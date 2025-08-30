Deportes
Pibe Valderrama reaccionó a la convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia: “No joda”
El exjugador de la Selección Colombia no se guardó nada sobre el llamado del atacante.
El viernes 29 de agosto, los hinchas de la Selección Colombia de Mayores, por fin, pudieron conocer la lista de jugadores convocados por el argentino Néstor Lorenzo para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas.
“El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol – FCF, junto con el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia de Mayores, liderado por el director técnico Néstor Lorenzo, informa la lista de jugadores convocados para las fechas 17 y 18 de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026″, indicó la FCF.
En el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, el equipo cafetero medirá fuerzas con Bolivia y en Maturín, territorio vecino, se verá las caras con Venezuela.
En la lista de convocados hubo varias sorpresas, pero la más grande, sin lugar a dudas, fue la presencia del centro delantero Dayro Moreno, de 39 años. Sobre el llamado del artillero, precisamente, reaccionó Carlos Valderrama.
En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el Pibe toma con rotunda alegría la citación del nacido en El Espinal. La reacción del histórico exjugador fue más que curiosa.
“Ñerda mari**, sí señor, Dayro Moreno, no joda. Vaya a mam**, qué calidad. Ya lo llamaron, lo que estábamos esperando. Erda, qué bueno. Muchachos, a llenar el Metropolitano que vamos a clasificar al Mundial. Con todos los fierros, todo bien”, dijo el Pibe.
Con un solo triunfo o con un solo empate (teniendo en cuenta otro resultado), después del partido contra Bolivia, la tricolor podrá estar asegura en la siguiente fiesta del deporte rey.
Estos fueron los citados por Lorenzo
Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)
Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C. (ENG)
David Ospina – Atlético Nacional (COL)
Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
Dayro Moreno – Once Caldas DAF
Deiver Machado – R.C. Lens (FRA)
James Rodríguez – Club León (MEX)
Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)
Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
📋¡𝗣𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗮: 𝗘𝗟 𝗢𝗕𝗝𝗘𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗱𝗲 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦!— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 29, 2025
Ellos son los 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 por 𝗡𝗲́𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼 para disputar las jornadas 𝟭𝟳 y 𝟭𝟴 de las 𝗖𝗹𝗮𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲… pic.twitter.com/vFVuBOAJoj
Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
Kevin Castaño – River Plate (ARG)
Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)
Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)
Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)