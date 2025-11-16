Las eliminatorias para el Mundial Norteamérica 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, siguen adelante y, de a poco, se conocen las selecciones que completarán los 48 equipos que disputarán la competencia el año que viene.

Haaland marcó doblete con Noruega y envió a Italia a repechaje. | Foto: Getty Images

Los más recientes clasificados fueron Portugal, que sin Cristiano Ronaldo en el terreno de juego, goleó 9-1 a Armenia y confirmó su presencia en la próxima cita orbital.

De igual forma, Noruega sorprendió a Italia en Milán, y de esa forma aseguró su tiquete luego de 28 años de ausencia de un mundial, pues el último certamen masculino de mayores que disputó fue Francia 1998.

Las 32 selecciones clasificadas al mundial Norteamérica 2026

Estados Unidos (Concacaf) Canadá (Concacaf) México (Concacaf) Japón (AFC) Nueva Zelanda (OFC) Irán (AFC) Argentina (Conmebol) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Marruecos (CAF) Túnez (CAF) Egipto (CAF) Argelia (CAF) Ghana (CAF) Cabo Verde (CAF) Sudáfrica (CAF) Qatar (AFC) Inglaterra (UEFA) Arabia Saudita (AFC) Costa de Marfil (CAF) Senegal (CAF) Francia (UEFA) Croacia (UEFA) Portugal (UEFA) Noruega (UEFA)

Mientras tanto, James Rodríguez se desempeña con la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Las 48 naciones participantes se dividirán en doce grupos de cuatro equipos, cuyas dos primeras clasificadas pasarán directamente a los dieciseisavos de final. Los ocho mejores terceros completarán el cuadro.

El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

La final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York.

Las 16 ciudades anfitrionas

Estados Unidos: Kansas City, Boston, Nueva Jersey-Nueva York, Seattle, Filadelfia, Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Dallas, Houston

México: Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara.

Canadá: Vancouver, Toronto.

¿Cómo se jugará el repechaje de las selecciones europeas?

Se trata de un minitorneo en el que ya confirmaron su presencia Italia, Albania, Irlanda, República Checa y Ucrania como segundos de sus grupos en las Eliminatorias Europeas al Mundial.

De igual forma, por Nations League, los equipos que también fijaron su cupo en este certamen que se jugará en marzo de 2026 son Rumania, Suecia e Irlanda del Norte.

En total, 16 equipos de la UEFA competirán por los cupos que tiene dispuesto el Mundial para las selecciones europeas, que aún aguardan por que finalicen las eliminatorias el próximo 18 de noviembre para saber que otros equipos se suman a la disputa.

Cabe señalar que por Nation League se suman cuatro selecciones, por lo que queda por definir una, que saldrá de las cuatro que ganen sus grupos, queden mejor ubicadas en el ranking general y no hayan clasificado entre los primeros de sus respectivos grupos de eliminatoria.

Selecciones clasificadas al Repechaje de Europa

Segundos de grupo

Italia

Irlanda

Ucrania

Albania

República Checa

Clasificado por Nations League

Rumania

Irlanda del Norte

Suecia

Haaland fue una de las figuras del encuentro que le complicó el camino a Italia. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Las llaves de este minitorneo se sortearán el próximo 20 de noviembre y las semifinales se disputarán el próximo 26 de marzo, mientras que la ronda final se disputará el 31 del mismo mes.