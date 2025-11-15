Aparece video de bochornosa pelea entre jugadores de Colombia y Francia en el Mundial Sub-17: TV no la mostró

La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial Sub-17, el pasado 14 de noviembre, tras perder contra Francia (2-0). El juego fue por los dieciseisavos de final, pero más allá de lo deportivo, una violenta pelea, cuando acabó el compromiso, se lleva los focos.

Reportan que los canales encargados de llevar la transmisión del evento no mostraron a detalle dicha pelea. Sin embargo, apareció un video que da muestra de la batalla campal, y la prensa francesa ahondó en detalles.

Francia le clavó un contundente 2-0 a Colombia y la dejó eliminada del Mundial Sub-17 2025. | Foto: FIFA via Getty Images

Video | La batalla campal entre jugadores de Colombia y Francia en el Mundial Sub-17

Fue el periodista francés Loïc Tanz quien publicó el video por medio de su cuenta de X. Además, entregó detalles sobre lo que habría iniciado la pelea, mientras se observan a las dos delegaciones dejando una imagen bastante polémica.

“Un vídeo de lo ocurrido ayer tras el partido de dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 contra Colombia. Las familias de los jugadores no saltaron al campo para atacar a los colombianos, sino para defender a los franceses”, escribió Loïc Tanz.

Une vidéo de ce qu’il s’est passé hier après le match des U17 en 16e de finale de la Coupe du monde contre la Colombie. Les proches des joueurs ne sont pas descendus sur la pelouse pour aller frapper les Colombiens mais pour essayer de défendre les Français. pic.twitter.com/LGxVQQ9LCy — Loïc Tanzi (@Tanziloic) November 15, 2025

El material ya cuenta con más de 200 mil reproducciones en redes sociales, y cientos de comentarios de personas que no dejan pasar lo ocurrido. Incluso, en Colombia, la prensa también ha reaccionado con firmeza.

Carlos Antonio Vélez reacciona a la pelea entre jugadores de Colombia y Francia Sub-17

Fue en la mañana de este sábado, 15 de noviembre, cuando el video de la pelea se hizo viral. Ante esto reaccionó el reconocido periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez, por medio de su cuenta de X.

Vélez citó el post de Loïc Tanz e hizo un llamado a Fifa para que investigue a fondo la situación. Lo que era un partido apasionante, en lo deportivo, acabó en una polémica que aún no tiene claridad.

“Urge una investigación profunda por parte de Fifa de los desmanes y agresiones terminado el juego en el que la Selección Colombia quedó eliminada. Antes de terminar fue expulsado Londoño, quien con otros jugadores colombianos estaba descontrolado contra el juez sin una razón de peso”, arrancó afirmando Vélez.

Y siguió: “Luego del pitazo final se armó una batalla campal. No me vayan a decir que aparte de la pésima definición, y la penosa falta de gol, hay que agregarle ahora ser pésimos perdedores”.

Urge una investigación profunda por parte de @FIFAcom de los desmanes y agresiones terminado el juego en el q la @FCFSeleccionCol quedó eliminada. Antes de terminar fue expulsado Londoño quien con otros jugadores Colombianos estaba descontrolado contra el juez sin una razón de… https://t.co/rGbBYqOAd4 — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) November 15, 2025