Carlos Antonio Vélez se pronuncia tras convocatoria de Selección Colombia: lanzó pulla y habló de Dayro

La lista de convocados por Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, para los juegos ante Bolivia y Venezuela, se conoció este viernes, 29 de agosto. Dos partidos que se desarrollarán en septiembre, por la última doble fecha eliminatoria.

Luego de la publicación de la nómina, pasaron solo unos minutos y llegó la reacción del reconocido periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez, por medio de su cuenta de X y habló de Dayro Moreno.

“‘El club de amigos’ completo. Muchos sin ritmo, otros que llegan por decreto y un ‘meritorio’ sin discusión: Dayro Moreno (pero es para ponerlo, no para ir de turismo). Bolivia siempre perdió en Colombia y nunca marcó un gol desde 1998… total, el plato está servido", afirmó Vélez en su cuenta de X.

Tal como lo mencionó, el gran llamado es el de Dayro Moreno, quien regresa a la Selección Colombia tras nueve años de ausencia (2016).

Los números de Dayro son suficientes para que integre el llamado definitivo. Viene siendo el goleador de Once Caldas en las últimas campañas del FPC, y es el máximo anotador en lo que va de la Copa Sudamericana 2025.

En días pasados, Vélez ya había opinado que el nombre de Dayro Moreno debía estar en el listado, sí o sí. Lo hizo en el programa Planeta Fútbol de Win Sports.

“Igual, no se pierde la esperanza que jugadores como Johan Romaña, Kevin Serna y Dayro Moreno, por ejemplo, estén en la Selección nacional. Nosotros tendríamos garantizado un ataque con Jhon Durán, Dayro, Jhon Córdoba; jugadores que andan en un momento brillante. Kevin Serna”, fueron las palabras de Carlos Antonio.

En la misma posición de Dayro Moreno, hay otros dos delanteros que integran la convocatoria de Lorenzo: Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez. ¿Les ganará Dayro el lugar? Todo depende de Néstor Lorenzo.

Moreno, de 39 años, fue llamado en una situación crucial para la Selección Colombia: si La Tricolor vence a Bolivia, el próximo 4 de septiembre, clasificará al Mundial 2026.

Convocatoria completa de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela