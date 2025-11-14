Francia amargó temprano a Colombia Sub-17 en el Mundial: gol que hizo caer la estantería

No duró ni 20 minutos en pie Colombia Sub-17 ante Francia, en el Mundial de la categoría que se juega en Qatar.

Durante el duelo de los dieciseisavos de final, la ilusión Tricolor estaba puesta en hacerle frente a una potencia como los galos.

A pesar de dichos deseos, los franceses arrancaron encendidos desde los primeros minutos y al 14′ rompieron el marcador a su favor para el 1-0 parcial.

¡GOOOL DE FRANCIA!



Centro para Antoine Valero que puso el 1-0 contra Colombia.#MundialSub17EnDSPORTS I #U17WC pic.twitter.com/kCCuV0IpPW — DSPORTS (@DSports) November 14, 2025

Antonie Valero fue el encargado de culminar una acción colectiva de los azules, quienes llevaron de lado a lado el balón hasta encontrar el hueco para anotar.

Colombia buscó reaccionar por lo sucedido en el terreno de juego a lo largo del tiempo que restaba en la primera mitad, pero su anhelo se quedó en intenciones.

Aunque fue algo más rebelde para ir en busca del arco contrario, no pudo tener la claridad en busca del descuento.

Despedida sin pena, ni gloria

Para la parte complementaria, el entrenador de Colombia tomó algunos correctivos que le permitieran a los cafeteros alcanzar el empate.

En medio de ese afán por ir hacia el arco contrario, la Tricolor se encontró con imprecisiones que no le ayudaron en lo absoluto.

Colombia y Francia durante el duelo de 16 avos de final en el Mundial Sub-17 de Qatar | Foto: FIFA via Getty Images

Francia, por su parte, fue algo más inteligente, hizo imperar su fortaleza física y dejó pasar los minutos a su favor.

A falta de media hora de partido, el panorama no era nada favorable para los colombianos. Adicional, a que el juez central frenaba el tránsito del mismo para tener charlas con los jugadores.

Santiago Londoño González tal vez haya sido uno de los más rebeldía mostró en busca de revertir el marcador en contra de Colombia.

¡CASI LLEGA EL EMPATE DE COLOMBIA!



Londoño probó desde afuera del área y la pelota pasó por arriba del travesaño.#MundialSub17EnDSPORTS I #U17WC pic.twitter.com/4uVrGZ39oc — DSPORTS (@DSports) November 14, 2025

Al minuto 67 el delantero se salió de la referencia del área que tenía para enganchar, y sacar un remate que se fue por muy poco elevado.

Desde ese instante un cierto monólogo del equipo patrio se vio sobre Qatar, pues en todas las formas posibles se buscó una anotación que llevase al empate.

Londoño, sin duda, fue el que más insistió y lo hizo a través de la pegada de media distancia. Sus compañeros también se esforzaron desbordando para sacar centros de costado.

Cristian Flórez, a falta de 10 minutos de partido, tuvo en sus pies lo que pudo haber sido la igualdad, pero la estrelló en el palo derecho de Francia.

Fue una jugada precisa en su concepción, pase previo, pero no en la ejecución final que terminó por condenar al seleccionado colombiano.

¡LO LIQUIDÓ FRANCIA SOBRE EL FINAL!



Perrier Moungengue marcó el 2-0 en los últimos minutos del partido contra Colombia.#MundialSub17EnDSPORTS I #U17WC pic.twitter.com/oDhaQBgUzE — DSPORTS (@DSports) November 14, 2025

Al final, un entrevero con tintes de pelea terminó dándose en el campo. La transmisión oficial no lo mostró, pero luego de calmar el suceso, el juez decretó el final del partido.

Fue la primera y única derrota de Colombia en el certamen, ya que en fase de grupos empató ante Alemania y El Salvador, y venció a Corea de Norte.

Más resultados de los 16 avos de final del Mundial Sub-17:

Argentina 0-0 México

*Portugal 2-1 Bélgica

*Suiza 3-1 Egipto

Irlanda vs. Canadá (14 de noviembre)

Estados Unidos vs. Marruecos (14 de noviembre)

Zambia 1-3 Mali*

Brasil vs. Paraguay (14 de noviembre)

Francia 1-0 Colombia

Austria vs. Túnez (15 de noviembre)

Corea del Sur vs. Inglaterra (15 de noviembre)

Venezuela vs. Corea del Norte (15 de noviembre)

Japón vs. Sudáfrica (15 de noviembre)

Italia vs. República Checa (15 de noviembre)

Croacia vs. Uzbekistan (15 de noviembre)

Senegal vs. Uganda (15 de noviembre)