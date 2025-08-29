Suscribirse

Carlos Antonio Vélez se pronuncia tras convocatoria de Selección Colombia: lanzó pulla y habló de Dayro

Se refirió al famoso “club de amigos” y dio un dato de Bolivia en eliminatorias.

Redacción Deportes
29 de agosto de 2025, 9:59 p. m.
Carlos Antonio Vélez se refirió a la convocatoria de Selección Colombia, y el llamado de Dayro Moreno.
Carlos Antonio Vélez se refirió a la convocatoria de Selección Colombia, y el llamado de Dayro Moreno. | Foto: Izq: Imagen tomada del programa Planeta Fútbol (YouTube) de Win Sports / Der: Getty Images.

La lista de convocados por Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, para los juegos ante Bolivia y Venezuela, se conoció este viernes, 29 de agosto. Dos partidos que se desarrollarán en septiembre, por la última doble fecha eliminatoria.

Luego de la publicación de la nómina, pasaron solo unos minutos y llegó la reacción del reconocido periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez, por medio de su cuenta de X y habló de Dayro Moreno.

“‘El club de amigos’ completo. Muchos sin ritmo, otros que llegan por decreto y un ‘meritorio’ sin discusión: Dayro Moreno (pero es para ponerlo, no para ir de turismo). Bolivia siempre perdió en Colombia y nunca marcó un gol desde 1998… total, el plato está servido", afirmó Vélez en su cuenta de X.

Dayro Moreno (17) regresa a la Selección Colombia.
Dayro Moreno (17) regresa a la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Tal como lo mencionó, el gran llamado es el de Dayro Moreno, quien regresa a la Selección Colombia tras nueve años de ausencia (2016).

Los números de Dayro son suficientes para que integre el llamado definitivo. Viene siendo el goleador de Once Caldas en las últimas campañas del FPC, y es el máximo anotador en lo que va de la Copa Sudamericana 2025.

En días pasados, Vélez ya había opinado que el nombre de Dayro Moreno debía estar en el listado, sí o sí. Lo hizo en el programa Planeta Fútbol de Win Sports.

“Igual, no se pierde la esperanza que jugadores como Johan Romaña, Kevin Serna y Dayro Moreno, por ejemplo, estén en la Selección nacional. Nosotros tendríamos garantizado un ataque con Jhon Durán, Dayro, Jhon Córdoba; jugadores que andan en un momento brillante. Kevin Serna”, fueron las palabras de Carlos Antonio.

En la misma posición de Dayro Moreno, hay otros dos delanteros que integran la convocatoria de Lorenzo: Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez. ¿Les ganará Dayro el lugar? Todo depende de Néstor Lorenzo.

Moreno, de 39 años, fue llamado en una situación crucial para la Selección Colombia: si La Tricolor vence a Bolivia, el próximo 4 de septiembre, clasificará al Mundial 2026.

Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo.
Expectativa total: si Colombia vence a Bolivia, clasificará al Mundial 2026. | Foto: Getty Images
Contexto: ¿Cuántos goles tiene Dayro Moreno en la historia de Selección Colombia?: dato llama la atención

Convocatoria completa de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela

  1. Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
  2. Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)
  3. Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
  4. David Ospina – Atlético Nacional (COL)
  5. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  6. Dayro Moreno – Once Caldas DAF 
  7. ⁠Deiver Machado – R.C. Lens (FRA)
  8. James Rodríguez – Club León (MEX)
  9. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  10. Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
  11. ⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
  12. Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)
  13. ⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
  14. ⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
  15. Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
  16. ⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
  17. ⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
  18. ⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG)
  19. Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
  20. Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
  21. ⁠Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  22. Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)
  23. ⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
  24. Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)
  25. Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
  26. Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

