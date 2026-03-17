Deportes

El gesto del ‘Chacho’ Coudet con Juan Fernando Quintero por ignorar sus instrucciones y patear tiro libre directo al arco

El ‘Chacho’ Coudet comenzó su era al frente de River Plate tras la salida de Marcelo Gallardo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
17 de marzo de 2026, 10:12 a. m.
Eduardo Chacho Coudet, nuevo técnico de River Plate.
Eduardo Chacho Coudet, nuevo técnico de River Plate. Foto: Getty Images

Tras la salida de Marcelo Gallardo de la dirección técnica de River Plate, llegó al final la segunda temporada del ‘muñeco’ al frente del cuadro de la banda cruzada y comenzó la era de Eduardo Germán Coudet, otro exjugador del cuadro ‘millonario’ que en la cancha fue reconocido por su calidad, su talento y su carácter.

Falló Juanfer Quintero: entró para esto y salió avergonzado; es tendencia en River Plate
ROSARIO, ARGENTINA - FEBRUARY 1: Juan Fernando Quintero of River Plate warms up before a Torneo Apertura Mercado Libre 2026 match between Rosario Central and River Plate at Estadio Gigante de Arroyito on February 1, 2026 in Rosario, Argentina. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)
Juan Fernando Quintero, volante colombiano de River Plate. Foto: Getty Images

Este cambio de timonel espera dar un nuevo aire a River, cuadro en el que milita el volante colombiano Juan Fernando Quintero, respaldado por el técnico saliente y quien ha tenido una temporada llena de altibajos.

Con la llegada del ‘chacho’ Coudet, se espera que Juanfer vuelva a ser protagonista con su equipo y tenga el nivel que espera el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, a la hora de armar la lista que disputarán el Mundial 2026.

El gesto de Coudet con Juan Fernando Quintero en River Plate

Al juzgar por lo visto en el último encuentro, la relación entre Coudet y Quintero parece estar en buenos términos; cruzaron miradas, se sacaron sonrisas y caminaron en la misma dirección.

Deportes

Pedido colectivo para que joya de América de Cali vaya a Selección Colombia: jugador ya habló

Empresas

Avianca aterriza en la MLS de EE. UU.: llega por lo alto y se convierte en ‘partner’ oficial de Orlando City y Orlando Pride

Deportes

Destierro a Jhon Durán de Selección Colombia: en FCF son lapidarios con su situación para el Mundial 2026

Deportes

Los cuatro partidos de Champions League para hoy: se esperan remontadas épicas; habrá colombiano en acción

Deportes

La jugada de Irán, a espaldas de Trump y Estados Unidos, para ir al Mundial 2026: Fifa lo sabe

Deportes

Manchester City vs. Real Madrid: inteligencia artificial da su favorito y promete partidazo, ¿quién clasificará?

Deportes

Qué canal pasa Manchester City vs. Real Madrid: a esta hora inicia la vuelta de octavos en Champions League

Deportes

Falló Juanfer Quintero: entró para esto y salió avergonzado; es tendencia en River Plate

Deportes

Oficial: River Plate presentó a su nuevo director técnico y le dio contrato hasta 2027

Deportes

Confirmado: River Plate tiene nuevo director técnico y llega desde Europa por dos años

Oficial: River Plate presentó a su nuevo director técnico y le dio contrato hasta 2027

Cabe señalar que contra Sarmiento comenzó la era de Coudet al frente del cuadro ‘millonario’ y el resultado fue favorable para él y su equipo, pues con goles de Sebastián Driussi e Ian Subiabre lograron doblegar a su rival.

Más allá de este hecho, que es positivo para Coudet, se hizo viral un video en el que queda claro cómo se llevan, hasta el momento, el entrenador y Quintero.

La jugada a la que se hace referencia es un tiro libre, lejos del arco rival, y en el que el colombiano pidió la pelota para ejecutar.

La transmisión del encuentro ponchó a Coudet dándole indicaciones a Quintero para que, en lugar de patear al arco, este buscara un compañero para abrir el juego por la banda y buscar un centro al área.

Mientras el entrenador hacía señas, Quintero lo miró y sonrió de forma irónica, dejando ver que él prefería intentar un cobro directo, lo cual es su especialidad.

Al final, y en medio de las señas y de las instrucciones que venían desde la línea técnica, Quintero remató en busca de gol y estuvo cerca de anotar, pues obligó a la intervención del portero rival para desviar el remate.

Club de colombianos va por Marcelo Gallardo: al salir de River Plate habría bombazo total
Chacho Coudet, nuevo director técnico de River Plate.
Chacho Coudet, nuevo director técnico de River Plate. Foto: @RiverPlate

En seguida, las cámaras volvieron a enfocar a Coudet, quien ante la clara opción de gol no tuvo otra que levantar su pulgar en señal de aprobación, de sonreírle a Quintero y de animarlo a seguir haciendo lo que sabe.

Por su parte, Quintero cruzó miradas y sonrisas con su entrenador y dejó claro que la relación entre ambos comenzó de buena manera y que el entrenador, con pasado en Rosario Central, confía en las capacidades de talentoso volante Colombiano.