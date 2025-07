Juanfer Quintero denunció delicada situación que vivió en América: “No era lo que esperaba”

El nombre de Juan Fernando Quintero se ha convertido en tendencia en las últimas horas debido a las declaraciones contra América de Cali.

El volante, que se espera no continué en el escarlata, habló públicamente de la falta de pagos en la institución y aseguró que esto “no era lo que esperaba” al momento de llegar al equipo, que se dio hace seis meses.

Quintero se encuentra negociando su salida de América. De acuerdo con información que él mismo reveló, la directiva del conjunto escarlata le informó que no lo iba a tener en cuenta para el segundo semestre del 2025, por lo que él está buscando la manera de continuar su carrera en el exterior, con River Plate como uno de los principales candidatos.

Juan Fernando Quintero estaría buscando su salida de América. | Foto: Getty Images

Mientras se define su futuro deportivo, el volante pasó por el programa de entrevista Desnúdate con Eva, donde habló de la situación delicada que le tocó vivir en América durante estos seis meses.

Quintero se refirió a la falta de pagos de su sueldo y una supuesta promesa incumplida del conjunto caleño.

“Tuve una situación particular en América, no me pudieron pagar durante seis meses sino algo muy básico, no era lo que esperaba. Estuve prácticamente seis meses sin cobrar, era mucho dinero, un poquito más de dos millones de dólares", fueron las palabras de Quintero en este famoso programa.

Por ahora, el futuro de Quintero sigue siendo una incógnita y las directivas del cuadro caleño aún no han emitido ningún comunicado sobre las declaraciones de Juan Fernando Quintero por el dinero adeudado.

Quintero cerró un posible regreso a Medellín

En medio de este programa, Quintero cerró un posible regreso a Independiente Medellín, equipo del cual es hincha. Esto tras el último partido que disputó en el Atanasio Girardot, donde fue duramente insultado por la afición del Medellín.

Quintero cerró un posible regreso a Medellín | Foto: Transmisión ESPN (X - @ESPNColombia)

“Soy hincha de DIM y, cuando jugué el último partido con América, me insultó todo el estadio. No sabes la decepción que sentí y no solo yo, mi mamá también. Ahí decía: estas son las cosas que no valen la pena. Ahí me cambió realmente el concepto, el sentimiento”, explicó.