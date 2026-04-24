Mbappé tras la lesión: revelan el tiempo de baja, peligra el clásico vs. Barcelona y el Mundial 2026

Sustituido a diez minutos del final en el empate del Real Madrid ante el Betis 1-1 que sabe a derrota para el ‘merengue’ en LaLiga, el atacante francés Kylian Mbappé fue diagnosticado con una “sobrecarga muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda”, según confirmó el club de la capital española a la agencia AFP.

Gianluca Prestianni no se salvó: UEFA le oficializó severo castigo por caso con Vinícius

Lloran Luis Díaz y Bayern Múnich: UEFA impone castigo tras revisar el expediente de un suceso que dejó heridos

El capitán de la selección Francia detuvo una carrera en el minuto 80 y pidió el cambio de inmediato a su entrenador Álvaro Arbeloa. Con gesto de molestia, fue sustituido por el joven Gonzalo García, con Real Madrid con 1-0 por delante en el marcador.

Para consumar la amargura blanca, en la reposición, Héctor Bellerín puso el 1-1 definitivo para el Betis, que prácticamente deja casi nulas las posibilidades de título en el Real Madrid. Por si fuera poco, tras las consultas, pese a que se habla de una sobrecarga muscular en isquiotibiales, se esperan más exámenes donde se podría descartar una lesión más grave.

Imagen de Mbappé contra el Betis. Foto: Europa Press via Getty Images

“No sé, tenía molestias, vamos a ver cómo evoluciona”, había dicho Arbeloa nada más terminar el partido. Esta sobrecarga muscular cae en momentos clave, a menos de dos meses para el Mundial 2026 y ad portas del clásico español contra el FC Barcelona. Ante la superioridad azulgrana en la tabla, ganar ese partido resulta fundamental para el Real Madrid.

La pregunta es si alcanza a llegar para las dos citas importantes. Es casi confirmado que Kylian Mbappé no jugará el partido liguero contra el Espanyol el próximo fin de semana (3 de mayo). Y se evaluará su evolución para el clásico contra el Barcelona el 10 del mismo mes en el Camp Nou, eso a un mes de que inicie la concentración con Francia para el Mundial 2026.

Tiempo de baja que tendría Mbappé

Ya de por sí tendrá una semana de total recuperación evitando el cruce con el Espanyol, lo que le da ventaja para estar al día para el 10 de mayo.

En casos leves, esta molestia puede ser tratada en una semana, siempre y cuando se pueda avanzar con reposo y las aplicaciones de hielo en los primeros días.

Ahora bien, si el caso escala a grado 1, puede extenderse de 2 a 3 semanas, más la readaptación deportiva, lo que pondría en riesgo su participación en el clásico.

Kylian Mbappé / Logo del FC Barcelona y Mundial 2026 Foto: Fotos: Getty Images

Si la lesión aumenta a segundo grado, podría tener un máximo de seis semanas de baja, más la readaptación deportiva, que lo colocaría a disposición muy al límite para el Mundial.

Real Madrid trabaja en la recuperación de Mbappé y en Francia esperan con expectativa su evolución.