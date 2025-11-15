Suscribirse

Aparece video de bochornosa pelea entre jugadores de Colombia y Francia en el Mundial Sub-17: TV no la mostró

Además, un periodista francés dio detalles de lo que habría detonado la batalla campal.

Redacción Deportes
15 de noviembre de 2025, 2:04 p. m.
Salió video de la bochornosa pelea entre jugadores de Colombia y Francia por el Mundial Sub-17.
Salió video de la bochornosa pelea entre jugadores de Colombia y Francia por el Mundial Sub-17. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: Tomada de X - @Tanziloic

La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial Sub-17, el pasado 14 de noviembre, tras perder contra Francia (2-0). El juego fue por los dieciseisavos de final, pero más allá de lo deportivo, una violenta pelea, cuando acabó el compromiso, se lleva los focos.

Reportan que los canales encargados de llevar la transmisión del evento no mostraron a detalle dicha pelea. Sin embargo, apareció un video que da muestra de la batalla campal, y la prensa francesa ahondó en detalles.

Francia le clavó un contundente 2-0 a Colombia y la dejó eliminada del Mundial Sub-17 2025.
Francia le clavó un contundente 2-0 a Colombia y la dejó eliminada del Mundial Sub-17 2025. | Foto: FIFA via Getty Images

Video | La batalla campal entre jugadores de Colombia y Francia en el Mundial Sub-17

Fue el periodista francés Loïc Tanz quien publicó el video por medio de su cuenta de X. Además, entregó detalles sobre lo que habría iniciado la pelea, mientras se observan a las dos delegaciones dejando una imagen bastante polémica.

“Un vídeo de lo ocurrido ayer tras el partido de dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 contra Colombia. Las familias de los jugadores no saltaron al campo para atacar a los colombianos, sino para defender a los franceses”, escribió Loïc Tanz.

El material ya cuenta con más de 200 mil reproducciones en redes sociales, y cientos de comentarios de personas que no dejan pasar lo ocurrido. Incluso, en Colombia, la prensa también ha reaccionado con firmeza.

Contexto: Colombia Sub-17: gol errado debajo del arco le costó la eliminación del Mundial ante Francia

Carlos Antonio Vélez reacciona a la pelea entre jugadores de Colombia y Francia Sub-17

Fue en la mañana de este sábado, 15 de noviembre, cuando el video de la pelea se hizo viral. Ante esto reaccionó el reconocido periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez, por medio de su cuenta de X.

Vélez citó el post de Loïc Tanz e hizo un llamado a Fifa para que investigue a fondo la situación. Lo que era un partido apasionante, en lo deportivo, acabó en una polémica que aún no tiene claridad.

Urge una investigación profunda por parte de Fifa de los desmanes y agresiones terminado el juego en el que la Selección Colombia quedó eliminada. Antes de terminar fue expulsado Londoño, quien con otros jugadores colombianos estaba descontrolado contra el juez sin una razón de peso”, arrancó afirmando Vélez.

Y siguió: “Luego del pitazo final se armó una batalla campal. No me vayan a decir que aparte de la pésima definición, y la penosa falta de gol, hay que agregarle ahora ser pésimos perdedores”.

Finalmente, cerró: “Ojalá no se agregue otra característica negativa a un proceso de formación integral que debe asumirse con responsabilidad por los formadores que además deben ser especialistas en ese particular recuso humano. Por ahora horrible espectáculo”.

