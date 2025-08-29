Suscribirse

¿Cuántos goles tiene Dayro Moreno en la historia de Selección Colombia?: dato llama la atención

El goleador ha jugado con la tricolor en 15 oportunidades a lo largo de su carrera deportiva.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

29 de agosto de 2025, 8:38 p. m.
Dayro Moreno, citado por Néstor Lorenzo a Selección Colombia
Dayro Moreno, citado por Néstor Lorenzo a Selección Colombia | Foto: Getty Images

Una sorpresiva noticia dio este viernes, 29 de agosto, el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, con la citación de Dayro Moreno.

Quien ostenta ser el goleador histórico del país, fue llamado, a sus 39 años, para disputar los juegos ante Bolivia y Venezuela, por las eliminatorias sudamericanas.

Su racha actual de goles en Once Caldas hacían casi que obligada su citación a la Tricolor.

Sin embargo, a la hora revisar el historial de lo que fue su carrera deportiva con el equipo nacional, el dato sorprende dado que marcó apenas un gol en 15 partidos.

En desarrollo...

Noticias Destacadas

