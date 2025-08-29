Deportes
Dimayor se pronunció por la lista de convocados de la Selección Colombia: esto se dijo
La lista de convocados de Néstor Lorenzo ha dado mucho de qué hablar.
La Federación Colombiana de Fútbol (FCF), este viernes 29 de agosto, dio a conocer la lista de jugadores convocados de la Selección Colombia para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas.
El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo se verá las caras de local con Bolivia y hará lo propio, pero de visitante con Venezuela, esto en la búsqueda de clasificar al torneo que se va a organizar en Estados Unidos, Canadá y México.
Tras la lista de jugadores convocados, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) se pronunció. El anuncio fue sobre los cuatro jugadores del fútbol profesional colombiano que fueron citados.
David Ospina, Andrés Felipe Román y Marino Hinestroza, todos de Atlético Nacional de Medellín, fueron tenidos en cuesta por Néstor Lorenzo. El experimentado centro delantero Dayro Moreno, de Once Caldas de Manizales, también fue llamado.
¡𝐋𝐚 @FCFSeleccionCol 𝐧𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚! 🤩⚽— DIMAYOR (@Dimayor) August 29, 2025
Cuatro jugadores del FPC 🇨🇴 fueron convocados para vestir la camiseta tricolor en las Clasificatorias al Mundial de la FIFA 2026
¡Felicidades! 👏#LoDamosTodo
“Cuatro jugadores del FPC fueron convocados para vestir la camiseta tricolor en las Clasificatorias al Mundial de la FIFA 2026¡Felicidades!“, señaló la Dimayor a través de su cuenta oficial de X.
Sobre la misma lista, es de resaltar, se pronunció el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez. “‘El club de amigos’ completo… Muchos sin ritmo... otros que llegan por decreto y un ‘meritorio’ sin discusión: Dayro Moreno… (pero es para ponerlo, ¡no para ir de turismo) Bolivia siempre perdió en Colombia y nunca marcó un gol desde el 98… total, el plato está servido!“, dijo, sin rodeos, en su cuenta de X.
"El club de amigos" completo.. muchos sin ritmo..otros q llegan por decreto y un "meritorio " sin discusión: Dairo Moreno.. (pero es para ponerlo, no para ir de turismo) Bolivia siempre perdió en Colombia y nunca marcó un gol desde el 98… total, el plato está servido!!!— Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) August 29, 2025
Estos fueron los convocados
Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)
Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C. (ENG)
David Ospina – Atlético Nacional (COL)
Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
Deiver Machado – R.C. Lens (FRA)
James Rodríguez – Club León (MEX)
Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)
Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
📋¡𝗣𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗮: 𝗘𝗟 𝗢𝗕𝗝𝗘𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗱𝗲 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦!— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 29, 2025
Ellos son los 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 por 𝗡𝗲́𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼 para disputar las jornadas 𝟭𝟳 y 𝟭𝟴 de las 𝗖𝗹𝗮𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲…
Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
Kevin Castaño – River Plate (ARG)
Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)
Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)
Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)