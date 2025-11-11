Deportes
Oficializan rival de Colombia Sub-17 en el Mundial: contra potencia, día y hora para la segunda ronda
Al término de la fase de grupo se pudo conocer cuál será el próximo rival del conjunto Tricolor en la Copa Mundo de Qatar.
Por primera vez en el certamen, la Selección Colombia Sub-17 enfrentará a Francia en el Mundial. Después de culminada la primera ronda, ahora irá contra los galos el próximo 13 de noviembre.
Del rival que ahora se le presenta a la Tricolor hay que decir que, a pesar de ser primera del grupo K, no salió bien librada de la zona en la que enfrentó a Canadá, Uganda y Chile.
Es más, en la última jornada se vio sorprendida por los africanos, quienes vencieron a los galos por 1-0.
Ante Canadá tampoco lograron ganar en la fecha 2, e inicialmente contra Chile fue que se dio su único triunfo de la fase de grupos.
En cambio, Colombia logró acceder a la siguiente instancia tras acumular cinco puntos en tres partidos jugados. Fueron dos empates ante Alemania y El Salvador, junto a una victoria contra Corea del Norte.
Dicho acumulado de unidades le permitió ser segunda del grupo G, que lideró justamente el combinado alemán con los mismos puntos, pero una diferencia de gol a favor de +7, por +2 de Colombia.
Sobre la hora a la que se desarrollará el juego por dieciseisavos de final, esta ya fue definida por FIFA como las 19:00 de Doha, Qatar. Quiere decir el pitazo inicial se daría el próximo jueves, 13 de noviembre, a las 11:00 (hora de Colombia).
Por ahora, al cuadro Tricolor le resta poco más que seguir en concentración y preparando su próxima salida para mantener en pie el sueño de la Copa Mundo.
Así quedaron los cruces de 16 avos de final:
Argentina vs. México
Portugal vs. Bélgica
Suiza vs. Egipto
Irlanda vs. Canadá
Estados Unidos vs. Marruecos
Zambia vs. Mali
Brasil vs. Paraguay
Francia vs. Colombia
Austria vs. Túnez
Corea del Sur vs. Inglaterra
Venezuela vs. Corea del Norte
Japón vs. Sudáfrica
Italia vs. República Checa
Croacia vs. Uzbekistan
Senegal vs. Uganda
Alemania vs. Burkina Faso
Clasificación sin derrotas en Qatar
Recuperación del camino perdido para la Selección Colombia Sub-17, luego de dos empates en el Mundial de Qatar 2025.
Ante Corea del Norte, el conjunto cafetero mostró eficacia gracias a Miguel Solarte y Santiago Londoño, autores del 2-0 parcial en el primer tiempo.
El primero en abrir el marcador fue el lateral de Boca Junior de Cali, quien se proyectó al ataque y, desde la frontal del área, sacó un potente remate que, tras un desvío, terminó en el fondo de la red para el 1-0.
Esa acción dio un impulso anímico a la Tricolor, que pocos minutos después amplió la ventaja tras una falta dentro del área sobre el goleador Santiago Londoño.
Aunque los asiáticos solicitaron la revisión de la jugada en el VAR, el contacto del arquero con el atacante de Envigado fue claro. La mano del portero golpeó la base del pie del ‘9’, motivo suficiente para que se señalara la pena máxima.
El propio Londoño ejecutó el cobro con un derechazo potente al ángulo superior izquierdo, imposible para el guardameta coreano.
Para el delantero, este tanto significó un impulso importante en su confianza, luego de haberse ido en blanco en el compromiso anterior ante El Salvador.