Pibe Valderrama reaccionó a la convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia: “No joda”

El exjugador de la Selección Colombia no se guardó nada sobre el llamado del atacante.

Redacción Deportes
30 de agosto de 2025, 11:55 a. m.
Palabras de Dayro sobre el Pibe.
El Pibe no ocultó su felicidad por la convocatoria del veterano jugador de Once Caldas. | Foto: Getty Images

El viernes 29 de agosto, los hinchas de la Selección Colombia de Mayores, por fin, pudieron conocer la lista de jugadores convocados por el argentino Néstor Lorenzo para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas.

“El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol – FCF, junto con el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia de Mayores, liderado por el director técnico Néstor Lorenzo, informa la lista de jugadores convocados para las fechas 17 y 18 de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026″, indicó la FCF.

Contexto: Dayro Moreno está a nada de romper récord en Selección Colombia: desplazaría a una leyenda

En el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, el equipo cafetero medirá fuerzas con Bolivia y en Maturín, territorio vecino, se verá las caras con Venezuela.

En la lista de convocados hubo varias sorpresas, pero la más grande, sin lugar a dudas, fue la presencia del centro delantero Dayro Moreno, de 39 años. Sobre el llamado del artillero, precisamente, reaccionó Carlos Valderrama.

Contexto: Dimayor se pronunció por la lista de convocados de la Selección Colombia: esto se dijo

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el Pibe toma con rotunda alegría la citación del nacido en El Espinal. La reacción del histórico exjugador fue más que curiosa.

Ñerda mari**, sí señor, Dayro Moreno, no joda. Vaya a mam**, qué calidad. Ya lo llamaron, lo que estábamos esperando. Erda, qué bueno. Muchachos, a llenar el Metropolitano que vamos a clasificar al Mundial. Con todos los fierros, todo bien”, dijo el Pibe.

Con un solo triunfo o con un solo empate (teniendo en cuenta otro resultado), después del partido contra Bolivia, la tricolor podrá estar asegura en la siguiente fiesta del deporte rey.

Estos fueron los citados por Lorenzo

⁠Andrés Román – Atlético Nacional (COL)

Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)

Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C. (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Dayro Moreno – Once Caldas DAF

⁠Deiver Machado – R.C. Lens (FRA)

James Rodríguez – Club León (MEX)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)

⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)

⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)

⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)

Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)

⁠Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)

Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)

⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

