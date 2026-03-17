El gesto del ‘Chacho’ Coudet con Juan Fernando Quintero por ignorar sus instrucciones y patear tiro libre directo al arco

Tras la salida de Marcelo Gallardo de la dirección técnica de River Plate, llegó al final la segunda temporada del ‘muñeco’ al frente del cuadro de la banda cruzada y comenzó la era de Eduardo Germán Coudet, otro exjugador del cuadro ‘millonario’ que en la cancha fue reconocido por su calidad, su talento y su carácter.

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Juan Fernando Quintero, volante colombiano de River Plate. Foto: Getty Images

Este cambio de timonel espera dar un nuevo aire a River, cuadro en el que milita el volante colombiano Juan Fernando Quintero, respaldado por el técnico saliente y quien ha tenido una temporada llena de altibajos.

Con la llegada del ‘chacho’ Coudet, se espera que Juanfer vuelva a ser protagonista con su equipo y tenga el nivel que espera el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, a la hora de armar la lista que disputarán el Mundial 2026.

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Al juzgar por lo visto en el último encuentro, la relación entre Coudet y Quintero parece estar en buenos términos; cruzaron miradas, se sacaron sonrisas y caminaron en la misma dirección.

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Cabe señalar que contra Sarmiento comenzó la era de Coudet al frente del cuadro ‘millonario’ y el resultado fue favorable para él y su equipo, pues con goles de Sebastián Driussi e Ian Subiabre lograron doblegar a su rival.

Más allá de este hecho, que es positivo para Coudet, se hizo viral un video en el que queda claro cómo se llevan, hasta el momento, el entrenador y Quintero.

La jugada a la que se hace referencia es un tiro libre, lejos del arco rival, y en el que el colombiano pidió la pelota para ejecutar.

La transmisión del encuentro ponchó a Coudet dándole indicaciones a Quintero para que, en lugar de patear al arco, este buscara un compañero para abrir el juego por la banda y buscar un centro al área.

Mientras el entrenador hacía señas, Quintero lo miró y sonrió de forma irónica, dejando ver que él prefería intentar un cobro directo, lo cual es su especialidad.

Al final, y en medio de las señas y de las instrucciones que venían desde la línea técnica, Quintero remató en busca de gol y estuvo cerca de anotar, pues obligó a la intervención del portero rival para desviar el remate.

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Chacho Coudet, nuevo director técnico de River Plate. Foto: @RiverPlate

En seguida, las cámaras volvieron a enfocar a Coudet, quien ante la clara opción de gol no tuvo otra que levantar su pulgar en señal de aprobación, de sonreírle a Quintero y de animarlo a seguir haciendo lo que sabe.

Por su parte, Quintero cruzó miradas y sonrisas con su entrenador y dejó claro que la relación entre ambos comenzó de buena manera y que el entrenador, con pasado en Rosario Central, confía en las capacidades de talentoso volante Colombiano.