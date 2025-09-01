Suscribirse

Néstor Lorenzo revela por qué cambió de decisión sobre Dayro Moreno: contó la verdadera razón

El técnico de la Selección Colombia se pronunció sobre la gran novedad de su convocatoria para los partidos ante Bolivia y Venezuela por las eliminatorias sudamericanas.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

1 de septiembre de 2025, 12:52 p. m.
Néstor Lorenzo habló sobre la convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia
Néstor Lorenzo habló sobre la convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia | Foto: Captura RCN // @FCFSeleccionCol

Néstor Lorenzo rompió el silencio sobre la convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia. El estratega argentino se refirió a las razones de esta decisión que pocos esperaban se hiciera realidad en algún momento.

Dayro llevaba pidiendo pista desde hace meses, sin embargo, el cuerpo técnico se mantenía cerrado a convocar jugadores jóvenes que ya hacían parte del proceso.

Pero algo cambió entre julio y agosto, pues Lorenzo dejó a un lado sus ideas más radicales y convocó a un jugador de 39 años para que solucione el problema de gol en la Selección Colombia.

Ante la ausencia por lesión de Jhon Jáder Durán y Rafael Santos Borré, el estratega argentino echó mano del fútbol profesional colombiano aprovechando que Dayro es también el máximo goleador actual de la Copa Sudamericana.

Once Caldas' forward #17 Dayro Moreno celebrates after scoring his second goal during the Copa Sudamericana round of 16 second leg football match between Argentina's Huracan and Colombia's Once Caldas at the Tomas Adolfo Duco Stadium in Buenos Aires on August 19, 2025. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)
Dayro Moreno celebrando su segundo gol contra Huracán en Copa Sudamericana | Foto: AFP

Las razones de Lorenzo

En entrevista con RCN Deportes, Néstor Lorenzo explicó su cambio de decisión y expuso las razones por las que metió a Dayro Moreno en la lista de 26 convocados.

“Nunca hablé de pensar a futuro”, sentenció el DT. “Hablé del momento. Me hizo cambiar los partidos que jugó en Copa Sudamericana, me parece que fueron determinantes para su situación”, dijo inicialmente.

Aunque Once Caldas no pasa por su mejor momento en el campeonato local, está clasificado a cuartos de final de la Sudamericana y mucho de eso es gracias al liderazo de Dayro dentro del camerino.

“Pensé que era el momento”, agregó Lorenzo. “A veces uno tiene otros delanteros que están on fire como decimos y ahora los están bien, son (Jhon) Córdoba y (Luis Javier) Suárez. Muy bien, los dos. Y bueno, pensamos que como tercero podía venir Dayro".

Lorenzo considera que “todo jugador que viene a la selección es un premio que recibe. Creo que lo toma así como un premio” para el momento que atraviesa a nivel individual.

Dayro ya está entrenando

Dayro Moreno devolvió esa confianza, llegando muy temprano a la concentración en Barranquilla. El atacante tolimense llegó el domingo en la tarde, antes que James Rodríguez y Luis Díaz.

En la noche tuvo su primer entrenamiento bajo las órdenes de Lorenzo, que será el encargado de definir si entra directo al once titular o le toca esperar su oportunidad en el banquillo.

Al tener pocas opciones para la posición de delantero centro, se espera que Dayro quede por lo menos en la lista de suplentes para el partido del próximo jueves contra Bolivia en el Estadio Metropolitano.

En primera instancia, Jhon Córdoba apunta a ser el titular por su larga experiencia en el proceso actual de la Selección Colombia, sin embargo, Lorenzo ya está acostumbrado a dar la sorpresa en algunas alineaciones.

Por ejemplo, en el último partido contra Argentina salió sin un ‘9′ de área y le permitió a Luis Díaz tomar esa posición en el frente de ataque, recuperando parte del buen funcionamiento que venía mostrando la Tricolor antes de la crisis de resultados.

Una victoria contra los bolivianos clasificará a Colombia al Mundial de 2026 e incluso el empate podría confirmar el tiquete si se dan una serie de resultados.

