El mensaje premonitorio de Luis Díaz a Gustavo Puerta antes del partido contra Nueva Zelanda: “Gracias a Dios se dio”

El jugador colombiano agradeció el trato que ha recibido de los referentes convocados por Néstor Lorenzo.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

17 de noviembre de 2025, 2:10 a. m.
Gustavo Puerta fue, junto a Luis Díaz y James Rodríguez , una de las figuras del partido contra Nueva Zelanda.
Luego del partido entre Colombia y Nueva Zelanda, en el que el equipo cafetero se impuso 2-1 en Fort Lauderdale, el combinado nacional se prepara para su próximo duelo de fogueo contra su similar de Australia, selección que también está clasificada al Mundial de Norteamérica 2026.

Gustavo Puerta en Racing de Santander, su nuevo equipo.
Ya con las pulsaciones en cero y con la tranquilidad de haber conseguido la victoria, una de las figuras, Gustavo Puerta, entregó sus declaraciones en la zona mixta y reveló la conversación previa que tuvo con Luis Díaz, hoy por hoy, el hombre más destacado de la Selección Colombia.

Puerta, que marcó el primer tanto de los colombianos, tuvo un alto rendimiento y fue uno de los mejores mientras estuvo dentro del terreno de juego, dejando una buena impresión en la hinchada y contribuyendo al buen nivel que mostró el equipo antes de que James, Lucho Díaz y él abandonarán la cancha.

¿Qué le dijo Luis Díaz a Gustavo puerta antes del partido?

En diálogo con la prensa, Puerta confesó que antes del encuentro había hablado con el delantero estrella del Bayern Múnich, Luis Díaz.

Según el joven jugador, el guajiro le dio tranquilidad y le dijo que tuviera confianza que seguramente iba a tener un encuentro con el arco rival, profecía que se cumplió, pues fue el encargado de abrir el marcador.

De igual forma, indicó que se ha sentido muy bien en el grupo convocado por el profesor Néstor Lorenzo y, en especial, con la forma como lo han tratado los referentes del grupo, refiriéndose a James y a Lucho, entre otros.

Luis Díaz en el juego de la Selección Colombia ante Nueva Zelanda.
“Antes del partido Luchito me dijo que estuviera tranquilo, que iba a marcar, y gracias a Dios se dio. También muy agradecido por todo el apoyo que los referentes me han brindado”, dijo Puerta.

Así mismo, indicó que siente que cumplió con las indicaciones que le entregó Lorenzo y que por fortuna pudo aportar al buen desempeño del equipo.

“La verdad es que me sentí muy cómodo moviéndome ahí entre líneas y los volantes de Nueva Zelanda, algunas veces por dentro, algunas veces por fuera, pero bueno, eso fue lo que me pidió el profe y creo que lo hice de la mejor manera”, explicó el futbolista.

Por último, señaló que fue una gran experiencia debutar con gol en su primer partido con el combinado absoluto de su país.

“Mi primer partido con esta hermosa camisa, es una felicidad inmensa y una sensación indiscutible cuando marcas tu primer gol en tu debut. Y ahora queda seguir trabajando y mejorando cada día para hacer muchos más”, indicó en zona mixta.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

Luego del partido contra Nueva Zelanda, la Selección Colombia empacará maletas para dirigirse a Nueva Jersey, donde el próximo martes, a las 8:00 p. m., se medirá a su similar de Australia.

Gustavo Puerta es nuevo jugador de la liga inglesa.
El duelo se desarrollará en Harrison, Nueva Jersey, y será el último partido de la selección cafetera en 2025, para luego comenzar la gira preparatoria antes de llegar a la cita mundialista en 2026.

El entrenador Néstor Lorenzo seguirá usando con Colombia la fórmula que lo ha mantenido a flote, estelarizada por Luis Díaz, que brilla en Europa con el Bayern de Munich, y potenciada por el regreso de los atacantes John Arias y Jorge Carrascal, y del portero Camilo Vargas.

