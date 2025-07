Juanfer Quintero no se calla sobre Néstor Lorenzo: dijo si renunció a la Selección Colombia

Juan Fernando Quintero brilló por su ausencia en los últimos dos partidos de la Selección Colombia. El volante antioqueño se lesionó de la rodilla justo antes de unirse a la concentración y fue desconvocado por el técnico Néstor Lorenzo.

Aunque oficialmente se dijo que no estaba en plenitud física para acudir al llamado, varias voces de la prensa deportiva indicaron que había molestia por las constantes suplencias que ha sufrido con el combinado nacional.

De hecho, una versión apuntó que Juanfer había renunciado a la Selección Colombia tras quedarse en la banca durante el empate contra Paraguay en el Metropolitano.

Ese día, la hinchada coreó su nombre desde las tribunas y pidió a Lorenzo que lo metiera, pero el seleccionador nacional se la jugó por el ingreso de Jáminton Campaz en lugar de James Rodríguez.

Juan Fernando Quintero, baja sensible en la Selección Colombia | Foto: Getty Images

¿Juanfer renunció?

Cuatro meses después de aquel episodio, Juanfer Quintero se sinceró y reveló lo que sintió cuando Néstor Lorenzo se decidió por darle ingreso a otros jugadores.

Al respecto de una posible renuncia, su respuesta fue contundente. “No, nunca. Con el profe tengo muy buena relación. Conozco al profe desde hace trece años”, señaló en Desnúdate con Eva.

“Es normal que sientas frustración cuando no entras. Pasó una situación particular en Barranquilla que todo el mundo me pidió y ahí empezó el morbo de las noticias. Es normal cuando somos tan competitivos...”, agregó.

Lorenzo recibió duras críticas por su decisión con Juanfer, pero lo volvió a llamar en el mes de junio aunque no pudo tenerlo disponible por la distensión de rodilla.

“Uno no hace reclamos, ni para lo bueno ni para lo malo. Las decisiones las toma el profe, siento que pude haber jugado pero mientras no esté en mis manos no me hago drama”, sentenció.

Quintero reveló que aquella suplencia le pegó duro a su familia. “Mi hija lloró, mi mamá lloró y ahí la piensas... No me gusta ver a mi familia llorar, por eso vivo mis cosas solo. No negocio lo que afecte a mi familia y la frustración fue grandísima”, afirmó.

A pesar de la molestia por quedarse banqueado, Juanfer tiene clara su postura sobre lo que viene. “A la Selección uno nunca le puede decir que no, pero llegan cosas que no hay necesidad. Ver sufrir a sus personas cercanas duele mucho más que a uno. Eso te pone en la duda”, señaló.

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, giuras de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

“Con el profesor Néstor Lorenzo tengo una muy buena relación, es una persona que aprecio mucho. Sé que vamos a clasificar”, completó.

Juanfer Quintero es el reemplazo natura de James Rodríguez, con quien tiene una gran amistad construida desde que eran niños. “James es mi hermano. Tenemos cualidades parecidas, no somos iguales, pero está el morbo siempre. Han creado esa realidad que nunca hay”, comentó.