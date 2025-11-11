En las últimas horas, James Rodríguez arribó a Fort Lauderdale para unirse a los trabajos de la Selección Colombia.

El 10 arribó con una sonrisa a la concentración y se paseó por los corredores del hotel en el que se estará hospedando el equipo tricolor.

Allí, las cámaras de la Federación Colombiana de Fútbol lo captaron en múltiples ocasiones, pero se percataron de algo y fueron certeras para tomar una decisión importante.

Rodríguez arribó con una sudadera completa de una marca que lo patrocina; esta no es la misma que viste al combinado nacional.

Por cuestiones de conflicto de intereses entre marcas, en edición, al cucuteño le borraron en todas las piezas, videos y demás, el logo de su patrocinador.

🎥 𝙋𝙖𝙧𝙚𝙣 𝙩𝙤𝙙𝙤, é𝙡 𝙮𝙖 𝙚𝙨𝙩á 𝙖𝙦𝙪í ... Su majestad, James Rodríguez. 👑🪄⚽#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/CSzd7yem2B — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 10, 2025

Aplicando un ligero difuminado a las prendas de James, la FCF se libró de tener líos con el patrocinador oficial de la Selección Colombia.

Este detalle pasó por alto para muchos de los seguidores de las redes de la Selección, pero fue tenido en cuenta por otros, debido a la relevancia para James.

Es viable que en las cláusulas de los contratos que Colombia tenga con quien lo patrocina, haya un apartado para exclusividad de los jugadores en el uso de prendas con dicho logo.

James comanda a Colombia rumbo al Mundial 2026

Aunque ya no pertenezca a Club León, luego de finalizar su contrato con estos, el 10 sigue siendo parte vital del proceso mundialista de Néstor Lorenzo.

En esta oportunidad fue citado por el entrenador argentino para los juegos amistosos de la fecha Fifa de noviembre ante Australia y Nueva Zelanda.

David Ospina y James Rodríguez, referentes de la Selección Colombia de Mayores rumbo al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Junto a Luis Díaz, David Ospina, entre otros experimentados, llevarán la batuta de un combinado que quiere cerrar de buena forma 2025.

Con respecto a su futuro a nivel de clubes, el entrenador de la Tricolor se pronunció en las últimas horas ante los micrófonos del Gol Caracol.

“El presente [de James] no es incierto, es bueno. El futuro, sí [es incierto]. Queremos que compita, como vino haciéndolo, nada más”, señaló por la salida de Rodríguez de México.

Sobre las propuestas que se le puedan presentar, Lorenzo agregó: “Creo que no va a tener inconvenientes porque lo hizo muy bien y va a haber muchos clubes interesados en él.

Dando a entender que desconoce cuál será el destino de su dirigido, este afirmó: “Esperemos a ver a dónde va”.

James Rodríguez y Néstor Lorenzo, piezas clave de la Selección Colombia. | Foto: Capturas a video de la Federación Colombiana de Fútbol

Desde que se supo que el cafetero se quedaría sin club, poco y nada se ha sabido. Rumores apuntan a Estados Unidos, Brasil, entre otros posibles destinos, pero nada de eso es confirmado hasta este 11 de noviembre.

Los próximos días y meses serán vitales para saber dónde continúa la carrera de James a pocos meses del Mundial 2026.

Fechas, horas y canal de los amistosos

Colombia vs. Australia

Sábado, 15 de noviembre

Hora: 7:00 p. m.

Canal: Caracol Televisión y RCN

Estadio: Chase Stadium, Florida.

Colombia vs. Nueva Zelanda

Martes, 18 de noviembre

Hora: 8:00 p. m.

Canal: Caracol Televisión y RCN