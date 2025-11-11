Por primera vez en el certamen, la Selección Colombia Sub-17 enfrentará a Francia en el Mundial. Después de culminada la primera ronda, ahora irá contra los galos el próximo 13 de noviembre.

Del rival que ahora se le presenta a la Tricolor hay que decir que, a pesar de ser primera del grupo K, no salió bien librada de la zona en la que enfrentó a Canadá, Uganda y Chile.

Es más, en la última jornada se vio sorprendida por los africanos, quienes vencieron a los galos por 1-0.

Francia Sub-17 en el cierre de la fase de grupos del Mundial de Qatar | Foto: NurPhoto via Getty Images

Ante Canadá tampoco lograron ganar en la fecha 2, e inicialmente contra Chile fue que se dio su único triunfo de la fase de grupos.

En cambio, Colombia logró acceder a la siguiente instancia tras acumular cinco puntos en tres partidos jugados. Fueron dos empates ante Alemania y El Salvador, junto a una victoria contra Corea del Norte.

Dicho acumulado de unidades le permitió ser segunda del grupo G, que lideró justamente el combinado alemán con los mismos puntos, pero una diferencia de gol a favor de +7, por +2 de Colombia.

Selección Colombia Sub-17 no logró vencer a El Salvador en el Mundial de Qatar 2025. | Foto: NurPhoto via AFP

Sobre la hora a la que se desarrollará el juego por dieciseisavos de final, esta ya fue definida por FIFA como las 19:00 de Doha, Qatar. Quiere decir el pitazo inicial se daría el próximo jueves, 13 de noviembre, a las 11:00 (hora de Colombia).

Por ahora, al cuadro Tricolor le resta poco más que seguir en concentración y preparando su próxima salida para mantener en pie el sueño de la Copa Mundo.

Así quedaron los cruces de 16 avos de final:

Argentina vs. México

Portugal vs. Bélgica

Suiza vs. Egipto

Irlanda vs. Canadá

Estados Unidos vs. Marruecos

Zambia vs. Mali

Brasil vs. Paraguay

Francia vs. Colombia

Austria vs. Túnez

Corea del Sur vs. Inglaterra

Venezuela vs. Corea del Norte

Japón vs. Sudáfrica

Italia vs. República Checa

Croacia vs. Uzbekistan

Senegal vs. Uganda

Alemania vs. Burkina Faso

Clasificación sin derrotas en Qatar

Recuperación del camino perdido para la Selección Colombia Sub-17, luego de dos empates en el Mundial de Qatar 2025.

Ante Corea del Norte, el conjunto cafetero mostró eficacia gracias a Miguel Solarte y Santiago Londoño, autores del 2-0 parcial en el primer tiempo.

En 16avos de final, Colombia y Alemania se volverán a enfrentar en el Mundial Sub-17 del 2025 | Foto: FIFA via Getty Images

El primero en abrir el marcador fue el lateral de Boca Junior de Cali, quien se proyectó al ataque y, desde la frontal del área, sacó un potente remate que, tras un desvío, terminó en el fondo de la red para el 1-0.

Esa acción dio un impulso anímico a la Tricolor, que pocos minutos después amplió la ventaja tras una falta dentro del área sobre el goleador Santiago Londoño.

Aunque los asiáticos solicitaron la revisión de la jugada en el VAR, el contacto del arquero con el atacante de Envigado fue claro. La mano del portero golpeó la base del pie del ‘9’, motivo suficiente para que se señalara la pena máxima.

El propio Londoño ejecutó el cobro con un derechazo potente al ángulo superior izquierdo, imposible para el guardameta coreano.