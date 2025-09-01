Revelan si Juanfer Quintero será desconvocado de la Selección Colombia: esto le pasó con River

Juan Fernando Quintero encendió las alarmas en la Selección Colombia, a pocas horas para su viaje a la ciudad de Barranquilla.

El volante antioqueño se retiró del campo a los 67 minutos, dejando su lugar para el ingreso de Juan Cruz Meza. Todo estaba normal hasta ese punto; sin embargo, la transmisión oficial del partido entre River Plate y San Martín mostró a Quintero con una bolsa de hielo en la rodilla de izquierda.

La imagen se regó como agua en las redes sociales y muchos llegaron a decir que su convocatoria a la Tricolor estaba prácticamente descartada.

Aunque Juanfer no suele sumar minutos en el esquema de Néstor Lorenzo, su ausencia sería un duro golpe de cara a los partidos frente a Bolivia y Venezuela por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

Así está la rodilla de Juanfer. Por favor no otra vez.

Juanfer sigue convocado

Este lunes, 1.º de septiembre, continuaron las preguntas sobre el estado físico de Juanfer como consecuencia de que Marcelo Gallardo no habló en rueda de prensa y el departamento médico de River no emitió comunicado alguno al respecto.

Felipe Sierra, periodista colombiano, reveló cuál es la situación de Quintero tras las preocupantes imágenes que se viralizaron desde Argentina.

“Juanfer no ha sido desconvocado, ni va a ser desconvocado. El jugador viaja hoy a Barranquilla para sumarse a la Selección Colombia”, sentenció en su canal de Kick.

“Desde el círculo de Juan Fernando Quintero confirman que viaja hoy a Barranquilla para sumarse a la Selección Colombia. La bolsa de hielo en su rodilla es por precaución por la afectación que tenía”, publicó más tarde en redes sociales.

Según esta versión, Juanfer venía arrastrando un dolor en esa zona desde hace varios partidos. A pesar de la molestia siguió jugando y pudo estar disponible para el cuerpo técnico del conjunto millonario.

“De hecho, ayer fue el primer partido en el que jugaba sin sentir dolor”, completó Sierra.

De hecho, ayer fue el primer partido en el jugaba sin sentir dolor

Quintero ya se había bajado de la convocatoria en el mes de junio por una distensión en la rodilla cuando jugaba para el América de Cali. En esa oportunidad se llegó a especular con que había renunciado a la citación de Néstor Lorenzo.

No obstante, el jugador dijo públicamente que sigue en el proceso y responderá a las convocatorias que sean necesarias. Su ilusión está puesta en disputar otro Mundial con Colombia, después de lo hecho en Brasil-2014 y Rusia-2018.

Dos ausencias ante Bolivia

En ese orden de ideas, la única baja por lesión en la convocatoria de la Selección Colombia es el lateral Deiver Machado.

El cuerpo técnico confirmó el sábado pasado que Machado no se unirá a la concentración y en su lugar anunciaron el llamado a Álvaro Angulo de Pumas UANL.

Cabe recordar que la Tricolor tampoco podrá contar con Daniel Muñoz y Kevin Castaño para el partido contra Bolivia, pues ambos acarrean sanción por acumulación de amarillas.