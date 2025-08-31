Suscribirse

Video | Dayro Moreno habló por primera vez tras ser convocado: mandó mensaje a toda Colombia

El delantero de Once Caldas fue uno de los primeros en presentarse a la concentración de la Tricolor en Barranquilla.

31 de agosto de 2025, 11:58 p. m.
Dayro Moreno llegó a la concentración de la Selección Colombia en Barranquilla
Dayro Moreno es la gran novedad de la Selección Colombia para la doble fecha de eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

Después de mucho insistir, el técnico Néstor Lorenzo escuchó a sus hinchas y metió entre los citados al máximo goleador histórico del fútbol profesional colombiano.

El experimentado delantero de Once Caldas viajó este domingo a Barranquilla y quedó a las órdenes del cuerpo técnico, aún cuando todavía falta la mayoría de jugadores por llegar.

Dayro llevaba esperando esta oportunidad por casi 15 años, una convocatoria que le llega como premio a su gran rendimiento en la Copa Sudamericana.

Dayro Moreno llegando al hotel de la Selección Colombia en Barranquilla
El tolimense pudo haber jugado el Santa Fe vs. Once Caldas programado para este lunes, sin embargo, prefirió llegar temprano a Barranquilla con el objetivo de ganarse la titularidad de cara al compromiso del próximo jueves frente a Bolivia.

Una vez instalado en el hotel, Dayro se enfundó la camiseta de presentación y subió una historia a sus redes sociales comentando la alegría que siente por volver a vestir la Tricolor.

“Bueno mis seguidores, de nuevo con la camiseta de mi Selección. Estamos melos, preparados para ir al Mundial con Dayro Moreno”, aseguró a su estilo.

Dayro mandó un mensaje a todo el país por las voces de apoyo que ha recibido luego de conocerse la lista de convocados. “Dios los bendiga a todos”, completó el experimentado delantero.

Aunque muchos hinchas piden a gritos la titularidad de Dayro Moreno, todavía es muy prematuro para saber si logrará entrar en los planes de Lorenzo.

Todavía cabe la posibilidad que ni siquiera alcance a entrar en el banquillo de suplentes, por lo que esta semana de trabajo será fundamental.

Sus rivales por la posición de delantero centro son Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez, aunque en el partido contra Argentina de junio el ‘9′ terminó siendo Luis Díaz.

Siguen las incorporaciones

Después de Yerson Mosquera y Dayro Moreno, la Selección Colombia seguirá recibiendo a los convocados hasta completar el grupo de 26 jugadores.

Cabe recordar que ya hubo un cambio de última hora por la lesión de Deiver Machado. En su lugar entró Álvaro Angulo, jugador de Pumas UANL en México.

La lista también cuenta con otros nombres de basta experiencia en la Selección Colombia y que llegaron a compartir con Dayro Moreno en el pasado, como es el caso de James Rodríguez o David Ospina.

La convocatoria de Dayro vino atada a la ausencia de nombres como el de Jhon Jáder Durán y Rafael Santos Borré, habituales en el ‘llavero’ de Néstor Lorenzo.

Esta es la lista completa de convocados:

Arqueros: Camilo Vargas (Atlas, México), David Ospina (Atlético Nacional, Colombia) y Kevin Mier (Cruz Azul, México).

Defensas: Daniel Muñoz (Crystal Palace, Inglaterra), Dávinson Sánchez (Galatasaray, Turquía), Álvaro Angulo (Pumas, México), Jhon Lucumí (Bologna, Italia), Johan Mojica (Mallorca, España), Santiago Arias (Bahía, Brasil), Yerry Mina (Cagliari, Italia), Yerson Mosquera (Wolverhampton, Inglaterra) y Andrés Román (Atlético Nacional, Colombia).

Volantes: James Rodríguez (León, México), Jefferson Lerma (Crystal Palace, Inglaterra), Jhon Arias (Wolverhampton, Inglaterra), Jorge Carrascal (Flamengo, Brasil), Juan Camilo Portilla (Talleres, Argentina), Juan Fernando Quintero (River Plate, Argentina), Kevin Castaño (River Plate, Argentina) y Richard Ríos (Benfica, Portugal).

Delanteros: Dayro Moreno (Once Caldas, Colombia), Jhon Córdoba (Krasnodar, Rusia), Luis Díaz (Bayern Múnich, Alemania), Jaminton Campaz (Rosario Central, Argentina), Marino Hinestroza (Atlético Nacional, Colombia) y Luis Suárez (Sporting, Portugal).

