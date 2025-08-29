Suscribirse

Dimayor se pronunció por la lista de convocados de la Selección Colombia: esto se dijo

La lista de convocados de Néstor Lorenzo ha dado mucho de qué hablar.

Redacción Deportes
30 de agosto de 2025, 12:09 a. m.
Dimayor se pronuncia por los convocados.
Dimayor se pronuncia por los convocados. | Foto: @Dimayor/Getty Images

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF), este viernes 29 de agosto, dio a conocer la lista de jugadores convocados de la Selección Colombia para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas.

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo se verá las caras de local con Bolivia y hará lo propio, pero de visitante con Venezuela, esto en la búsqueda de clasificar al torneo que se va a organizar en Estados Unidos, Canadá y México.

Contexto: Borrados por Néstor Lorenzo: lista de notorias ausencias en la convocatoria de Selección Colombia

Tras la lista de jugadores convocados, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) se pronunció. El anuncio fue sobre los cuatro jugadores del fútbol profesional colombiano que fueron citados.

David Ospina, Andrés Felipe Román y Marino Hinestroza, todos de Atlético Nacional de Medellín, fueron tenidos en cuesta por Néstor Lorenzo. El experimentado centro delantero Dayro Moreno, de Once Caldas de Manizales, también fue llamado.

Cuatro jugadores del FPC fueron convocados para vestir la camiseta tricolor en las Clasificatorias al Mundial de la FIFA 2026¡Felicidades!“, señaló la Dimayor a través de su cuenta oficial de X.

Sobre la misma lista, es de resaltar, se pronunció el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez. “‘El club de amigos’ completo… Muchos sin ritmo... otros que llegan por decreto y un ‘meritorio’ sin discusión: Dayro Moreno… (pero es para ponerlo, ¡no para ir de turismo) Bolivia siempre perdió en Colombia y nunca marcó un gol desde el 98… total, el plato está servido!“, dijo, sin rodeos, en su cuenta de X.

Estos fueron los convocados

⁠Andrés Román – Atlético Nacional (COL)

Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)

Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C. (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Dayro Moreno – Once Caldas DAF

⁠Deiver Machado – R.C. Lens (FRA)

James Rodríguez – Club León (MEX)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)

⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)

⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)

⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)

Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)

⁠Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)

Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)

⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

