta ocasión, el partido tiene un ingrediente especial para el fútbol colombiano, Luis Díaz disputa su primer clásico alemán vistiendo la camiseta del Bayern.

La cuenta oficial del Bayern Múnich en español lo confirmó a través de X: “Primera edición de 𝘋𝘦𝘳 𝘒𝘭𝘢𝘴𝘴𝘪𝘬𝘦𝘳 para @LuisFDiaz19!”

Primera edición de 𝘋𝘦𝘳 𝘒𝘭𝘢𝘴𝘴𝘪𝘬𝘦𝘳 para @LuisFDiaz19

Primera mitad: Bayern al frente con protagonismo de Lucho

El partido arrancó con el Bayern tomando la iniciativa desde los primeros minutos. Luis Díaz no tardó en aparecer con peligro.

Bayern ganó y Luis Díaz fue protagonista con una acción que nadie esperaba: un gol que terminó en blooper. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Primera llegada clara del conjunto bávaro. Un rebote en el minuto 10 le quedó servido a Luis Díaz sobre la izquierda dentro del área. El colombiano se acomodó con un enganche y soltó el disparo, pero Gregor Kobel, arquero del Dortmund, atajó sin problemas.

Harry Kane no perdonó al minuto 20

El Bayern abrió el marcador de forma contundente. Tras un tiro de esquina cobrado por Joshua Kimmich, Harry Kane se elevó en el área y conectó un potente cabezazo que pasó por encima de Kobel. Imposible de detener por la velocidad y la fuerza del remate. 1-0 para los locales.

Luis Díaz protagonizó una carrera importante en el ataque al minuto 27, aunque terminó enredándose en la jugada. Sin embargo, el Bayern mantuvo la intensidad y siguió buscando ampliar la ventaja en el Allianz Arena.

Minuto 34: Lucho volvió a participar en una jugada de peligro. Tras una apertura del colombiano, Michael Olise armó una pared con Pavlovic y soltó un remate que se fue rozando el palo derecho de Kobel. Muy cerca del segundo.

El Bayern continuó presionando con mayor posesión del balón, dominando las acciones en territorio rival.

Minuto 39: Contra por banda para Olise, quien habilitó a Luis Díaz quien disparó con fuerza, pero Waldemar Anton interceptó el balón. El rebote le quedó a Kimmich, quien remató hacia el palo izquierdo de Kobel. El guardameta logró contener el disparo sin conceder rebote.

Segunda mitad: Dortmund reacciona, pero el Bayern resiste

El complemento comenzó con el Borussia buscando el empate con mayor intensidad.

Por poco el Dortmund sorprende a Manuel Neuer al 48′. Felix Nmecha remató de cabeza desde muy cerca tras un saque de esquina, pero el balón se fue desviado. Se salvó el Bayern.

Otra ocasión clara para los visitantes. Karim Adeyemi remató con la izquierda desde el centro del área, asistido por Serhou Guirassy, pero el disparo se perdió por la izquierda.

Luis Díaz en el segundo gol del Bayern

Luis Díaz volvió a ser protagonista con un centro venenoso desde la banda. Jobe Bellingham intentó interceptar el balón, pero Michael Olise, arrastrándose por el suelo, alcanzó a desviar el rebote antes de que Bellingham pudiera reaccionar. El balón terminó dentro del arco: 2-0 para el Bayern.

Primer balón que toca Julian Brandt, le Borussia descuenta

Cuando el Bayern parecía controlar el encuentro, Julian Brandt puso en aprietos a los locales. En su primer toque del balón tras ingresar, el mediocampista recibió un centro de Ryerson y estiró la pierna frente a Neuer. El guardero alemán no pudo hacer nada: 2-1.

Lucho Díaz quedó solo frente a Kobel en una contra letal en el 90+4, pero el arquero del Dortmund le ganó el mano a mano y evitó la sentencia definitiva.

Minuto 90+5: El Bayern resistió contra las cuerdas. El Borussia insistió con todo lo que tenía en los últimos minutos, pero no logró encontrar el empate.

EL FC BAYERN 𝐍𝐔𝐍𝐂𝐀 𝐒𝐄 𝐑𝐈𝐍𝐃𝐄