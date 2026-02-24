Deportes

Frase de Luis Díaz causa revuelo en la Selección Colombia: esto dijo sobre Jhon Jáder Durán

El video publicado en las redes sociales del Bayern Múnich desató comentarios entre los hinchas y seguidores colombianos.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 11:44 a. m.
Luis Díaz le dio a Jhon Jáder Durán el papel como "villano principal"
Desde aquella supuesta pelea en el camerino, Jhon Jáder Durán no ha vuelto a ser convocado por Néstor Lorenzo para los partidos de la Selección Colombia.

Aunque el cuerpo técnico sostiene que no hubo ningún tipo de discusión en la interna, las reiteradas ausencias de Durán han dado pie para especulaciones por parte de los hinchas y principales voces de la prensa deportiva.

Lo cierto es que Jhon Jáder ha deambulado en varios clubes durante los últimos meses y en todos ellos ha protagonizado polémicas por su actitud dentro del campo de juego.

Aun cuando se rumora que estaría vetado de la Selección Colombia, el delantero antioqueño suele comentar las publicaciones de sus compatriotas e incluso tiene interacciones con ellos cada vez que sube una foto a su cuenta personal.

Jhon Jáder Durán en su primer entrenamiento como jugador del Zenit
Luis Díaz lo ve como “el villano principal”

Los principales referentes de la Tricolor han negado que existieran problemas con Jhon Jáder Durán, que solía ser el favorito de Lorenzo para el frente de ataque y ahora parece estar muy atrás en la fila.

Lo que faltaba para alimentar esas especulaciones era una frase como la que Luis Díaz soltó en una corta entrevista para los medios oficiales del Bayern Múnich.

Así opera la ‘cláusula de idioma’ para Luis Díaz en Bayern: incumplir le saldría muy caro

El atacante guajiro diseñó su propia película con los siguientes personajes: su mejor amigo, su mentor y el villano principal.

Daniel Muñoz fue elegido por Lucho como el personaje que representaría a su mejor amigo; Julio Comesaña como esa persona que lo formó y, en la categoría de villano, eligió a Jhon Jáder Durán.

“El villano principal sería Durán, Jhon Jáder Durán de Colombia”, fue la frase exacta de Luis Díaz.

Las reacciones de los hinchas

En términos generales, no hubo una crítica directa contra Jhon Jáder Durán; sin embargo, los hinchas de la Selección Colombia lo tomaron como un dardo hacia el delantero del Zenit.

Qué guantazo para Durán. Salió fue mal de la selección”, dice uno de los comentarios al video del Bayern Múnich. “No se guardó nada con Durán”, agregó otro usuario.

Algunos hinchas entendieron que Luis Díaz lo eligió en la categoría de ‘villano principal’ por su actitud y los rumores de pelea en el camerino de la Selección Colombia. “Lo tienen en la remala a Durán”, se lee en otro comentario.

El video fue compartido por periodistas colombianos y la conversación se amplió con la misma conclusión: un dardo de Luis Díaz hacia el joven delantero que alguna vez fue su rival en la Premier League. “Jhon Jáder Durán nunca volverá a la selección… Gracias, Luchito, por confirmarlo”, escribió un hincha del combinado nacional.

