Cuándo vuelve a jugar Colombia: hora y fecha del duelo contra Australia en Estados Unidos

Luego del partido contra Nueva Zelanda, en Fort Lauderdale, ahora la Selección Colombia empacará maletas para dirigirse a Nueva Jersey, donde el próximo martes, a las 8:00 p. m., se medirá a su similar de Australia, otro de los equipos que ya consiguió cupo al Mundial de Norteamérica.

Por ahora, James Rodríguez prestará sus servicios a la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

El duelo se desarrollará en Harrison, Nueva Jersey, y será el último partido de la selección cafetera en 2025, para luego comenzar la gira preparatoria antes de llegar a la cita mundialista.

El entrenador Néstor Lorenzo seguirá usando con Colombia la fórmula que lo ha mantenido a flote, estelarizada por Luis Díaz, que brilla en Europa con el Bayern de Munich, y potenciada por el regreso de los atacantes John Arias y Jorge Carrascal, y del portero Camilo Vargas.

Los cafeteros contarán con miles de sus hinchas en Estados Unidos, plaza donde se han sentido como locales y en la que han recibido el cariño de cientos de hinchas que los han acompañado en los diferentes escenarios en los que se han presentado.

Cabe destacar que en el mediocampo regresan a la tricolor Gustavo Puerta del Racing de Santander español, el volante John Arias del Wolverhampton inglés, y Jorge Carrascal, que viene siendo figura con Flamengo de Brasil.

Entre los delanteros destacan los regresos de John Córdoba, del Krasnodar ruso, y Carlos Andrés Gómez, que destaca en el Brasileirão con Vasco da Gama.

Parte del plantel de la Selección Colombia que se mide este martes a Australia. | Foto: Foto tomada de la FCF

Entre las ausencias más llamativas están la de Juan Camilo “Cucho” Hernández, del Real Betis, y la de Juan Fernando Quintero, quien no ha podido ayudar a revertir el mal momento de River Plate en Argentina.

Los cafeteros clasificaron terceros con 28 puntos en la eliminatoria sudamericana para el Mundial de Norteamérica del próximo año, por debajo de Argentina y Ecuador.

Colombia no cae derrotada desde el duelo contra Brasil por las Eliminatorias, donde en el último minuto Vinicius Jr. amargó lo que parecía un empate cafetero en tierras ajenas.

De allí en adelante ha conseguido cuatro empates y cuatro victorias. Igualó con Paraguay, Perú y Argentina, por las Eliminatorias, y con Canadá en duelo amistoso. Mientras tanto, los triunfos llegaron contra Bolivia, Venezuela, México y Nueva Zelanda, en el más reciente encuentro en Fort Lauderdale.

Los convocados por Néstor Lorenzo

Porteros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield, ARG), Camilo Vargas (Atlas F.C., MEX), David Ospina (Atlético Nacional, COL).

Kevin Castaño, volante de la Selección Colombia | Foto: AFP

Defensas: Daniel Muñoz (Crystal Palace F.C., ENG), Dávinson Sánchez (Galatasaray S.K., TUR), Carlos Cuesta (Vasco da Gama, BRA), Jhon Lucumí (Bologna F.C., ITA), Yerry Mina (Cagliari Calcio, ITA), Johan Mojica (R.C.D. Mallorca, ESP), Álvaro Angulo (Pumas, MEX), Santiago Arias (E.C. Bahía, BRA).

Mediocampistas: Jefferson Lerma (Crystal Palace F.C., ENG), Richard Ríos (S.L. Benfica, POR), Gustavo Puerta (Racing de Santander, ESP), Kevin Castaño (River Plate, ARG), Juan Camilo Portilla (C.A. Talleres, ARG), James Rodríguez (Club León, MEX), Jorge Carrascal (Flamengo, BRA).