Ángel Di María usó a Juan Fernando Quintero para destapar difícil situación: viral en Argentina

Di María nombro a Quintero, en plena rueda de prensa, para ejemplificar cuál era la realidad del fútbol argentino.

27 de agosto de 2025, 3:38 a. m.
Palabras de Ángel Di María sobre Juan Fernando Quintero.
Palabras de Ángel Di María sobre Juan Fernando Quintero. | Foto: Getty Images

El nombre de Ángel Di María es tendencia en Argentina desde su llegada a Rosario Central, pero aún más a partir del pasado sábado 23 de agosto. Ese día su equipo venció 1-0 a su eterno rival, Newell’s, en el Gigante de Arroyito. ¿Quién hizo el gol del triunfo? El fideo.

Di María cobró un tiro libre lejano, a los 82′, y terminó clavándolo al ángulo del portero Juan Ángel Espínola. Rosario se remeció, Central ganó y el ídolo de la Selección Argentina celebró a rabiar.

El argentino habló de lo que fue el clásico rosarino que ganaron. Este martes, 26 de agosto, se sinceró y le dijo a los medios a qué jugador le habría gustado tener al lado en el triunfo de Central. Su elección sorprendió a varios.

“Creo que por cercanía y porque también es de Sudamérica, Ney hubiese sido el jugador que me hubiese gustado tener al lado en este clásico. Lo quiero mucho, tengo una linda relación, sigo hablando con él. Sé lo que le gusta el fútbol argentino y sé que un Central–Newell’s lo hubiese disfrutado. Más adelante me gustaría invitarlo”, recogió Olé sobre las palabras de Ángel.

Ángel Di María recordó a Neymar.
Ángel Di María recordó a Neymar. | Foto: Getty Images

Justo después le preguntaron sobre el presente competitivo del fútbol argentino, y fue allí donde usó a Juan Fernando Quintero como ejemplo. El fideo reconoció que se trata de un balompié “friccionado que no da respiro”.

“A todos les cuesta marcar. No solo a nosotros, también a River, que ganaba 1-0 y se lo empataron en el minuto 95. Y tampoco a Quintero le está siendo fácil en River. Es la realidad: el fútbol argentino es muy friccionado, no te dan respiro, y a los delanteros mucho más”, reveló Di María.

Contexto: River Plate hizo oficial última decisión con Juan Fernando Quintero

Sí, a lo que se refiere Di María es al juego donde River Plate visitó a Lanús por la sexta fecha del campeonato. La banda cruzada, recién clasificada a cuartos de Libertadores, ganaba 1-0 pero al 90+5′ le empataron gracias a Rodrigo Castillo. Todo acabó 1-1, con Juan Fernando Quintero entrando desde el banco de suplentes.

Tanto Ángel Di María como Juan Fernando Quintero fueron dos sonoros refuerzos del fútbol argentino a mediados de 2025. El fideo desde Benfica, JuanFer desde América de Cali, pero ambos regresando al equipo donde hicieron historia en el cono sur.

Juan Fernando Quintero of River Plate plays during the match between River Plate and Libertad at Estadio Mas Monumental in Buenos Aires, Argentina, on August 22, 2025. (Photo by Federico Peretti/NurPhoto via Getty Images)
Juan Fernando Quintero, referente de River Plate. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Algunos dicen que no estoy arrancando todavía, pero no le sale a nadie. Montiel está bien porque es defensor y es distinto, pero los que jugamos arriba lo sentimos mucho más. Hay que ir encontrando los momentos dentro del partido, las cosas se van a ir dando”, sentenció Di María.

