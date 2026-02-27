Luis Díaz ya conoce su próximo rival en la Champions League: duro reto para el Bayern Múnich

Bayern Múnich conoció su próximo rival en el sorteo de la Champions League 2025/26, que se llevó a cabo este viernes en la sede principal de la UEFA ubicada en Nyon (Suiza).

Luis Díaz enfrentará a un equipo muy especial para los colombianos por el paso de Luis Fernando Muriel, Duván Zapata, Mario Alberto Yepes y Johan Mojica, entre otros.

El conjunto bávaro es uno de los principales favoritos al título, aunque sabe que debe manejar el desgaste de sus jugadores y definir cuanto antes la batalla en la Bundesliga para enfocarse al 100 % en el certamen continental.

¿Contra quién le tocó al Bayern Múnich?

Atalanta, único clasificado del fútbol italiano, se verá las caras contra el Bayern Múnich en la serie de octavos de final programada para la segunda y tercera semana de marzo.

La llave comenzará en el New Balance Arena de Bérgamo y luego se trasladará al Allianz Arena de Múnich, donde saldrá a uno de los ocho clasificados a cuartos de final.

El ganador de esta serie enfrentará al que salga victorioso del choque estelar entre Real Madrid y Manchester City.

Atalanta: figuras, actualidad y último partido

Bayern Múnich es claro favorito a avanzar en esta ronda; sin embargo, Atalanta viene de dar el batacazo contra Borussia Dortmund en la fase de playoffs. El conjunto bergamasco remontó una diferencia de dos goles y clasificó con un penal al último minuto.

Entre sus principales figuras se encuentran nombres como el lateral derecho Davide Zappacosta, el volante Mario Pasalic y el goleador Gianluca Scamacca.

Atalanta ha tenido una temporada irregular en cuanto a resultados. Aunque clasificó a octavos de final de la Champions League, en el torneo local marcha séptimo detrás de Roma, Juventus y Como.

Sus aspiraciones pasan por meterse en puestos de competiciones europeas, aunque es probable que solo le alcance para Europa League o Conference League de cara a la próxima campaña.

La reacción del Bayern Múnich

Dentro del Bayern se saben favoritos para eliminar a Atalanta; sin embargo, hablan con cautela del equipo que eliminó a su clásico rival de la Champions League.

“Entre los veteranos y los jóvenes, la plantilla del Atalanta cuenta con numerosos profesionales que se encuentran en el apogeo de su carrera”, apuntaron en un comunicado. “El capitán Marten de Ronn y compañía demostraron recientemente de forma impresionante que pueden ser un obstáculo para los equipos punteros. El Bayern debería estar sobre aviso”.

Bayern considera que “el entrenador Raffaele Palladino está logrando compensar notablemente bien las bajas por lesión de dos de sus jugadores clave, Charles De Ketelaere (24) y Giacomo Raspadori (26), si nos fijamos en la racha de nueve partidos sin conocer la derrota”.